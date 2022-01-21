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Piastri üst üste ikinci kez Braham ödülünü kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Oscar Piastri, art arda ikinci kez Sir Jack Brabham Ödülü'nün sahibi oldu.

Piastri üst üste ikinci kez Braham ödülünü kazandı

Eski Formula 1 pilotu Tim Schenken, bu sabah Albert Park'ta gerçekleştirilen törenle, bu prestijli ödülü 2021 FIA Formula 2 şampiyonuna takdim etti.

Piastri, tarihte bu prestijli ödülü iki kez kazanan ikinci sürücü oldu. Bu ödülü iki kez kazanan bir diğer isim IndyCar pilotu Will Power'dı. Fakat Piastri, Power'dan farklı şekilde bu ödülü arka arkaya kazanan ilk isim oldu.

Bu ödül, her yıl Motorsport Avustralya tarafından, uluslararası düzeydeki başarıları baz alınarak Avustralyalı bir pilota veriliyor.

Daha önce bu ödülü kazanan Formula 1 pilotları arasında Daniel Ricciardo ve Mark Webber de yer alıyor.

Piastri, şu anda kariyerinin çok parlak bir dönemini geçiriyor. 2019'da Formula Renault Eurocup'ı kazanan Piastri, 2020'de FIA Formula 3 şampiyonluğunu elde etti ve 2021 yılında ise FIA Formula 2 şampiyonu oldu. Arka arkaya aldığı üç şampiyonluğun ardından Piastri, Sir Jack Brabham Ödülü'ne layık görülmüş oldu.

2022'de Alpine'nin test ve gelişim pilotu olacak Piastri,  2023'te Formula 1'e geçmeyi hedefliyor.

Piastri, "Sir Jack Brabham Ödülü'nün bu yılki sahibi olarak beni seçtiği için Motorsport Avustralya Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ederim. Will Power ile birlikte, bu ödülü iki kez kazanan ender kişiler arasında yer aldığımı bilmek benim için çok özel."

"Yarış kazanmanın ya da şampiyonluğun verdiği heyecanla doğrudan kıyaslanabilir olmalar da, başarımla bağlantılı oldukları ve tüm yoğun çabam için güzel bir bonus oldukları için bu ödülleri çok takdir ediyorum."

"Şimdi tamamen iyi bir 2022 yılı geçirmeye odaklandım ve doğru zamanda zirveye ulaştığımı hissediyorum." dedi.

Sir Jack Brabham Ödülü kazananları:

2021: Oscar Piastri
2020: Oscar Piastri
2018: Will Power
2017: Matthew Campbell
2014: Daniel Ricciardo
2012: David Brabham
2011: Tony Gaze, DFC & Two Bars, OAM
2009: Marcos Ambrose
2009: Mark Webber AO
2007: Will Power
2006: Cody Crocker
2006: Ben Atkinson

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