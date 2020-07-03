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FIA F2 / Antrenman raporu

Red Bull Ring F2: Antrenman seansında Tsunoda lider

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Red Bull Ring F2: Antrenman seansında Tsunoda lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Tem 2020 12:11

Avusturya'da gerçekleştirilen Formula 2 antrenman seansını Yuki Tsunoda ilk sırada tamamladı.

45 dakikalık Formula 2 antrenman seansında, yeni nesil 18 inç lastikler kullanıldı.

Seansın başında Nikita Mazepin sorun yaşadı ve hiçbir zaman turu kaydedemedi.

İlk bölümde Michael Schumacher 1:16.697 yaparak liderliğe oturdu. Daha sonra dereceler 1:16'nın altına inmeye başladı.

Carlin sürücüsü Yuki Tsunoda 1:15.249'la liderliğe yükselmeyi başardı. Kısa bir süre sonra Trident sürücüsü Marino Sato çakıl havuzuna girerek kırmızı bayrağa neden oldu.

Seans tekrar başladığında ön bölümde hiçbir değişiklik olmadı ve Tsunoda seansın en hızlı ismi oldu.

Luca Ghiotto 1:15.303'lük derecesiyle Tsunoda'nın 0.054 saniye gerisinde ikinci en iyi zamanı yaptı.

Marcus Armstrong 1:15.405'lik derecesiyle 0.219 saniye geride üçüncü olurken, Renault'nun genç yetenekleri Guan Yu Zhou ile Christian Lundgaard dördüncü ile beşinci oldular.

Felipe Drugovich altıncı sırada kendisine yer bulurken, Robert Shwartzman yedinci ve Jehan Daruvala sekizinci oldu.

İlk onu Sean Gelael ile Louis Deletraz tamamladı.

Mick Schumacher, ilk seansta sadece 10 tur atabildi ve 1.348 saniye geride 19. oldu.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 22 1'15.249  
2 Italy Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 22 1'15.303 0.054
3 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 23 1'15.405 0.156
4 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 22 1'15.468 0.219
5 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 24 1'15.509 0.260
6 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 24 1'15.598 0.349
7 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 24 1'15.702 0.453
8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 26 1'15.718 0.469
9 Indonesia Sean Gelael France DAMS 22 1'15.928 0.679
10 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 25 1'15.940 0.691
11 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 23 1'16.015 0.766
12 Russian Federation Artem Markelov BWT HWA Racelab 23 1'16.028 0.779
13 France Giuliano Alesi BWT HWA Racelab 24 1'16.174 0.925
14 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 23 1'16.268 1.019
15 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 22 1'16.334 1.085
16 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 25 1'16.379 1.130
17 Israel Roy Nissany Italy Trident 25 1'16.514 1.265
18 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 24 1'16.544 1.295
19 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 10 1'16.597 1.348
20 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 21 1'16.894 1.645
21 Japan Marino Sato Italy Trident 13 1'16.905 1.656
22 Russian Federation Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 0    
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar Carlin
Editör Marcus Simmons

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