Önceki / Hadjar: "Hedefim, 2024'te F1'e girmek" Sonraki / Alpine genç sürücü akademisine yeni isimler katıldı
FIA F2 Haberler

Pic: Iwasa, 2023 F2 şampiyonluğunu kazanacak yeteneğe sahip"

DAMS takım sahibi Charles Pic, Ayumu Iwasa'nın 2023 yılında takımıyla FIA Formula 2 şampiyonluğunu kazanacak 'yeteneğe sahip olduğunu' söyledi.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Pic: Iwasa, 2023 F2 şampiyonluğunu kazanacak yeteneğe sahip"
Haberi dinle

Pic, Şubat 2022'de takımı, babaları ve takımın kurucusu olan Jean-Paul Driot'un 2019'da vefatından bu yana görevde olan yardımcı takım patronları Olivier ve Gregory Driot'dan satın aldı.

DAMS geçen sezon Takımlar Şampiyonası'nda altıncı olurken, Red Bull'un genç pilotu Iwasa, Pilotlar Şampiyonası'nda beşinci sırada yer aldı.

Pic, takımın 2022 sezonundan 'tamamen memnun olmadığını' söylese de, takımın ve Iwasa'nın kazanmak için gereken yeteneğe sahip olduğunu düşünüyor.

Fransız takım en son 2019 yılında Sergio Sette Camara ve Nicholas Latifi sayesinde takımlar şampiyonluğunu elde etmişti.

2014'te Lotus F1 test pilotu olarak görev yapmadan önce 2012'de Marussia ve 2013'te Caterham ile F1'de yarışan Pic şunları söyledi: "Bence bu yeteneğe sahibiz ama sadece biz yokuz, şampiyonayı kazanabilecek üç ya da dört takım var."

"Rekabet seviyesi çok yüksek olacak, bu yüzden sezon sonunda kaç puan aldığımızı göreceğiz."

"Ayumu bunu yapabilecek yeteneğe sahip ve 2022'de bunu kanıtladı. Ancak bu sezon şampiyonluk için mücadele edebilecek dört ya da beş pilot var."

"Favori takımların hepsinde 2023 şampiyonluğu için yarışabilecek potansiyele sahip pilotlar var."

"Sezonu adım adım ele alacağız ve sürekli olarak yukarıda olabilmek için maksimum performansı elde etmeyi hedefleyeceğiz."

Ayumu Iwasa, Dams, leads Juan Manuel Correa, Van Amersfoort Racing

Ayumu Iwasa, Dams, leads Juan Manuel Correa, Van Amersfoort Racing

Photo by: Motorsport Images

Takımı 2022 sezonundan önce devralan Pic, Japon pilotun iki galibiyet ve altı podyum elde etmesiyle Iwasa'nın başarısının kendisini şaşırtmadığını söylüyor.

Iwasa geçen yıl Logan Sargeant'ın ardından en yüksek sırayı elde eden ikinci çaylak oldu ve sezon sonuna doğru güçlü bir gelişim gösterdi.

Pic, 2022'de herhangi bir şeye şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Pek değil. Ayumu'nun performansı diğerleri için bir şok yaratmış olabilir ama takım olarak onun ne kadar iyi olduğunu biliyorduk."

"Potansiyelini hemen hissettik ve sezonun başlarında ne kadar yetenekli olduğunu gördük, bu yüzden sezonun ikinci yarısındaki güçlü performanslarına hazırlıklıydık."

"Doğru seçim olduğunu düşünmeseydik onu araca bindirmezdik, her şeyi bir araya getireceğinden emindik."

Iwasa'ya 2023 yılında FIA Formula 3'ten yükselen Arthur Leclerc katılacak.

Geçtiğimiz sezonu F3'te bir galibiyet ve iki podyumla altıncı sırada tamamlayan Leclerc, aynı zamanda Formula Bölgesel Asya Şampiyonası'nı da kazandı.

Geçen sezonu bir galibiyet ve iki podyumla F3'te altıncı sırada bitirirken, aynı zamanda Formula Regional Asya Şampiyonası'nı da kazandı.

Pic şunları ekledi: "Arthur için hedefimiz mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ilerleyerek ön sıralarda yarışabilmesi."

"Yeteneği var ama F2 kariyerinin başlangıcında her zaman F3 ve F2 araçları arasındaki farkları keşfedeceği bir adaptasyon aşaması vardır."

"Arthur ve ekip, 2022'de Ayumu ile yaptığımız gibi, bu öğrenme sürecini hızlandırmak için birlikte çalışacak."

paylaşım
yorumlar

Hadjar: "Hedefim, 2024'te F1'e girmek"

Alpine genç sürücü akademisine yeni isimler katıldı
Megan White Daha fazlası
Megan White
Carlin ile Rodin Cars güçlerini birleştirdi, takımın yeni ismi Rodin Carlin oldu

Carlin ile Rodin Cars güçlerini birleştirdi, takımın yeni ismi Rodin Carlin oldu

FIA F2

Carlin ile Rodin Cars güçlerini birleştirdi, takımın yeni ismi Rodin Carlin oldu Carlin ile Rodin Cars güçlerini birleştirdi, takımın yeni ismi Rodin Carlin oldu

Resmi: Son Formula 3 şampiyonu Martins, gelecek sezon Formula 2'de yarışacak!

Resmi: Son Formula 3 şampiyonu Martins, gelecek sezon Formula 2'de yarışacak!

FIA F2

Resmi: Son Formula 3 şampiyonu Martins, gelecek sezon Formula 2'de yarışacak! Resmi: Son Formula 3 şampiyonu Martins, gelecek sezon Formula 2'de yarışacak!

Resmi: Pourchaire, 2023 sezonunda Formula 2'de devam edecek!

Resmi: Pourchaire, 2023 sezonunda Formula 2'de devam edecek!

FIA F2

Resmi: Pourchaire, 2023 sezonunda Formula 2'de devam edecek! Resmi: Pourchaire, 2023 sezonunda Formula 2'de devam edecek!

Son Haberler

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

F1 Formula 1

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

F1 Formula 1

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi? Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

F1 Formula 1

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

F1 Formula 1

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım" Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.