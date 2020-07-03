Red Bull Ring F2: Antrenman seansında Tsunoda lider

45 dakikalık Formula 2 antrenman seansında, yeni nesil 18 inç lastikler kullanıldı.

Seansın başında Nikita Mazepin sorun yaşadı ve hiçbir zaman turu kaydedemedi.

İlk bölümde Michael Schumacher 1:16.697 yaparak liderliğe oturdu. Daha sonra dereceler 1:16'nın altına inmeye başladı.

Carlin sürücüsü Yuki Tsunoda 1:15.249'la liderliğe yükselmeyi başardı. Kısa bir süre sonra Trident sürücüsü Marino Sato çakıl havuzuna girerek kırmızı bayrağa neden oldu.

Seans tekrar başladığında ön bölümde hiçbir değişiklik olmadı ve Tsunoda seansın en hızlı ismi oldu.

Luca Ghiotto 1:15.303'lük derecesiyle Tsunoda'nın 0.054 saniye gerisinde ikinci en iyi zamanı yaptı.

Marcus Armstrong 1:15.405'lik derecesiyle 0.219 saniye geride üçüncü olurken, Renault'nun genç yetenekleri Guan Yu Zhou ile Christian Lundgaard dördüncü ile beşinci oldular.

Felipe Drugovich altıncı sırada kendisine yer bulurken, Robert Shwartzman yedinci ve Jehan Daruvala sekizinci oldu.

İlk onu Sean Gelael ile Louis Deletraz tamamladı.

Mick Schumacher, ilk seansta sadece 10 tur atabildi ve 1.348 saniye geride 19. oldu.

Antrenman sonucu: