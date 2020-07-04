Red Bull Ring F2: Sezonun ilk yarışının galibi Ilott!

Red Bull Ring’de gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan Guanyu Zhou, startta takım arkadaşı Ilott’un gerisine düşmesine rağmen yerini geri almayı başardı.

İlk turda ayrıca Carlin sürücüleri Jehan Daruvala ve Yuki Tsunoda temas yaşadı ve son iki sıraya düştüler.

İlk pitlere kadar UNI-Virtuosi pilotları Zhou ve Ilott’un hemen arkasında Prema pilotları Mick Schumacher ve Robert Shwartzman yer aldı.

Ancak geç pite gelen Schumacher, liderliği ele geçirdi.

Buna rağmen Zhou, rakibini yeniden geçmeyi başardı. Ancak birkaç tur sonra aracında sorun yaşayan Zhou yavaşladı ve pite gelmek zorunda kaldı. Böylelikle liderliğe Ilott yükseldi.

Zhou’nun sorun yaşamasından kısa bir süre sonra Artem Markelov’un aracı yolda kaldı ve güvenlik aracı devreye girdi.

Güvenlik aracı pisti terk ettikten sonraki turda hata yapan Schumacher pist dışına taştı ve 2. sıradan 13. sıraya kadar geriledi.

Bu dakikadan itibaren farkı giderek açan Ilott, yarışı 8.8 saniye farkla kazanarak sezona galibiyetle başlamış oldu.

Pite erken gelerek büyük avantaj sağlayan ART sürücüsü Marcus Armstrong ikinci olurken, podyumu Shwartzman tamamladı. Böylece podyumu Ferrari Akademisi sürücüleri kapatmış oldu.

Son turlarda iyi bir savunma yapan Christian Lundgaard dördüncü, DAMS sürücüsü Dan Ticktum beşinci, HWA sürücüsü Guliano Alesi altıncı sırada yer aldı.

İlk 10'u ise Louis Deletraz, Felipe Drugovich, Nobuharu Matsushita ve Roy Nissany tamamladı.

Yaptığı hatadan sonra geriye düşen Schumacher 11. olabilirken, Zhou 17. oldu.

Yarış sonucu: