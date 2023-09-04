Radikal F2 arka kanat tasarımı, F1 için yol gösterici olabilir!

Perşembe günü örtüsü kaldırılan yeni F2 aracı, özellikle radikal arka kanat tasarımıyla dikkat çekmekte.

Bir tavus kuşunun tüyleri gibi havaya doğru yükselen arka kanat, aralarında birkaç F1 takım patronunun da bulunduğu izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Ancak bu tasarım, F2 tasarım şeflerinin otomobilin süslü görünmesi için ortaya attığı çılgınca bir fikrin sonucu olmaktan ziyade, belirli bir nedenden ötürü bu şekilde yaratıldı: yarışa yardımcı olmak.

F2 CEO'su Bruno Michel, "Arka kanat, F1'in şu anda sahip olduğu şekle oldukça yakın yuvarlak bir şekle sahip."

"En büyük fark muhtemelen sizin de gördüğünüz, oldukça ağır ve büyük olan kanatçık. Bu parçanın amacı, DRS verimliliğini arttırmak." dedi.

DRS deltasını (arka kanattaki kanatçığın açılması ve kapanması arasındaki en yüksek hız farkı) artırmaya yönelik çabanın ilginç olduğu söylenebilir, nitekim F1 yönetimi, 2026'dan itibaren DRS'in kaldırılması için uğraşıyor.

F1 aynı zamanda DRS trenlerinden kurtulmak için de yoğun bir çaba sarf ediyor, nitekim artık DRS avantajı bile geçiş yapmak için yeterli olmayabiliyor.

2026 araçları için uğraşlar sürerken, F2 araçlarından çıkarılacak dersler kesinlikle dikkate alınacaktır, belki F1'de neler olacağını bile etkileyebilir.

01 F2 2024 Car (C) Formula Motorsport Limited

F2'nin 18 inç lastikler ve tamamen sürdürülebilir yakıtlar gibi yeniliklere öncülük etme yönündeki önceki hamlelerinin de devam edeceğini söyleyen Michel, "F2 geçmişte F1 için birkaç konuda öncülük yaptı, yapmaya da devam edecek."

"Örneğin 18 inçlik lastikler ilk olarak F2'de kullanıldı ve Pirelli'nin gelişimine oldukça yardımcı oldu. Bunun yanı sıra F2 araçları şimdiden sürdürülebilir yakıtla çalışıyor."

"Bence ilk olarak F2'de uygulamaya koyabileceğimiz ve daha sonra F1'de uygulanacak pek çok şey var." dedi.

FIA'nın spordan sorumlu başkan yardımcısı Robert Reid ise, "Şu anda F1 standartlarını karşılayan bir aracımız var ve topladığımız tüm bu veriler tek bir potaya giriyor."

"FIA bünyesinde bir tek koltuklu seriler departmanı var, yani Tim Goss gibi tasarımcılar teknik açıdan tüm serilerin gelişimi için çalışıyor."

"İster direksiyon ağırlığı, ister daha ayarlanabilir kokpit boyutu ya da güvenlik olsun, F2'nin attığı adımlar tüm serilerin tutarlılığı açısından çok önemli."