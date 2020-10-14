Pourchaire, Bahreyn'de HWA ile ilk F2 yarışına çıkacak

17 yaşındaki Pourchaire, bu sene gerçekleştirilen FIA F3 şampiyonasında çaylak olmasına rağmen 2 galibiyet ve 6 podyum alarak sezonu 2. sırada tamamladı.

Sauber'in genç sürücü programında yer alan Fransız sürücü, gelecek sene F2'de mücadele etmek istiyor. Bu kapsamda Bahreyn'de HWA aracının kokpitine geçecek. Pourchaire, Giuliano Alesi'nin yerine yarışacak.

Pourchaire, "FIA Formula 2'nin Bahreyn'de gerçekleştirilecek son iki ayağına katılacağım için gerçekten mutluyum."

"HWA Racelab'e bana bu fırsatı vereceği için çok teşekkür ediyorum. Takımla çalışmak ve yeni aracı öğrenmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Takım Patronu Thomas Strick, "Böylesi yetenekli bir pilotun Formula 2'deki ilk adımlarını atmasını sağlayacağımız için memnunuz."

"Theo'nun yeteneği tartışılmaz. Onun elde ettiği başarılar ortada. Bahreyn'de çıkacağı ilk yarış öncesinde heyecanlıyız Son senelerde yeni serilere çok hızlı bir şekilde alışabildiğini birçok kez kanıtladı." dedi.

Pourchaire'nin ilk F2 yarışı, Bahreyn'in klasik Grand Prix versiyonun gerçekleştirilecek. Sezonun son ayağı, Bahreyn'deki dış pistte gerçekleştirilecek.

Pourchaire tek koltuklu serilerde çok hızlı yükseliş gösteriyor. Geçen sene bu dönemlerde Almanya'da F4 serisinde şampiyon olan Pourchaire, bu seneyi F3'te geçirip ikinci olmasının ardından şimdi F2 aracına geçiş yapacak.

Haziran ayında Sauber programına dahil olan Pourchaire, takımın beklentilerini aştığını söyledi.

Pourchaire, "Bunu başarabileceğimi düşünmüyorlardı. Benim için net bir hedef belirlemeseler de, finansal destek görebilmem için açıkçası şampiyonada ilk 3 sırada yer almam, 7. sırada yer almamdan daha iyi olacaktı."

"İyi sonuçlar almamı bekliyorlardı ancak bu kadar iyi olacağımı düşünmüyorlardı." dedi.