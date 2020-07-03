Red Bull Ring F2: Pole pozisyonu Zhou'nun!

Otuz dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında kuru bir hava hakimdi ve sürücüler hemen turlamaya başladılar.

İlk turunun ilk virajında pist dışına taşan Guliano Alesi ön kanadına hasar verdi.

İlk denemelerin ardından ilk sıraya yerleşen isim 1:14.780 ile Guanyu Zhou oldu. Jehan Daruvala 0.248 saniye geride ikinci, Louis Deletraz 0.371 saniye geride üçüncü sıradaydı.

İkinci denemeler başladığında spin atan Marino Sato çakıl havuzuna çıktı ve seansın bitimine 5 dakika kala kırmızı bayraklara sebep oldu.

Son dakikaya girilirken derecesini geliştiren UNI-Virtuosi sürücüsü Zhou 1:14.416 ile pole pozisyonunu almayı başardı.

MP Motorsport’tan çaylak Felipe Drugovich 0.464 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sıranın sahibi 0.468 saniye geride diğer UNI-Virtuosi sürücüsü Callum Ilott oldu.

Bir diğer çaylak Christian Lundgaard 0.506 saniye geride dördüncü, Mick Schumacher 0.536 saniye geride beşinci, Jehan Daruvala 0.612 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Luca Ghiotto, Robert Shwartzman, Dan Ticktum ve Louis Deletraz oldu.

Son turlar atılırken spin atıp sarı bayraklara sebebiyet veren Nikita Mazepin ise 11. olurken, antrenman seansının lideri Yuki Tsunoda 12. sırada kendisine yer buldu.