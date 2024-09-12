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FIA F2

Red Bull genç sürücüsü Lindblad, Campos ile F2'ye terfi etti

Arvid Lindblad bu sezon tüm F3 sürücülerinden daha fazla yarış kazandı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Arvid Lindblad, Prema Racing

Arvid Lindblad, F3 şampiyonu Leonardo Fornaroli ile birlikte 2025 F2 gridinde yerini garantileyen isimlerden biri oldu.

İngiliz sürücü, şu anda Red Bull'un genç pilotu ve şampiyona lideri Isack Hadjar'ın takımı Campos için yarışacak.

Lindblad, başarılı geçen ilk F3 sezonunun ardından, Bahreyn'deki sezon açılış sprint yarışını kazanarak başlamış, İspanya’da ana yarış galibiyeti ve Silverstone’da ise tam bir zafer elde etmişti. Kendi topraklarında elde ettiği sonuçla, 2019'da F3 Europe ve GB3'ün birleşmesinden bu yana tek bir hafta sonunda iki yarışı da kazanan ilk F3 sürücüsü oldu.

Lindblad, “2025‘te FIA F2’de Campos Racing'e katılacağım için çok heyecanlıyım”

“Ekip şu ana kadar harika bir sezon geçirdi ve birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum.”

“Geçmişte takım için yarışan uzun pilotlar listesine katılmayı ve takımın ve Bay Adrian Campos'un mirasının bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum. Takım çok tutkulu, aç ve kazanmak için motive olmuş görünüyor. Birbirimizi gelişmeye zorlarken bana bir sürücü olarak gelişmeye devam etmem için gerekli araçları ve bilgiyi verecekler.”

“Red Bull'daki herkese, genç takımına ve Campos Racing'e bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum.”

Prema ile elde ettiği başarı sayesinde 17 yaşındaki Lindblad, Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülü’ne aday gösterildi. Geçen yıl bu ödülü Rodin F3 sürücüsü Joseph Loake kazanmıştı.

Photo by: Red Bull Content Pool

Takım müdürü Adrian Campos şunları ekledi: “Arvid gibi muazzam yeteneğe sahip bir sürücüyü 2025 için kadromuza kattığımız için mutluyuz ve birlikte önümüzde çok önemli hedefler olduğuna eminiz.”

“Önümüzdeki sezon ilk yarışına mümkün olduğunca hazır olmasını sağlamak için kış ayları boyunca çalışacağız. Onun geçişini mümkün olduğunca sorunsuz ve başarılı kılmak için tüm deneyimimizi ortaya koyacağız.”

Bu hafta sonu Trident ile Azerbaycan'da F2'ye ilk adımını atacak olan Christian Mansell de sezonun son üç yarışında yer alacak. Avustralyalı pilot, Williams’a terfi etmesinin ardından Franco Colapinto’nun yerini alan Oliver Goethe’ye katılarak sezon ortası geçişini gerçekleştirmiş oldu.

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