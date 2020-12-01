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FIA F2 / Son dakika

Prema F2 takımı, 2021 için Oscar Piastri ile anlaştı

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Prema F2 takımı, 2021 için Oscar Piastri ile anlaştı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Prema Racing, FIA Formula 3 şampiyonu Oscar Piastri ile 2021 için sözleşme imzaladığını açıkladı.

19 yaşındaki Piastri, henüz çaylak sezonunda olmasına rağmen Eylül ayındaki Mugello yarışıyla beraber F3 şampiyonluğunu kazandı ve bundan yalnızca birkaç hafta sonra F2'ye geçeceği doğrulandı.

Prema Salı günü yaptığı açıklamada, Piastri'nin önümüzdeki yıl takıma katılacağını ve Bahreyn'deki sezon sonu F2 testinde kendileriyle mücadele edeceğini doğruladı.

Piastri, "2021 FIA Formula 2 şampiyonasında Prema ile yarışacağım için çok heyecanlıyım. Birlikte Formula 3 şampiyonluğunu kazandığımız çok başarılı bir 2020 sezonu geçirdik ve onlarla başarılı bir yıl daha geçirmeyi umuyorum.

"Prema, bu yıl F2'de bir kez daha kazanan takım olduğunu kanıtladı, bu yüzden şampiyonaya onlarla gireceğim için oldukça mutluyum. Prema ailesinin bir parçası olduğum için minnettarım ve daha fazla pizza ve makarna yemek için sabırsızlanıyorum! "

Prema Racing takım patronu Rene Rosin, "Oscar'ı FIA Formula 2 takımımıza çağırmaktan mutluluk duyuyoruz. O sadece olağanüstü yeteneklere sahip yetenekli bir yarışçı değil, aynı zamanda günümüz motor sporlarının karmaşıklığını da net şekilde anlıyor ve kendisini buna göre adapte edebiliyor."

"2020 sezonunda kaydettiği ilerlemeye ve başarısına tanık olduktan sonra, ilişkimizi 2021 FIA Formula 2 şampiyonası için bir sonraki seviyeye taşımak, yapılacak en doğal şeydi ve Bahreyn'de piste çıkması için sabırsızlanıyoruz."

Piastri şu anda Renault'nun genç sürücüsü konumunda yer alıyor ve gelecek yıl Prema ile yarışacağı açıklanan ilk sürücü olacak.

Önümüzdeki yıl F1'e geçmesi beklenen Schumacher'den boşalan koltuğa geçecek ve gelecek yıl yanında henüz anlaşma yapılmasa bile Robert Shwartzman'ın olması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Oscar Piastri
Takımlar Prema Powerteam
Editör Luke Smith

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