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FIA F2 / Spielberg II / Yarış raporu

Red Bull Ring F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde ilk zaferini aldı

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Red Bull Ring F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde ilk zaferini aldı
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Tem 2020 17:52

Ferrari Formula 1 takımının genç yeteneği Robert Shwartzman, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarışta zafere ulaşan isim oldu.

Red Bull ve Honda'nın genç yeteneği Tsunoda, pole pozisyonundan başladığı yarışın çoğunu lider götürdü ancak bir telsiz problemi nedeniyle, 36 turluk yarışın 27. turuna kadar pite girmedi ve dördüncü sıraya kadar geriledi.

Tsunoda daha sonra hem Callum Ilott hem de Guanyu Zhou'yu hızlı bir şekilde geçerek ikinciliğe yükseldi.

Ardından altıncı sıradan başlayan ve yavaş yavaş yükselmeye başlayan F3 şampiyonu Shwartzman'ı kovalamaya başladı.

Ancak pist kurumaya başladıkça Tsudona'danın yeni lastiklerin avantajı kayboldu ve Shwartzman, Formula 2'deki ilk zaferini aldı.

Zhou, son turda Mick Schumacher'in baskısına rağmen yerini korumayı başardı ve üçüncü sırada finiş gördü.

Schumacher dördüncü, Callum Ilott beşinci ve Christian Lundgaard altıncı oldu.

Marcus Armstrong,  Dan Ticktum, Jack Aitken ve Sean Gelael ilk onu tamamladı

FIA Formula 2 yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 21 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 36    
2 7 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 36 1.500  
3 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 36 18.200  
4 20 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 36 18.300  
5 4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 36 20.700  
6 6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 36 22.200  
7 5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 36 24.700  
8 2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 36 28.800  
9 9 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 36 31.700  
10 1 Indonesia Sean Gelael France DAMS 36 32.100  
11 25 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 36 33.000  
12 8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 36 35.400  
13 15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 36 38.900  
14 24 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 36 42.900  
15 22 Israel Roy Nissany Italy Trident 36 53.100  
16 23 Japan Marino Sato Italy Trident 36 54.200  
17 14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 36 54.600  
18 12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 36 1'02.400  
19 11 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 36 1'11.400  
20 10 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 35 1 lap  
21 17 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 35 1 lap  
22 16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 0 36 laps  
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Spielberg II
Pilotlar Robert Shwartzman , Yuki Tsunoda
Takımlar Carlin , Prema Powerteam

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