Red Bull Ring F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde ilk zaferini aldı
Ferrari Formula 1 takımının genç yeteneği Robert Shwartzman, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarışta zafere ulaşan isim oldu.
Red Bull ve Honda'nın genç yeteneği Tsunoda, pole pozisyonundan başladığı yarışın çoğunu lider götürdü ancak bir telsiz problemi nedeniyle, 36 turluk yarışın 27. turuna kadar pite girmedi ve dördüncü sıraya kadar geriledi.
Tsunoda daha sonra hem Callum Ilott hem de Guanyu Zhou'yu hızlı bir şekilde geçerek ikinciliğe yükseldi.
Ardından altıncı sıradan başlayan ve yavaş yavaş yükselmeye başlayan F3 şampiyonu Shwartzman'ı kovalamaya başladı.
Ancak pist kurumaya başladıkça Tsudona'danın yeni lastiklerin avantajı kayboldu ve Shwartzman, Formula 2'deki ilk zaferini aldı.
Zhou, son turda Mick Schumacher'in baskısına rağmen yerini korumayı başardı ve üçüncü sırada finiş gördü.
Schumacher dördüncü, Callum Ilott beşinci ve Christian Lundgaard altıncı oldu.
Marcus Armstrong, Dan Ticktum, Jack Aitken ve Sean Gelael ilk onu tamamladı
FIA Formula 2 yarış sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|21
|Robert Shwartzman
|Prema Powerteam
|36
|2
|7
|Yuki Tsunoda
|Carlin
|36
|1.500
|3
|3
|Guan Yu Zhou
|RUSSIAN TIME
|36
|18.200
|4
|20
|Mick Schumacher
|Prema Powerteam
|36
|18.300
|5
|4
|Callum Ilott
|RUSSIAN TIME
|36
|20.700
|6
|6
|Christian Lundgaard
|ART Grand Prix
|36
|22.200
|7
|5
|Marcus Armstrong
|ART Grand Prix
|36
|24.700
|8
|2
|Dan Ticktum
|DAMS
|36
|28.800
|9
|9
|Jack Aitken
|Campos Racing
|36
|31.700
|10
|1
|Sean Gelael
|DAMS
|36
|32.100
|11
|25
|Luca Ghiotto
|Hitech Racing
|36
|33.000
|12
|8
|Jehan Daruvala
|Carlin
|36
|35.400
|13
|15
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|36
|38.900
|14
|24
|Nikita Mazepin
|Hitech Racing
|36
|42.900
|15
|22
|Roy Nissany
|Trident
|36
|53.100
|16
|23
|Marino Sato
|Trident
|36
|54.200
|17
|14
|Nobuharu Matsushita
|MP Motorsport
|36
|54.600
|18
|12
|Pedro Piquet
|Charouz Racing System
|36
|1'02.400
|19
|11
|Louis Deletraz
|Charouz Racing System
|36
|1'11.400
|20
|10
|Guilherme Samaia
|Campos Racing
|35
|1 lap
|21
|17
|Giuliano Alesi
|HWA AG
|35
|1 lap
|22
|16
|Artem Markelov
|HWA AG
|0
|36 laps
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|Seri
|FIA F2
|Etkinlik
|Spielberg II
|Pilotlar
|Robert Shwartzman , Yuki Tsunoda
|Takımlar
|Carlin , Prema Powerteam