Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
21 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
11 Şub
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Assen
23 Nis
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Algarve
04 Nis
Yarış:
50 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Son dakika

Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"

paylaşım
yorumlar
Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"
Ekleyen:
, News editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

FIA Formula 3 şampiyonu Oscar Piastri, Formula 1 üzerine olan planları nedeniyle Formula 2'deki çaylak sezonunun "oldukça önemli" olduğunu, ancak 2021 için önyargılı beklentileri olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz sene FIA F3'ü, katıldığı ilk sezonda kazanarak bu sene ise Prema Racing ile F2'ye geçiş yapan Piastri, önünde "çok zorlu bir yıl" olduğuna inandığını ve üst üste üçüncü şampiyonluğunu almak için kendisine çok fazla baskı yapmadığını söyledi.

Piastri, F2 öncesinde Formula Renault Eurocup ve FIA F3 serilerini kazanarak, Formula 1'in alt serisine geçiş yapmıştı.

Bu sezondan oldukça düşük beklentileri olmasına rağmen Piastri, F1'e geçmeden önce F2'de iki yıllık bir dönem geçirmeyi beklediğini söyledi.

Piastri'nin açıklamaları şu şekilde: "Bence bu sene oldukça önemli bir sene. An itibariyle iki şampiyonayı üst üste kazanarak iyi bir ivme yakaladım, bu yüzden üst üste üçüncü kez şampiyon olursam, bu durum gelecekteki bir F1 koltuğu için beni iyi bir yola sokacaktır."

"Bununla beraber önümüzde çok zorlu bir yıl olacağını düşünüyorum."

"Bu seneki gridin oldukça rekabetçi olduğunu düşünüyorum ve F2'ye geçiş yapmak bile kolay bir iş değil."

"Planımız iki sene üzerine kuruldu gibi ve eğer bunu bu sene tamamlayabilirsem ve F1'e adım atabilirsem, tabii ki de bu güzel bir şey. F3'te de durum aynıydı, orada da iki sene geçirmeyi planlıyorduk ancak işler beklediğimizden daha iyi gitti."

"Bence bu sene oldukça önemli, ancak senenin nasıl ilerlediğine bakarsak, bence gelecek sene 'asıl' önemli olan sene olabilir."

Vatandaşı ve F1 yarış galibi Mark Webber'in menajerliğini yaptığı Piastri, Prema Racing takım arkadaşı Robert Shwartzman'ı ve galibiyetleri zorlamak istiyor: "Önümde Robert Shwartzman gibi oldukça iyi bir kıstas bulunmakta." 

"Onunla mücadele edebileceğimden eminim ve keskin yarışlarda da onun yakınında olacağım, umuyorum ki şampiyonada da aynı şekilde olacaktır."

 

"Tabii ki ortada büyük bir öğrenme eğrisi var. Yarışlarda pit stoplar yapılıyor, daha öncesinde hiç pit stop yapmadım, bu nedenle buna alışmam gerekiyor."

"Kendime, ilk senemde inanılmaz bir şeyler başarmak adına, oldukça fazla baskı kurmuyorum."

Alpine genç sürücü programının bir parçası olan Piastri, iki yıllık F2 planıyla F1'e yükselmek için çok doğru bir noktada olabilir.

Alpine an itibariyle Esteban Ocon ve Fernando Alonso ile iki yıllık bir kontrata sahip. Ocon'un kontratı 2021 sonuna kadarken, Alonso'nun kontratı ise 2022'de sona erecek.

Ancak, geçtiğimiz sene Renault F1 aracı ile test yapan Piastri, diğer Alpine akademisi üyeleri olan F2 sürücüleri Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard'a karşı sert bir mücadeleye maruz kalacak.

Piastri konu hakkında şunları söyledi: "Bu zamanlamanın benim işime çok yarayabileceğini düşünüyorum, ancak bununla beraber, benimle birlikte Renault akademisinde bulunan iki kişi daha var. Bu nedenle beni F1'e taşıması için tamamen bu plana güvenemem."

"Hem Zhou'nun hem de Christian'ın bu sene F2'de güçlü olmalarını bekliyorum."

"Eğer pist üzerinde inanılmaz başarılıysanız, işte o zaman kendi zamanlamanızı da yaratma fırsatı elde edebilirsiniz."

"An itibariyle benim yaklaşımım bu şekilde ve bu da Alpine ile [akademi direktörü] Mia'nın (Sharizman) biraz başını ağrıtıyor, ancak bu sanırım yaratılması iyi bir baş ağrısı olmalı."

"Eğer başarılı olursam ve hazır olduğumu gösterirsem, ve aynı zamanda başka bir alternatif de yoksa, bence bu benim için sadece iyi bir şey olabilir."

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

Önceki haber

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Oscar Piastri
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!

1s
2
Formula 1

McLaren MCL35M, ne kadar Mercedes olacak?

1s
3
Formula 1

Alonso ameliyat oldu, 48 saat hastanede tutulacak

7s
4
Formula 1

Alonso: "İyiyim ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum"

3s
5
Formula 1

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

1g
Son Haberler
Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"
F2

Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"

37dk
F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
F2

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

10 Şub 2021
Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!
F2

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!

10 Şub 2021
Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor
F2

Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor

8 Şub 2021
Roy Nissany, DAMS ile F2'de yarışmaya devam edecek
F2

Roy Nissany, DAMS ile F2'de yarışmaya devam edecek

29 Oca 2021
Tom Howard More from
Tom Howard
MP Motorsport, FIA F3 kadrosunu açıkladı
FIA F3 / Son dakika

MP Motorsport, FIA F3 kadrosunu açıkladı

Formula 3, Jerez sezon öncesi testini erteledi
FIA F3 / Son dakika

Formula 3, Jerez sezon öncesi testini erteledi

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!
FIA F2 / Son dakika

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!

More from
Oscar Piastri
Prema F2 takımı, 2021 için Oscar Piastri ile anlaştı
FIA F2 / Son dakika

Prema F2 takımı, 2021 için Oscar Piastri ile anlaştı

Lundgaard, Piastri ve Zhou Bahreyn'de teste katılacak
Formula 1 / Son dakika

Lundgaard, Piastri ve Zhou Bahreyn'de teste katılacak

Ricciardo, “iyi çocuk” Piastri’den etkilenmiş
FIA F3 / Son dakika

Ricciardo, “iyi çocuk” Piastri’den etkilenmiş

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!

McLaren MCL35M, ne kadar Mercedes olacak?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren MCL35M, ne kadar Mercedes olacak?

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!

Alfa Romeo Formula E'ye geçiş yapabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo Formula E'ye geçiş yapabilir

Alonso: "İyiyim ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "İyiyim ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum"

Williams, efsanevi renk düzenine geri mi dönüyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, efsanevi renk düzenine geri mi dönüyor?

MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı
MotoGP MotoGP / Son dakika

MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı

Son Haberler

Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"
F2 FIA F2 / Son dakika

Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
F2 FIA F2 / Son dakika

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!
F2 FIA F2 / Son dakika

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!

Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor
F2 FIA F2 / Son dakika

Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.