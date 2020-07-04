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FIA F2 / Spielberg / Yarış raporu

Red Bull Ring F2: Sezonun ilk yarışının galibi Ilott!

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Red Bull Ring F2: Sezonun ilk yarışının galibi Ilott!
Ekleyen:
, Editör
4 Tem 2020 16:39

2020 Formula 2 sezonunun ilk yarışını kazanan isim UNI-Virtuosi sürücüsü Callum Ilott oldu.

Red Bull Ring’de gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan Guanyu Zhou, startta takım arkadaşı Ilott’un gerisine düşmesine rağmen yerini geri almayı başardı.

İlk turda ayrıca Carlin sürücüleri Jehan Daruvala ve Yuki Tsunoda temas yaşadı ve son iki sıraya düştüler.

İlk pitlere kadar UNI-Virtuosi pilotları Zhou ve Ilott’un hemen arkasında Prema pilotları Mick Schumacher ve Robert Shwartzman yer aldı.

Ancak geç pite gelen Schumacher, liderliği ele geçirdi.

Buna rağmen Zhou, rakibini yeniden geçmeyi başardı. Ancak birkaç tur sonra aracında sorun yaşayan Zhou yavaşladı ve pite gelmek zorunda kaldı. Böylelikle liderliğe Ilott yükseldi.

Zhou’nun sorun yaşamasından kısa bir süre sonra Artem Markelov’un aracı yolda kaldı ve güvenlik aracı devreye girdi.

 

Güvenlik aracı pisti terk ettikten sonraki turda hata yapan Schumacher pist dışına taştı ve 2. sıradan 13. sıraya kadar geriledi.

Bu dakikadan itibaren farkı giderek açan Ilott, yarışı 8.8 saniye farkla kazanarak sezona galibiyetle başlamış oldu.

Pite erken gelerek büyük avantaj sağlayan ART sürücüsü Marcus Armstrong ikinci olurken, podyumu Shwartzman tamamladı. Böylece podyumu Ferrari Akademisi sürücüleri kapatmış oldu.

Son turlarda iyi bir savunma yapan Christian Lundgaard dördüncü, DAMS sürücüsü Dan Ticktum beşinci, HWA sürücüsü Guliano Alesi altıncı sırada yer aldı.

İlk 10'u ise Louis Deletraz, Felipe Drugovich, Nobuharu Matsushita ve Roy Nissany tamamladı.

Yaptığı hatadan sonra geriye düşen Schumacher 11. olabilirken, Zhou 17. oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Ara Pitler
1 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 40 -   1
2 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 40 8.800 8.800 1
3 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 40 9.200 0.400 1
4 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 40 10.800 1.600 1
5 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 40 11.200 0.400 1
6 France Giuliano Alesi BWT HWA Racelab 40 12.800 1.600 1
7 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 40 16.200 3.400 1
8 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 40 17.000 0.800 1
9 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 40 17.400 0.400 1
10 Israel Roy Nissany Italy Trident 40 19.500 2.100 1
11 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 40 20.000 0.500 1
12 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 40 22.000 2.000 1
13 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 40 24.900 2.900 1
14 Russian Federation Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 40 25.800 0.900 1
15 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 40 30.100 4.300 2
16 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 40 53.900 23.800 1
17 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 39 1 lap   3
18 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 39 1 lap   2
  Russian Federation Artem Markelov BWT HWA Racelab 26 14 laps   1
  Indonesia Sean Gelael France DAMS 16 24 laps   4
  Japan Marino Sato Italy Trident 2 38 laps   1
  Italy Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 0 40 laps    
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Spielberg
Alt-etkinlik Yarış 1
Editör Cem Özel

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