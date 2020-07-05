Red Bull Ring F2: Çaylak Drugovich domine ederek kazandı

Çaylak Drugovich, ters gridle beraber pole pozisyonundan başladığı yarışın startında Louis Deletraz’ın önünde kalmayı başardı.

Start sonrasında, güvenlik aracı periyotları dışında hiçbir tehdit altında kalmayan Brezilyalı sürücü, yarışı baştan sona önde götürdü ve yarışı kazanmayı başardı.

Yarışın başlarında Marcus Armstrong’un baskısına maruz kalan Deletraz, Avustralyalı sürücünün mekanik sorunla yolda kalmasının ardından biraz da olsa rahatladı ve yarışı ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Son turlarda Robert Shwartzman’ın baskısına iyi şekilde karşı koyan bir başka çaylak Dan Ticktum podyumu tamamlayan isim oldu.

ART sürücüsü Christian Lundgaard beşinci olmayı başarırken, son bölümde Mick Schumacher’in ataklarını çok iyi savunan Nobuharu Matsushita altıncı oldu.

Günün son puanı ise Campos sürücüsü Jack Aitken’in oldu.

Dünkü yarışın galibi Callum Ilott dokuzuncu olabilirken, Nikita Mazepin onuncu sırada kendisine yer buldu.

Yarışı tamamlayamayan isimler ise Armstrong, Luca Ghiotto, Sean Gelael ve Guliano Alesi oldu.

Yarış sonucu: