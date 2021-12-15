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Önceki / Cem Bölükbaşı, Abu Dhabi F2 testine katılacak!
FIA F2 / Abu Dhabi Haberler

Resmi: Cem, Abu Dhabi F2 testinde Van Amersfoort ile piste çıkacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, bu hafta yapılacak üç günlük testin üçüncü gününde Van Amersfoort ile piste çıkacak.

Resmi: Cem, Abu Dhabi F2 testinde Van Amersfoort ile piste çıkacak

Cem Bölükbaşı, salı günü yaptığı açıklama ile sezon sonunda yapılacak F2 testine katılacağını duyurmuş ancak detaylı bilgi vermemişti.

Bugün itibariyle Cem'in hangi takımla hangi gün piste çıkacağı belli oldu.

Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere Cem, gelecek sezon seride yarışmaya başlayacak olan Van Amersfoort takımı adına piste çıkacak.

Test üç gün sürecek ve Cem, testin son gününde piste çıkacak.

Testler 16 Aralık'ta başlayacak ve 18 Aralık Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Yayınlanan listeye göre, Van Amersfoort'u toplamda üç isim test edecek. İlk aracı 1. ve 2. gün Jake Hughes, 3. gün Cem test edecek. İkinci aracı ise üç gün boyunca Amaury Cordeel kullanacak.

Diğer takımlarda da ilginç değişiklikler var. PREMA, teste F3 şampiyonu Dennis Hauger ve Jehan Daruvala ile katılacak.

Frederik Vesti ise ART Grand Prix'de Theo Pourchaire'nin takım arkadaşı olarak piste çıkacak.

Juan Manuel Correa, F3'te geçirdiği yılın ardından Charouz ile sezon sonu F2 testine katılacak. DAMS'ta Roy Nissany ile beraber Red Bull destekli Ayumu Iwasa sürüş yapacak.

Robert Shwartzman, sezon sonu test kadrolarında yer almıyor.

 

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