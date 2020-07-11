Red Bull Ring F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde ilk zaferini aldı

Red Bull ve Honda'nın genç yeteneği Tsunoda, pole pozisyonundan başladığı yarışın çoğunu lider götürdü ancak bir telsiz problemi nedeniyle, 36 turluk yarışın 27. turuna kadar pite girmedi ve dördüncü sıraya kadar geriledi.

Tsunoda daha sonra hem Callum Ilott hem de Guanyu Zhou'yu hızlı bir şekilde geçerek ikinciliğe yükseldi.

Ardından altıncı sıradan başlayan ve yavaş yavaş yükselmeye başlayan F3 şampiyonu Shwartzman'ı kovalamaya başladı.

Ancak pist kurumaya başladıkça Tsudona'danın yeni lastiklerin avantajı kayboldu ve Shwartzman, Formula 2'deki ilk zaferini aldı.

Zhou, son turda Mick Schumacher'in baskısına rağmen yerini korumayı başardı ve üçüncü sırada finiş gördü.

Schumacher dördüncü, Callum Ilott beşinci ve Christian Lundgaard altıncı oldu.

Marcus Armstrong, Dan Ticktum, Jack Aitken ve Sean Gelael ilk onu tamamladı

FIA Formula 2 yarış sonucu: