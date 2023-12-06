Pourchaire: "Lawson, Super Formula'nın F1 için harika bir adım olduğunu gösteriyor"

Sauber Akademi sürücüsü Pourchaire, Mercedes'in genç pilotu Frederik Vesti'yi geride bırakarak ART Grand Prix ile Abu Dabi'de F2 şampiyonluğunu elde etti.

Ancak Williams'ın Logan Sargeant'ı elinde tutacağını teyit etmesiyle, 2023'ün ardından 2024 sezonunda tüm kadrolar aynı olacak.

Yere basma kuvveti seviyeleri açısından F1 ve F2 makineleri arasında yer alan araçların bulunduğu Japonya'nın Super Formula serisi, Pourchaire'in 2025'te bir F1 koltuğu açılması beklentisiyle 2024'te yarışmaya devam etmek için 'A planı' oldu.

Fransız pilot bu hafta Suzuka'daki üç günlük çaylak testine katılıp Toyota takımı Impul ile SF23'ün ilk deneyimini yaşayacak.

Pourchaire, seride bir yarış anlaşması imzalamadan önce, bu yılın Super Formula ikincisi Lawson'ın sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine etkileyici bir performans sergilemesinin serinin F1 koltuğu için mükemmel bir hazırlık olduğunu gösterdiğini düşünüyor.

Pourchaire, "Bence Lawson bunun için harika bir kategori olduğunu gösterdi çünkü F1 aracına atlar atlamaz gerçekten çok hızlıydı."

"O harika bir sürücü, onu tanıyorum ama Super Formula gerçekten harika bir araç. Pistler zor, Suzuka gibi bir pistte gerçekten yüksek hızlı virajlar var, bu yüzden kendinize güvenmek ve araca güvenmek önemli ve benim için F1'in anlamı da bu."

"Super Formula A planı ama henüz hiçbir şey kesin değil. Finansal destek için bazı takımlarla ve Sauber Academy ile görüşmelerim sürüyor." dedi.

Fotoğraf tarafından: Formula Motorsport Ltd Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Pourchaire, doğrudan F1'e terfi edemeyen üst üste üçüncü F2 şampiyonu oldu. 20 yaşındaki pilot, bir koltuk bulamadığı için hayal kırıklığına uğradığını ancak zamanın hâlâ kendisinden yana olduğunu düşündüğünü itiraf etti.

Pourchaire, "Elbette hayal kırıklığına uğradım çünkü hayalim bir F1 pilotu olmak ama gelecek yıl için yer yok."

"Sorun değil, 20 yaşındayım. Çok gencim. Bakalım 2024 sezonunun sonunda sözleşmesi bitmiş pek çok sürücü olacak, bu yüzden gelecek yıl kendimi meşgul tutmaya ve mümkün olduğunca kendimi göstermeye çalışacağım."

"Artık Formula 2 şampiyonuyum, bu yüzden durum farklı. Ondan önce kariyerimde hiç büyük şampiyonluğum yoktu, bu yüzden birçok şey değişti." dedi.

2021 şampiyonu Piastri, McLaren tarafından kapılmadan önce Alpine yedek pilotu olarak tüm sezonu kenarda geçirirken, Pourchaire 2024'te yarışmaya devam etmenin ve becerilerini geliştirmenin kendisi için çok önemli olduğunu düşünüyor.

Pourchaire, "Bu çok önemli çünkü yarışmaya devam etmek ayrıca fiziksel ve zihinsel formum için, şampiyonaya dahil olmak ve baskı altında olmak istiyorum."

"Eğer F1'e gitmek istiyorsam, yarış kazanmak, sıralama turları atmak, yağmurda sürmek, yarış araçlarını sollamak için rekabetçi bir seride kendimi tekrar göstermem gerektiğini düşünüyorum."

"[Bir yıl kenarda oturmak] yapılabilir ama zor. Oscar bunu çok iyi yaptı ve şimdi F1'de yarışıyor. Umarım gelecekte ben de ona katılabilirim." dedi.