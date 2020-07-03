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FIA F2 / Spielberg / Sıralama turları raporu

Red Bull Ring F2: Pole pozisyonu Zhou'nun!

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Red Bull Ring F2: Pole pozisyonu Zhou'nun!
Ekleyen:
, Editör
3 Tem 2020 15:46

Formula 2 sezonunun ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunun sahibi Guanyu Zhou oldu.

Otuz dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında kuru bir hava hakimdi ve sürücüler hemen turlamaya başladılar.

İlk turunun ilk virajında pist dışına taşan Guliano Alesi ön kanadına hasar verdi.

İlk denemelerin ardından ilk sıraya yerleşen isim 1:14.780 ile Guanyu Zhou oldu. Jehan Daruvala 0.248 saniye geride ikinci, Louis Deletraz 0.371 saniye geride üçüncü sıradaydı.

İkinci denemeler başladığında spin atan Marino Sato çakıl havuzuna çıktı ve seansın bitimine 5 dakika kala kırmızı bayraklara sebep oldu.

Son dakikaya girilirken derecesini geliştiren UNI-Virtuosi sürücüsü Zhou 1:14.416 ile pole pozisyonunu almayı başardı.

 

MP Motorsport’tan çaylak Felipe Drugovich 0.464 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sıranın sahibi 0.468 saniye geride diğer UNI-Virtuosi sürücüsü Callum Ilott oldu.

Bir diğer çaylak Christian Lundgaard 0.506 saniye geride dördüncü, Mick Schumacher 0.536 saniye geride beşinci, Jehan Daruvala 0.612 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Luca Ghiotto, Robert Shwartzman, Dan Ticktum ve Louis Deletraz oldu.

Son turlar atılırken spin atıp sarı bayraklara sebebiyet veren Nikita Mazepin ise 11. olurken, antrenman seansının lideri Yuki Tsunoda 12. sırada kendisine yer buldu.

 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 15 1'14.416    
2 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 15 1'14.880 0.464 0.464
3 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 15 1'14.884 0.468 0.004
4 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 16 1'14.922 0.506 0.038
5 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 15 1'14.952 0.536 0.030
6 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 14 1'15.028 0.612 0.076
7 Italy Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 14 1'15.044 0.628 0.016
8 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 14 1'15.051 0.635 0.007
9 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 16 1'15.128 0.712 0.077
10 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 16 1'15.151 0.735 0.023
11 Russian Federation Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 15 1'15.152 0.736 0.001
12 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 15 1'15.157 0.741 0.005
13 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 15 1'15.208 0.792 0.051
14 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 16 1'15.264 0.848 0.056
15 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 15 1'15.376 0.960 0.112
16 Israel Roy Nissany Italy Trident 15 1'15.457 1.041 0.081
17 Indonesia Sean Gelael France DAMS 16 1'15.604 1.188 0.147
18 France Giuliano Alesi BWT HWA Racelab 12 1'15.688 1.272 0.084
19 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 13 1'15.703 1.287 0.015
20 Russian Federation Artem Markelov BWT HWA Racelab 15 1'15.746 1.330 0.043
21 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 15 1'15.897 1.481 0.151
22 Japan Marino Sato Italy Trident 12 1'16.011 1.595 0.114
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Spielberg
Alt-etkinlik Sıralama turları
Editör Cem Özel

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