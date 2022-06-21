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FIA F2 / Bakü Haberler

Red Bull, ırkçılık sebebiyle Juri Vips'le ilişkilerini askıya aldı

Red Bull Racing, Formula 2 sürücüsü Juri Vips'in ırkçı konuşma yapmasının ardından genç pilotuyla ilişkilerini derhal askıya aldığını açıkladı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull, ırkçılık sebebiyle Juri Vips'le ilişkilerini askıya aldı
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Vips, Salı günü katıldığı bir Twitch yayınında ırkçı bir dil kullandı. Bunu duyan Red Bull harekete geçti ve neler olduğunu araştıracağını, Vips ile olan ilişkilerini derhal askıya aldığını açıkladı.

Formula 1 takımı, kapsamlı bir soruşturma öncesinde Vips'in takım faaliyetlerinden askıya alındığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Red Bull Racing, olayla ilgili tam bir soruşturma tamamlanana kadar, genç sürücü Juri Vips'i derhal geçerli olmak üzere tüm takım görevlerinden askıya aldı."

"Organizasyon olarak, her türlü kötüye kullanımı kınıyoruz ve kuruluşumuz içinde ırkçı dile veya davranışa sıfır tolerans politikamız var." denildi.

Vips, bu gelişmenin ardından çok geçmeden Instagram hesabı üzerinden özür diledi.

Vips, "Bu dil tamamen kabul edilemez ve benim sahip olduğum değerleri ve ilkeleri yansıtmıyor."

"Yaptıklarımdan dolayı derin pişmanlık duyuyorum ve bu benim örnek olmak istediğim bir davranış değil. Soruşturmada tam olarak işbirliği yapacağım." dedi.

Vips, 2018 sonundan bu yana Red Bull'un sürücü geliştirme programının bir parçasıydı. 2019'da F3'te 4. olan Vips, bir sonraki sene F2'ye yükseldi ve bu sene orada Red Bull desteği ile 3. sezonunu geçiriyordu. 

Vips, F2'de yarışmasının dışında Red Bull ve AlphaTauri için test pilotluğu yapıyor, yedek pilot olarak yarışlara katılıyor ve simülatör çalışmaları yapıyordu.

Estonyalı pilot, bu sene İspanya GP hafta sonunda ilk kez antrenmanlara katılmıştı.

Vips'in sıradaki F2 yarışı iki hafta sonra Silverstone'da koşulacak. Takımı Hitech Grand Prix, henüz konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.

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