Pourchaire, F2 şampiyonu olsa dahi 2023'te F1'de olmayacağından 'oldukça emin'
Sauber genç pilotu Theo Pourchaire, Formula 2 şampiyonluğunu kazanmış olsa bile 2023 için bir Formula 1 koltuğuna sahip olmayacağından 'oldukça emin' olduğunu söyledi.
Sauber Akademi üyesi, bu hafta sonu Abu Dabi'de yapılacak olan sezonun son yarışında F2 Pilotlar Şampiyonası'nda, şampiyon Felipe Drugovich'in arkasında ikinci sırada yer alacak.
Pourchaire'in şampiyonluğu kazanması durumunda Alfa Romeo ile F1 koltuğuna oturabileceğine dair söylentiler vardı, ancak bu umutlar Drugovich'in Monza'da şampiyon olmasıyla suya düştü.
Pourchaire, gelecek yılki planlarının ne olduğundan emin olmasa da; 'kendine odaklanmaya hazır' olduğunu ve 2024 için bir F1 koltuğu bulmayı umduğunu söyledi.
Autosport'a verdiği demeçte Pourchaire, “Açıkçası, şampiyonluğu kazansaydım bile 2023'te F1'de olmayacağımdan oldukça eminim."
“Bu şekilde düşünmemde birçok etken var ama artık spor bu yönde ilerliyor, o yüzden benim için bir sorun yok."
“Hâlâ genç olduğumu biliyorum ve 2024'te bir koltuk bulmak için kendimi geliştirmeye hazırım. Hayalim F1 pilotu ve F1 Dünya Şampiyonu olmak."
“Başka bir şeyle ilgilenmiyorum. GT, Formula E ya da başka bir seride pilot olmak ilgimi çekmiyor."
“Eğer F1'e katılamazsam, diğer serileri o zaman düşünebilirim. Ama şu anki hayalim sadece F1'de olmak." dedi.
Théo Pourchaire, ART Grand Prix
Photo by: DPPI
Pourchaire ilk kez, bu sezon gerçekleşen ABD GP hafta sonunda ilk antrenman turlarında Alfa Romeo ile piste çıktı.
Valtteri Bottas'ın yerine geçen Pourchaire, C42 ile 19 tur tamamladı. Seansı Williams ile teste çıkan ve Nicholas Latifi'nin koltuğu için adı geçen Logan Sargeant ve Haas yedek pilotu Antonio Giovinazzi'nin önünde 18. bitirdi.
Pourchaire gelecek yıl, yedek pilot olarak görevine devam edecek; ayrıca takımın İsviçre'deki merkezine yakın bir yere taşınmayı planlıyor.
Pourchaire, “İlk antrenman seansı muhteşemdi. F1 araçları gerçekten çok hızlı. Pistteki diğer pilotlarla beraber bir Formula 1 hafta sonunda yer almak harika bir duygu."
“Pist harika, Austin gerçekten inanılmaz. Sadece 19 tur attım ama burada tekrar sürmek isterim."
“Benim açımdan çok iyiydi, çünkü gelecek yıl Alfa Romeo ile çok fazla simülatör çalışması yapacağım. Bu yüzden aracın gerçekte nasıl performans gösterdiğini bilmek önemli, böylece birçok şey arasında ilişki kurabiliyorum ve takıma da yardımcı oluyorum çünkü simülatör; iyi performans gösterebilmek için oldukça önemli."
Theo Pourchaire, Alfa Romeo C42
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
“Takım zaten iyi durumda, araçta bazı geliştirmeler yapıldı ve gelecek yıl, takım için iyi bir yıl olabilir."
“Neler olacağını göreceğiz ama birlikte çok çalışacağız. Hinwil'deki Sauber merkezine yakın olmak için Zürih'e taşınacağım." dedi.
19 yaşındaki pilot, gelecek yılki yarış programından henüz emin değil; ancak üçüncü bir F2 sezonunun seçenekleri arasında olduğunu söyledi.
Şu anki F2 şampiyonu Drugovich üçüncü sezonunda şampiyon olurken, gelecek yıl AlphaTauri F1 takımına katılacak olan Nyck de Vries de aynı şekilde üçüncü sezonda şampiyon olmuştu.
Pourchaire, “Birkaç gün önce Sauber Akademisi ile bunu konuşuyorduk."
“Tabii ki F2 de seçeneklerim arasında çünkü bana göre, F1'den sonraki en iyi şampiyona o."
“F1 ile aynı hafta sonunda yarışıyoruz ve bütün takımlar bizi izliyor."
“Ben hâlâ gencim, F2 şampiyonluğunu kazanabileceğimi biliyorum ve bunu bir yıl daha denersem, elimden geleni yapacağımı biliyorum. Ama henüz karar vermedim."
Pourchaire, “Geleceğim hakkındaki görüşmelerin nasıl şekilleneceğine bakacağım. Eğer iyi bir kontrat varsa ve bu iyi bir seçenekse neden F2'de yer almayayım ki?" dedi.
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