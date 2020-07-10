Red Bull Ring F2: Honda destekli Tsunoda ilk pole pozisyonunu kazandı
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Carlin'in Honda destekli çaylağı Yuki Tsunoda, Red Bull Ring'de çıktığı henüz ikinci Formula 2 yarışında ilk pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Geçen sene Formula 3'te tek bir zafer kazanan Japon sürücü, bugünkü sıralamalarda ilk süper yumuşak lastiklerle 1:14.803 yaptı ve bu dereceyi kimse geçemedi.
Tsunoda'nın 0.038 sn gerisinde Çinli Guan Yu Zhou takip ederken şampiyona lideri Callum Ilott 0.085 sn geride 3. oldu.
F2'nin deneyimli isimlerinden Luca Ghiotto 4. olurken onun arkasında Jack Aitken, Robert Shwartzman ve Jehan Daruvala yer aldılar.
Antrenmanlarda kaza geçiren Mick Schumacher, seansta piste çıkan ilk isimlerden birisi oldu ve 9. sırayı elde etti. Onun önünde Christian Lundgaard bulunuyor.
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|Seri
|FIA F2
|Etkinlik
|Spielberg II
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|Takımlar
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|Editör
|Marcus Simmons
Red Bull Ring F2: Honda destekli Tsunoda ilk pole pozisyonunu kazandı
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