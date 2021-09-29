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Piastri, F2 yarışları arasındaki 10 haftayı geleceğini planlayarak geçirecek

Ekleyen:
, News editor
Yardımcı Editör:
Aybike Simay Erden

Oscar Piastri, Formula 2 yarışları arasındaki 2.5 aylık boşluğu, geleceğini planlayarak geçireceğini ve bu süreçte Formula 1'de Alpine için yedek sürücülüğü açıklanırsa iyi olacağını söyledi.

Piastri, F2 yarışları arasındaki 10 haftayı geleceğini planlayarak geçirecek

Avustralyalı sürücünün gelecek yıl F1 koltuğuna oturması olası görünmüyor. Bu yıl F2 şampiyonluğunda favori aday gibi görünse de gelecek yıl dışarıda kalabilir.

Piastri, Sochi'de son gerçekleştirilen yarışta aldığı galibiyetin ardından, 2022'de Alfa Romeo koltuğu için favori adaylardan olan Guanyu Zhou ile arasını 36 puana çıkarttı. 

20 yaşındaki Alpine Akademisi sürücüsü, 2022 için F1 şansının düşük olduğunu ve Alpine'de yedek sürücü rolünü hedeflediğini söyledi.

Piastri için böyle bir rol, onu büyük ihtimalle 2022'de koltuksuz göreceğimiz anlamına geliyor. Ancak, gelecek yıl takımların bazı 1. antrenman seanslarında çaylak sürücü çıkarma zorunluluğu getirilmesi, Piastri'ye F1'e yükselmek için fayda sağlayabilir.

Piastri, Suudi Arabistan'da gerçekleşecek bir sonraki F2 yarışına kadar olan 10 haftalık boşlukta ne yapacağı sorusuna, "Alpine'in planlarına bakacağım ve gelecek yıl için plan yapmaya çalışacağım. Çünkü şu anda tartışmak için bolca zamanımız var." dedi.

Yedek sürücü koltuğunun faydaları hakkında, "Yedek sürücü rolü faydalı olacaktır ve 1. antrenman turları için gelen bütün genç sürücülere de fırsat verecektir."

"Şu anda hedefimiz bu ve büyük ihtimale gelecek yıl kenarda olacağım. Hiçbir zaman en iyisi bu değil ama bunu yaşayan ilk insan değilim ve son da olmayacağım."

"Bunu gerçekleştirmek için hala şampiyonluğu kazanmak zorundayım ve o zamana kadar çok fazla şey yaşanabilir. Ancak kesinlikle hedefimiz bu yönde."

"Sürücüler olarak yarışmayı seviyoruz ve yarışamamak tabii ki de en iyi seçenek değil."

"Bu, eğer takip eden sezonda koltuk almamı sağlayacaksa, yapmaya hazır olduğum bir fedakarlık." dedi.

 

Gelecek yılın planları, F2'de şampiyonluk mücadelesinin nasıl sonuçlanacağına bağlı. Çünkü günümüzdeki şampiyona kurallarına göre Piastri, şampiyon olursa bir daha bu kategoride yarışamayacak.

Oldukça iyi bir farkla liderliğini koruyan Piastri, Aralık ayında Suudi Arabistan ve Abu Dabi'deki son iki yarışa doğru giderken, kendini şampiyona favorisi ilan etmeyi reddediyor.

Piastri, "Kendimi favori ilan etmeyeceğim. Ancak sanırım aradaki fark hiç bu kadar fazla olmamıştı. İyi sürdüğümü ve takımın araçla harika bir iş çıkardığını düşünüyorum."

"İlk turdan beri güçlüydük ve Bahreyn dışındaki tüm yarışlarda podyum gördük. Bu da paketin iyi olduğunun bir kanıtı. Olduğum pozisyondan ve kovalamak zorunda olmamaktan memnunum."

"Böylesine bir fark açmak güzel ve şimdi bunun hayalini kurmak için 2.5 aya sahibim. Yine de farkı açmak ve daha rahat etmek istiyorum. Çünkü bu yılın formatıyla göz açıp kapayıncaya kadar her şey değişebilir. Aceleci davranıp, kendimi kaptırmayacağım."

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