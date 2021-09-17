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Piastri'nin güçlü performansı, menajeri Webber'in başını ağrıtıyor

Mark Webber, menajerliğini yaptığı Oscar Piastri'nin geleceği hakkında belirsizlikler olduğunu belirtti.

Piastri'nin güçlü performansı, menajeri Webber'in başını ağrıtıyor

Piastri, Formula 3 şampiyonluğunun ardından, şu anda Formula 2'de lider pozisyonda ve hızla yükselen genç sürücüler arasında.

Ancak 20 yaşındaki sürücü, kendini kanıtlasa da, kariyerindeki bir sonraki adımı henüz belli değil.

Alpine Sürücü Akademisi pilotu Piastri, 2021 şampiyonluğunu kazanırsa, Formula 2'ye devam etmesine izin verilmeyecek. Aldığı puanlar, FIA kriterlerini sağlasa da 2022 Formula 1 gridinde, olası bir boşluk bulunmuyor.

Bu da Webber'in çözmeye çalıştığı bir sorun.

Webber, İtalya Grand Prix'sinde Channel 4'e verdiği demeçte, "F2'de yarışamaması baş ağrıtıyor. Çünkü, ihtiyacı olandan daha fazla puana sahip ve bu, genç bir sürücü için olağanüstü bir CV oluşturuyor.

"Ancak, kazanırsa Formula 2'de yarışamayacak. Hâlâ gidilecek uzun bir yol var ve şampiyonluğu henüz almadı. İyi idare ediyor ama tabii ki de nasıl gittiğini göreceğiz."

"Eğer önümüzdeki sene şampiyonada yarışamazsa, mükemmel bir programa geçmeli."

"Bence önümüzdeki hedef, onu 2023'te bir koltuğa oturmak adına test için hazırlamak."

"Ona geleceğe dair bir seçenek bulmaları için, Alpine'e çok fazla baskı yapıyor. Koltuklar azalıyor ve sürücü pazarı şu anda canlı olsa da, yavaş yavaş sona geliniyor." dedi.

Webber, Piastri dahil olmak üzere, Formula 1'de en iyilerin arasına katılmayı hak eden çok fazla yetenekli sürücü olduğunu söylüyor.

Ancak, yeterli koltuk bulunmaması büyük bir engel oluşturuyor. Webber, Formula 1'in yer açmak için, yeteri kadar "heyecan" ve "hırs" sahibi olmayan bazı sürücüleri elemesi gerektiğini düşünüyor.

Oscar Piastri, Prema Racing, Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing, Ralph Boschung, Campos Racing

Oscar Piastri, Prema Racing, Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing, Ralph Boschung, Campos Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Webber, "Bazı genç sürücüler sayesinde, yukarısı emin ellerde. Ancak burada, önümüzdeki yıl yükselemeyen, Leclerc, George ve Lando gibi bir çok sürücü var."

"Bu üzerine çalışmamız gereken bir şey. Genç yarışçılara yer açmak için isteksiz ve hırsını kaybetmiş bazı sürücüleri elememiz gerekiyor."

"Çünkü böylece genç sürücüler, Formula 1'de bulunan yeteneklerin arasına katılabilirler." diye vurguladı.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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