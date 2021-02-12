Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"

Geçtiğimiz sene FIA F3'ü, katıldığı ilk sezonda kazanarak bu sene ise Prema Racing ile F2'ye geçiş yapan Piastri, önünde "çok zorlu bir yıl" olduğuna inandığını ve üst üste üçüncü şampiyonluğunu almak için kendisine çok fazla baskı yapmadığını söyledi.

Piastri, F2 öncesinde Formula Renault Eurocup ve FIA F3 serilerini kazanarak, Formula 1'in alt serisine geçiş yapmıştı.

Bu sezondan oldukça düşük beklentileri olmasına rağmen Piastri, F1'e geçmeden önce F2'de iki yıllık bir dönem geçirmeyi beklediğini söyledi.

Piastri'nin açıklamaları şu şekilde: "Bence bu sene oldukça önemli bir sene. An itibariyle iki şampiyonayı üst üste kazanarak iyi bir ivme yakaladım, bu yüzden üst üste üçüncü kez şampiyon olursam, bu durum gelecekteki bir F1 koltuğu için beni iyi bir yola sokacaktır."

"Bununla beraber önümüzde çok zorlu bir yıl olacağını düşünüyorum."

"Bu seneki gridin oldukça rekabetçi olduğunu düşünüyorum ve F2'ye geçiş yapmak bile kolay bir iş değil."

"Planımız iki sene üzerine kuruldu gibi ve eğer bunu bu sene tamamlayabilirsem ve F1'e adım atabilirsem, tabii ki de bu güzel bir şey. F3'te de durum aynıydı, orada da iki sene geçirmeyi planlıyorduk ancak işler beklediğimizden daha iyi gitti."

"Bence bu sene oldukça önemli, ancak senenin nasıl ilerlediğine bakarsak, bence gelecek sene 'asıl' önemli olan sene olabilir."

Vatandaşı ve F1 yarış galibi Mark Webber'in menajerliğini yaptığı Piastri, Prema Racing takım arkadaşı Robert Shwartzman'ı ve galibiyetleri zorlamak istiyor: "Önümde Robert Shwartzman gibi oldukça iyi bir kıstas bulunmakta."

"Onunla mücadele edebileceğimden eminim ve keskin yarışlarda da onun yakınında olacağım, umuyorum ki şampiyonada da aynı şekilde olacaktır."

"Tabii ki ortada büyük bir öğrenme eğrisi var. Yarışlarda pit stoplar yapılıyor, daha öncesinde hiç pit stop yapmadım, bu nedenle buna alışmam gerekiyor."

"Kendime, ilk senemde inanılmaz bir şeyler başarmak adına, oldukça fazla baskı kurmuyorum."

Alpine genç sürücü programının bir parçası olan Piastri, iki yıllık F2 planıyla F1'e yükselmek için çok doğru bir noktada olabilir.

Alpine an itibariyle Esteban Ocon ve Fernando Alonso ile iki yıllık bir kontrata sahip. Ocon'un kontratı 2021 sonuna kadarken, Alonso'nun kontratı ise 2022'de sona erecek.

Ancak, geçtiğimiz sene Renault F1 aracı ile test yapan Piastri, diğer Alpine akademisi üyeleri olan F2 sürücüleri Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard'a karşı sert bir mücadeleye maruz kalacak.

Piastri konu hakkında şunları söyledi: "Bu zamanlamanın benim işime çok yarayabileceğini düşünüyorum, ancak bununla beraber, benimle birlikte Renault akademisinde bulunan iki kişi daha var. Bu nedenle beni F1'e taşıması için tamamen bu plana güvenemem."

"Hem Zhou'nun hem de Christian'ın bu sene F2'de güçlü olmalarını bekliyorum."

"Eğer pist üzerinde inanılmaz başarılıysanız, işte o zaman kendi zamanlamanızı da yaratma fırsatı elde edebilirsiniz."

"An itibariyle benim yaklaşımım bu şekilde ve bu da Alpine ile [akademi direktörü] Mia'nın (Sharizman) biraz başını ağrıtıyor, ancak bu sanırım yaratılması iyi bir baş ağrısı olmalı."

"Eğer başarılı olursam ve hazır olduğumu gösterirsem, ve aynı zamanda başka bir alternatif de yoksa, bence bu benim için sadece iyi bir şey olabilir."