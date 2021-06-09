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FIA F2 / Baku Haberler

Pourchaire, Silverstone'da yarışabileceğinden emin değil

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 2 pilotlarından Theo Pourchaire, Azerbaycan'da sol ön kol kemiğinin kırılmasının ardından Temmuz ayında Silverstone'da yapılacak bir sonraki yarışta yer alıp almayacağından emin değil.

Pourchaire, Silverstone'da yarışabileceğinden emin değil

ART Grand Prix pilot, geçen pazar günü Bakü caddelerinde gerçekleştirilen son yarışın başlangıcında Dan Ticktum ve Marcus Armstrong ile bir olaya karışmıştı.

Bir güvenlik aracıyla sonuçlanan olayda Ferrari'nin genç sürücüsü Armstrong yarış dışı kalırken, Pourchaire de kısa bir süre sonra yarışa veda etti.

Televizyon görüntülerinde Pourchaire'nin bileğini tuttuğu görülüyordu. Genç sürücü daha doğru bir teşhis ve tedavi için bir hastaneye nakledildi.

İnceleme sonrası 17 yaşındaki genç sürücünün sol önkol kemiğini kırdığı doğrulandı ve o günden beri daha fazla tedavi için Monako'daki özel bir kliniğe transfer edildi.

Formula 2'de sezonun bir sonraki yarış 16-18 Temmuz'da Silverstone'da yapılacak ve yaklaşık 1.5 ay olmasına rağmen Fransız sürücü, yarışta yer alıp almayacağını tam olarak bilmiyor.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Pourchaire, “Sadece iyi olduğumu söylemek istiyorum, dün uçaktan iner inmez doğrudan Monako'daki özel bir kliniğe gittim. Sol önkol kemiğim kırıldı ve gerçekten acı veriyor fakat sorun değil."

Theo Pourchaire, ART Grand Prix, leads Juri Vips, Hitech Grand Prix

Theo Pourchaire, ART Grand Prix, leads Juri Vips, Hitech Grand Prix

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Bugünden itibaren dört hafta boyunca kolum hareketsiz kalacak ve yakında geri dönmek adına her şeyimi vereceğim. Henüz Silverstone'da yarışıp yarışmayacağımı bilmiyorum ama çok çalışacağım ve hazır olmak için bolca dua edeceğim.”

Kaza nedeniyle son yarışı puansız kapatan Pourchaire, şampiyonada altıncı sırada yer alıyor ve lider Guanyu Zhou'nun (UNİ Virtuosi) 23 puanı gerisinde.

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F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı

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F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı
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Seri FIA F2
Etkinlik Baku
Editör Tom Howard

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