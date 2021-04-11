Red Bull destekli Vips, Tsunoda’dan sonra sonra F1’e girmek için beklemeye hazır

Red Bull, Vips’i Super Formula 2020 sezonu için Team Mugen’a almıştı ancak küresel pandemi nedeniyle, Estonyalı sürücü serinin ilk üç yarışı için Japonya’ya gidememişti.

Sonuç olarak, Vips Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonasına katıldı ve DAMS sürücüsü Sean Gelael’in sakatlığından dolayı dört yarış için Formula 2'ye katıldı. Red Bull, desteklediği sürücüye Avrupa’da 300 km’lik bir F1 testi yaptırdı ve aynı zamanda süper lisans da aldı. Vips aynı zamanda dört Grand Prix’de de yedek pilotluk yaptı.

Ancak Formula 2 şampiyonasını üçüncü sırada bitiren Tsunoda, AlphaTauri’nin 2021 yarış koltuğunu kapan isim oldu. Vips ise bu sezon Formula 2 gridine tam zamanlı bir Hitech Grand Prix sürücüsü olarak döndü.

Estonyalı sürücü, 2020’deki zorlukların onu, Formula 1’e giden yolda zihinsel açıdan daha güçlü ve kararlı hale getirdiğini açıkladı.

Autosport/Motorsport.com'da konuşan Vips, ‘’Bence, Super Formula’da yarışamamak beni zihinsel olarak daha güçlü yaptı ancak seride yarışamamış olmak zordu.’’

‘’Açıkça görüldüğü üzere, Yuki geçtiğimiz yıl çok iyi bir sezon geçirdi ve bu terfiyi hak etti.’’

‘’Bu sezon iyi bir performans göstermem gerekecek ve yapamamam için bir gerekçe görmüyorum."

‘’İlk hafta sonu en azından hızlı olduğumuzu gördük.’’

‘’Bence iyi işler çıkarmaya devam edersem ve şans gelirse, kesinlikle F1’de fırsatım olacağını biliyorum.’’

F1’de nerede bir boşluk ortaya çıkabileceği sorulduğunda ise Vips, ‘’Bunu tahmin etmesi zor. Ancak Pierre’in yaptığı gibi, bir sene bekleyebilirim. O da, terfi ettirilmeden önce GP2’yi kazanıp sonraki yılı Super Formula’da geçirdi.’’

‘’Geleceği veya sürücü pazarını tahmin etmek zor ancak bunun gelecek yıl mı yoksa sonrasında mı olacağını söylemek de zor. Umarım gelecek yıl olur.’’

Aynı zamanda Vips, bu yıl F2 gridinde birçok Red Bull destekli sürücüyle karşı karşıya gelecek. Bu sezon seriye yeni gelmiş çaylak Liam Lawson ve daha tecrübeli Jean Daruvala da Red Bull destekli sürücüler.

‘’Eğer Red Bull programındaysanız, veya herhangi bir programdaysanız ve F1’e girmek istiyorsanız, üzerinizdeki bir performans baskısı var.’’

‘’Kesinlikle bu baskı var ve Jehan veya Liam’la çok ilgilenmiyorum, sadece kendi işime odaklanıyorum.’’

‘’Önümüzdeki yarışlarda daha kötü bir performans çıkaracağımı düşünmüyorum. İdeal bir başlangıç değildi ancak bunun, bir şeyi değiştireceğini düşünmüyorum.’’

‘’Hızımız kesinlikle yüksek ve böyle devam edip talihsiz olaylarla karşılaşmamayı umacağız. Umarım en sonunda, şampiyonluk mücadelesinde oluruz.’’