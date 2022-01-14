Hauger ve Daruvala, 2022'de Prema ile F2'de yarışacak

Son FIA Formula 3 şampiyonu Hauger, şampiyonluğu kazandığı takımla F2'ye adım atacak ve burada, Carlin'le yedinci bitirdiği 2021 sezonunun ardından Prema'ya geçen Jehan Daruvala'nın takım arkadaşı olacak.

Red Bull destekli Liam Lawson, yeni sezonda Carlin'de mücadele ederken, Juri Vips Hitech Grand Prix ile yarışacak. Formula 3'ten Formula 2'ye geçen Japon pilot Ayumu Iwasa ise DAMS ile anlaştı. Böylelikle F2'de yarışan Red Bull destekli sürücü sayısı beşe yükseldi.

Bu yıl F2'de Virtuosi Racing adına yarışacak olan 2021 F3 ikincisi Jack Doohan, artık 2022 için Red Bull desteğine sahip görünmüyor.

Red Bull'un genç yeteneği Jak Crawford, yeni sezonda Ollie Bearman ve Arthur Leclerc ile birlikte F3'te Prema adına yarışacak.

Çaylak sezonunda 45 puan ve bir podyum alarak 13. olan Crawford, F3 Asya'da da mücadele edecek.

Johnny Edgar da F3'te devam edecek. Fakat Carlin'den, son takımlar şampiyonu Trident'e geçecek.

Hauger, "2022'de Prema ile devam edeceğim için çok mutluyum. 2021'de harika bir ekip çalışmasıyla, çok iyi bir yıl geçirdik ve bundan gerçekten keyif aldım."

"Bana inanmaya devam ettikleri için son derece mutluyum ve bu sezon da ortaya koyduğumuz sıkı çalışmayı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

Prema son yıllarda genellikle F1'de sürücü programına sahip olan takımların, genç yeteneklerini yarıştırmak istedikleri takımların başında geldi.

Mick Schumacher ve Charles Leclerc gibi isimler, F1'e geçmeden önce Prema'da yarıştılar. Ayrıca son şampiyon Oscar Piastri de yine Prema'da yarıştı.

Juri Vips, Hitech Grand Prix Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images