Red Bull Ring F2: Pole pozisyonu Zhou'nun!
Formula 2 sezonunun ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunun sahibi Guanyu Zhou oldu.
Otuz dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında kuru bir hava hakimdi ve sürücüler hemen turlamaya başladılar.
İlk turunun ilk virajında pist dışına taşan Guliano Alesi ön kanadına hasar verdi.
İlk denemelerin ardından ilk sıraya yerleşen isim 1:14.780 ile Guanyu Zhou oldu. Jehan Daruvala 0.248 saniye geride ikinci, Louis Deletraz 0.371 saniye geride üçüncü sıradaydı.
İkinci denemeler başladığında spin atan Marino Sato çakıl havuzuna çıktı ve seansın bitimine 5 dakika kala kırmızı bayraklara sebep oldu.
Son dakikaya girilirken derecesini geliştiren UNI-Virtuosi sürücüsü Zhou 1:14.416 ile pole pozisyonunu almayı başardı.
MP Motorsport’tan çaylak Felipe Drugovich 0.464 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sıranın sahibi 0.468 saniye geride diğer UNI-Virtuosi sürücüsü Callum Ilott oldu.
Bir diğer çaylak Christian Lundgaard 0.506 saniye geride dördüncü, Mick Schumacher 0.536 saniye geride beşinci, Jehan Daruvala 0.612 saniye geride altıncı sırada yer aldı.
İlk 10'u tamamlayan isimler ise Luca Ghiotto, Robert Shwartzman, Dan Ticktum ve Louis Deletraz oldu.
Son turlar atılırken spin atıp sarı bayraklara sebebiyet veren Nikita Mazepin ise 11. olurken, antrenman seansının lideri Yuki Tsunoda 12. sırada kendisine yer buldu.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Guan Yu Zhou
|RUSSIAN TIME
|15
|1'14.416
|2
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|15
|1'14.880
|0.464
|0.464
|3
|Callum Ilott
|RUSSIAN TIME
|15
|1'14.884
|0.468
|0.004
|4
|Christian Lundgaard
|ART Grand Prix
|16
|1'14.922
|0.506
|0.038
|5
|Mick Schumacher
|Prema Powerteam
|15
|1'14.952
|0.536
|0.030
|6
|Jehan Daruvala
|Carlin
|14
|1'15.028
|0.612
|0.076
|7
|Luca Ghiotto
|Hitech Grand Prix
|14
|1'15.044
|0.628
|0.016
|8
|Robert Shwartzman
|Prema Powerteam
|14
|1'15.051
|0.635
|0.007
|9
|Dan Ticktum
|DAMS
|16
|1'15.128
|0.712
|0.077
|10
|Louis Deletraz
|Charouz Racing System
|16
|1'15.151
|0.735
|0.023
|11
|Nikita Mazepin
|Hitech Grand Prix
|15
|1'15.152
|0.736
|0.001
|12
|Yuki Tsunoda
|Carlin
|15
|1'15.157
|0.741
|0.005
|13
|Marcus Armstrong
|ART Grand Prix
|15
|1'15.208
|0.792
|0.051
|14
|Jack Aitken
|Campos Racing
|16
|1'15.264
|0.848
|0.056
|15
|Pedro Piquet
|Charouz Racing System
|15
|1'15.376
|0.960
|0.112
|16
|Roy Nissany
|Trident
|15
|1'15.457
|1.041
|0.081
|17
|Sean Gelael
|DAMS
|16
|1'15.604
|1.188
|0.147
|18
|Giuliano Alesi
|BWT HWA Racelab
|12
|1'15.688
|1.272
|0.084
|19
|Guilherme Samaia
|Campos Racing
|13
|1'15.703
|1.287
|0.015
|20
|Artem Markelov
|BWT HWA Racelab
|15
|1'15.746
|1.330
|0.043
|21
|Nobuharu Matsushita
|MP Motorsport
|15
|1'15.897
|1.481
|0.151
|22
|Marino Sato
|Trident
|12
|1'16.011
|1.595
|0.114
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F2
|Etkinlik
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|Alt-etkinlik
|Sıralama turları
|Editör
|Cem Özel