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FIA F2 / Spielberg / Yarış raporu

Red Bull Ring F2: Çaylak Drugovich domine ederek kazandı

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Red Bull Ring F2: Çaylak Drugovich domine ederek kazandı
Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Tem 2020 10:43

MP Motorsport sürücüsü Felipe Drugovich, ters gridle beraber pole pozisyonundan başladığı ikinci F2 yarışını kazanmayı başardı.

Çaylak Drugovich, ters gridle beraber pole pozisyonundan başladığı yarışın startında Louis Deletraz’ın önünde kalmayı başardı.

Start sonrasında, güvenlik aracı periyotları dışında hiçbir tehdit altında kalmayan Brezilyalı sürücü, yarışı baştan sona önde götürdü ve yarışı kazanmayı başardı.

Yarışın başlarında Marcus Armstrong’un baskısına maruz kalan Deletraz, Avustralyalı sürücünün mekanik sorunla yolda kalmasının ardından biraz da olsa rahatladı ve yarışı ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Son turlarda Robert Shwartzman’ın baskısına iyi şekilde karşı koyan bir başka çaylak Dan Ticktum podyumu tamamlayan isim oldu.

ART sürücüsü Christian Lundgaard beşinci olmayı başarırken, son bölümde Mick Schumacher’in ataklarını çok iyi savunan Nobuharu Matsushita altıncı oldu.

Günün son puanı ise Campos sürücüsü Jack Aitken’in oldu.

Dünkü yarışın galibi Callum Ilott dokuzuncu olabilirken, Nikita Mazepin onuncu sırada kendisine yer buldu.

Yarışı tamamlayamayan isimler ise Armstrong, Luca Ghiotto, Sean Gelael ve Guliano Alesi oldu.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Tur Fark Ara Puan
1 15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 28     15
2 11 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 28 2.400 2.400 12
3 2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 28 2.700 0.300 10
4 21 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 28 3.300 0.600 8
5 6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 28 5.300 2.000 6
6 14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 28 9.100 3.800 4
7 20 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 28 9.700 0.600 2
8 9 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 28 14.000 4.300 1
9 4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 28 14.200 0.200  
10 24 Russian Federation Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 28 15.300 1.100  
11 7 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 28 17.500 2.200  
12 22 Israel Roy Nissany Italy Trident 28 18.400 0.900  
13 12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 28 19.100 0.700  
14 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 28 19.600 0.500  
15 10 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 28 22.000 2.400  
16 8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 28 24.200 2.200  
17 23 Japan Marino Sato Italy Trident 28 24.900 0.700  
18 16 Russian Federation Artem Markelov BWT HWA Racelab 27      
  5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 13      
  25 Italy Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 7      
  1 Indonesia Sean Gelael France DAMS 3      
  17 France Giuliano Alesi BWT HWA Racelab 1      
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Spielberg
Alt-etkinlik Yarış 2
Pilotlar Felipe Drugovich
Takımlar MP Motorsport

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