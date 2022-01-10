Pourchaire, 2022'de ART ile Formula 2'de yarışmaya devam edecek

Sauber'in genç sürücü akademisinde yer alan Pourchaire, 2021'deki çaylak sezonunu 140 puanla beşinci sırada tamamlamıştı.

Pourchaire geçen sene Monako'daki F2 yarışını kazanmış ve en genç yarış galibi olmuştu. Yıl boyunca etkili performansını sürdürdü ve yeteneğini göstermeyi devam etti.

2020'de FIA Formula 3 Şampiyonası'nı ikinci bitiren ve çaylak sezonunda iki galibiyet ile sekiz podyum alan Pourchaire, yeni sezonda ART ile yarışmayı sürdürecek.

Pourchaire, "2022'de ART Grand Prix ile Formula 2'de yarışmaya devam edeceğim için gururluyum"

"Böyle harika bir ekiple çalışmak benim için onur verici. Bu, birlikte çalıştığımız üçüncü yıl olacak ve benim için aile gibiler. F1'in hemen öncesinde onlarla devam etmek çok heyecan verici."

"Bir kez daha bana destek oldukları için Sauber Akademisi'ne teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir yıl olacak. Geleceğim için eğlenmek ve deneyim kazanmak istiyorum. Her zamankinden daha odaklıyız ve yeni sezonda F2 şampiyonluğunu hedefleyeceğiz." dedi.

Pourchaire, 2019 yılında Sauber Akademisi'ne katıldı ve Hungaroring'de gerçekleştirilen özel bir test kapsamında 2019 Alfa Romeo C38 ile ilk F1 testini tamamladı.

Genç sürücünün adı 2022 için Alfa Romeo F1 takımı ile anılmıştı ancak takımın tercihi, Guanyu Zhou'dan yana oldu.

Takım, Pourchaire'yi erkenden spora getirip, genç sürücünün kariyerine zarar vermek istemedi.

Theo Pourchaire, ART Grand Prix Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images