Piastri, arka arkaya üç şampiyonluğun ardından 2023'te F1'de yarışamazsa "rahatsız" hissedecek

Avustralyalı sürücü, cumartesi günü Abu Dhabi'de gerçekleştirilen ilk F2 yarışını üçüncü sırada tamamladı ve hafta sonunun son iki yarışı öncesinde tek koltuklu yarış serilerindeki arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu aldı.

Çiçeği burnunda F2 şampiyonu, 2019'da Formula Renault Eurocup'ı kazanmasının ardından geçen yıl FIA Formula 3'te şampiyon oldu ve bu yıl F2'ye geçti.

Bu yıl Prema ile F2'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Piastri, başarısına rağmen gelecek yıl için Alpine'den F1 yarış koltuğu teklifi alamadı. Yine de gelecek yıl yedek pilotluk yapacak ve aynı zamanda bir dizi F1 testiyle, 2023'te F1'e girecek şekilde hazırlanacak.

Alpine için temel problem, Esteban Ocon'la 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan yeni bir anlaşmanın yapılmış olması. Fernando Alonso'nun da 2022 sonuna kadar anlaşması var ancak eğer takım rekabetçiyse, Alonso'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Daha F3/GP3 ve F2 şampiyonluklarını arka arkaya kazanan Charles Leclerc, şu anda Ferrari için yarışıyor ve George Russell da Williams'la geçirdiği üç yılın ardından gelecek yıl Mercedes'le yarışacak. Piastri, yakaladığı başarılardan sonra 2023'te F1'e giremezse, hayla kırıklığı yaşayacağı konusunda netti.

Bu yıl beş F2 yarışı kazanan Piastri, "F1 yarış koltuğuna geçebilmek adına kendi açımdan yapabileceğim her şeyi yaptım."

"Sanırım geçen yılın sonunda veya bu yılın başında, aldığım sonuçların beni F1 yarış koltuğuna götürebileceğini düşündüğümü söyledim, açıkçası böyle olmadı."

"Doğrudan F1'e geçemeyeceğim için tabii ki hayal kırıklığı yaşıyorum ve 2023'te gridde olmayı umuyorum."

Oscar Piastri, Prema Racing, Theo Pourchaire, ART Grand Prix Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"2023'te gridde olamazsam bu beni gerçekten çok rahatsız eder çünkü kendimi kanıtlayabileceğim başka hiçbir şey kalmadı."

"Sanırım gelecek yıl Alpine ile F1 dünyasına geçiş yapmak için çok iyi bir fırsatım olacak, fakat sürüş yapamayacağım."

"Tüm yarışlara katılacağım ve F1 dünyasının yoğunu takvimini yaşayıp, simülatör üzerinde çok çalışacağım, bu yüzden koltukta çok fazla zamanım olmayacak."

"Yoğun bir yıl olacak ve bu harika bir fırsat fakat gelecek yıl için nihai hedef bu değil."

"Yarış kariyerim boyunca kontrol edebileceğim şeyleri kontrol etme konusunda hep başarılı oldum ve bu kontrol edebileceğim bir şey değil."

"Alpine'e neden gridde olmam gerektiğini kanıtlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve umarım bir koltuğa ulaşabilirim." dedi.

Oscar Piastri, Prema Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Arka arkaya F3 ve F2 şampiyonalarını kazanan Russell ve Leclerc'e katılmasıyla alakalı da Piastri şöyle konuştu: "Çaylak yılımda onlarla birlikte o listede yer almak benim için büyük bir onur."

"Daha önce de söylemiştim: Yılın başında F3 ve F2'ye arka arkaya katılmayı ve bir önceki yıl da Eurocup'ı kazanmayı hiç beklemiyordum, tüm beklentilerimi aştığını düşünüyorum."

Piastri, gelecek yıl Alpine ile kapsamlı bir F1 test programına sahip olacak ve 2023'te unutulmaması ve gözden kaçırılmaması için padokta aktif olacak.

"Yarışmasam bile yine de yeterli miktarda sürüş yapacağım. İnsanların beni unutmaması için yüzümün padokta olduğundan emin olmaya çalışacağım."

"Bence bir F1 aracı sürmenin yerini hiçbir şey tutamaz, sizi F1'e hazırlamasını bekleyerek başka bir şeyle yarışamazsınız."

"F1 diğer her şeye kıyasla çok büyük bir adım, hatta F2'ye kıyasla bile büyük bir adım, bu yüzden gridde olmasam dahi dikkatimi F1'den uzaklaştırmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"F1 benim nihai hedefim ve durama gerçekçi bakarsak bu [artık] bir hayal değil, bir hedef."