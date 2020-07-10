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FIA F2 / Spielberg II / Sıralama turları raporu

Red Bull Ring F2: Honda destekli Tsunoda ilk pole pozisyonunu kazandı

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Red Bull Ring F2: Honda destekli Tsunoda ilk pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
10 Tem 2020 16:28

Carlin'in Honda destekli çaylağı Yuki Tsunoda, Red Bull Ring'de çıktığı henüz ikinci Formula 2 yarışında ilk pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Geçen sene Formula 3'te tek bir zafer kazanan Japon sürücü, bugünkü sıralamalarda ilk süper yumuşak lastiklerle 1:14.803 yaptı ve bu dereceyi kimse geçemedi.

Tsunoda'nın 0.038 sn gerisinde Çinli Guan Yu Zhou takip ederken şampiyona lideri Callum Ilott 0.085 sn geride 3. oldu.

F2'nin deneyimli isimlerinden Luca Ghiotto 4. olurken onun arkasında Jack Aitken, Robert Shwartzman ve Jehan Daruvala yer aldılar. 

Antrenmanlarda kaza geçiren Mick Schumacher, seansta piste çıkan ilk isimlerden birisi oldu ve 9. sırayı elde etti. Onun önünde Christian Lundgaard bulunuyor.

Sıralama sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1'14.803  
2 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1'14.841 0.038
3 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 1'14.888 0.085
4 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 1'14.974 0.171
5 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1'14.976 0.173
6 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'14.978 0.175
7 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'15.063 0.260
8 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'15.099 0.296
9 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'15.141 0.338
10 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'15.189 0.386
11 Japan Marino Sato Italy Trident 1'15.230 0.427
12 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1'15.265 0.462
13 Israel Roy Nissany Italy Trident 1'15.274 0.471
14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 1'15.304 0.501
15 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1'15.305 0.502
16 Indonesia Sean Gelael France DAMS 1'15.332 0.529
17 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'15.399 0.596
18 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'15.490 0.687
19 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 1'15.528 0.725
20 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1'15.681 0.878
21 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 1'15.721 0.918
22 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1'16.287 1.484
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Spielberg II
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar Carlin
Editör Marcus Simmons

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