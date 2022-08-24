Resmi: Charouz ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı
Charouz Racing System, Cem Bölükbaşı'nın Formula 2 kontratının karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu.
Cem Bölükbaşı, bu yıl için Charouz Racing System ile anlaşma imzalamış ve Formula 2'ye geçiş yapmıştı. Bu seride yarışan ilk Türk sürücü olan Cem için sezon pek de istediği gibi başlamadı.
Suudi Arabistan'daki kazası ve İspanya testlerinde yaşadığı olayla, uzun süre pistlerden uzak kalan Cem, zaman zaman güçlü yarışlar çıkarsa da yılın ilk yarısında puan alamadı.
Son günlerde takımın Intagram profilinden Cem'in ismini kaldırmasının ardından Cem'in takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Günümüzde bu tarz hareketler genellikle ayrılıkla sonuçlanıyor ve bugün, iddia edildiği gibi Cem'in takımdan ayrılacağı açıklandı.
Cem'in 1+1 yıllık anlaşması, tarafların karşılıklı olarak anlaşmasının ardından feshedildi. Bundan ötürü yılın geri kalanında takımla yarışmayacak.
Cem'in yerini eski Formula 2 pilotu ve mevcut IndyCar pilotu Tatiana Calderon alacak. Takımın ilk aracında ise Pietro Fittipaldi olacak.
Temsilcimizin bundan sonrası için nasıl bir planlama yaptığı henüz bilinmiyor.
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