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FIA F2 / Son dakika

Red Bull sürücüleri Vips ve Lawson, Hitech ile Formula 2'de yarışacak

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Red Bull sürücüleri Vips ve Lawson, Hitech ile Formula 2'de yarışacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Juri Vips ve Liam Lawson, 2021'de Hitech GP ile Formula 2'de yarışırken, İngiliz ekip resmi olmasa bile Red Bull'un genç sürücü ekibi haline gelecek.

Vips 2019 yılında, Lawson ise 2020 yılında Hitech ile Formula 3'te yarışmıştı ve her ikisi de geçen ay Bahreyn'de gerçekleştirilen testte takımın Formula 2 aracını test etmişti.

Vips geçen yıl DAMS ile bazı Formula 2 yarışlarına katılmış ve Mugello'daki sprint yarışında üçüncü olmayı başarmıştı.

Genç sürücü aslında geçen yılı Super Formula'da geçirecekti ancak koronavirüs salgını nedeniyle planlarını iptal etmek zorunda kaldı. Bundan ötürü Formula Regional Avrupa Şampiyonası ve Formula 2 şampiyonalarının bazı yarışlarında mücadele etti.

Vips, "Hitech ile tekrar yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. 2019'da Formula 3'te beraber iyi bir yıl geçirmişti. Doğrusu birlikte henüz bitmemiş bazı işlerimiz var."

"Formula 2'deki ilk yıllarında harika bir sezon geçirdiklerini biliyoruz ve bu sezon şampiyonluk için savaşabileceğimize eminim!" dedi.

Lawson ise geçen yıl Formula 3'ü beşinci sırada tamamladı ve yıl boyunca üç galibiyet alma başarısı gösterdi.

Yeni Zelandalı sürücü aynı zamanda Red Bull'un desteğiyle beraber DTM'e geçecek ve burada bir Ferrari 488 GT3 sürecek.

Lawson, "Bu yıl Hitech ile Formula 2'de yarışacağım için çok heyecanlıyım. İki yıllık Formula 3 mücadelemin ardından, bu şampiyonada yarışmak için kendimi hazır hissediyorum."

“Bahreyn'deki F2 testinde Hitech ile beraber çok şey öğrendim ve kendimi araç içerisinde rahat hissettim. Ancak öğrenmem gereken daha çok şey var ve önümdeki mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum!" dedi.

Hitech ayrıca Formula 3'te de Red Bull'un genç sürücüleri Ayumu Iwasa ve Jak Crawford ile yarışacak.

Honda destekli Iwasa, Red Bull sürücü programının en yeni üyesi ve geçen yıl Fransa F4'te kazandığı şampiyonluğun ardından F3'e yükseldi.

Iwasa, "Bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hem FIA F3 hem de Asya F3'te Hitech'le yarışacak olmak son derece heyecan verici olacak." dedi.

Crawford, 2020 ADAC F4'ü ikinci sırada tamamladı ve takıma gelişiyle beraber Hitech GP, F3'te tamamen çaylaklardan oluşan bir kadroya sahip olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Jüri Vips , Liam Lawson
Takımlar Hitech Racing
Editör Rachit Thukral

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