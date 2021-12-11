Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / F2 Abu Dhabi: İlk yarışı Daruvala kazandı, Piastri 2021 F2 şampiyonu oldu!
FIA F2 / Abu Dhabi Haberler

Piastri, arka arkaya üç şampiyonluğun ardından 2023'te F1'de yarışamazsa "rahatsız" hissedecek

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 2 şampiyonu Oscar Piastri, arka arkaya aldığı üç şampiyonluk ve kendisini kanıtlayacağı herhangi bir seri kalmamasının ardından 2023'te F1'de girmek istiyor.

Piastri, arka arkaya üç şampiyonluğun ardından 2023'te F1'de yarışamazsa "rahatsız" hissedecek

Avustralyalı sürücü, cumartesi günü Abu Dhabi'de gerçekleştirilen ilk F2 yarışını üçüncü sırada tamamladı ve hafta sonunun son iki yarışı öncesinde tek koltuklu yarış serilerindeki arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu aldı.

Çiçeği burnunda F2 şampiyonu, 2019'da Formula Renault Eurocup'ı kazanmasının ardından geçen yıl FIA Formula 3'te şampiyon oldu ve bu yıl F2'ye geçti.

Bu yıl Prema ile F2'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Piastri, başarısına rağmen gelecek yıl için Alpine'den F1 yarış koltuğu teklifi alamadı. Yine de gelecek yıl yedek pilotluk yapacak ve aynı zamanda bir dizi F1 testiyle, 2023'te F1'e girecek şekilde hazırlanacak.

Alpine için temel problem, Esteban Ocon'la 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan yeni bir anlaşmanın yapılmış olması. Fernando Alonso'nun da 2022 sonuna kadar anlaşması var ancak eğer takım rekabetçiyse, Alonso'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Daha F3/GP3 ve F2 şampiyonluklarını arka arkaya kazanan Charles Leclerc, şu anda Ferrari için yarışıyor ve George Russell da Williams'la geçirdiği üç yılın ardından gelecek yıl Mercedes'le yarışacak. Piastri, yakaladığı başarılardan sonra 2023'te F1'e giremezse, hayla kırıklığı yaşayacağı konusunda netti.

Bu yıl beş F2 yarışı kazanan Piastri, "F1 yarış koltuğuna geçebilmek adına kendi açımdan yapabileceğim her şeyi yaptım."

"Sanırım geçen yılın sonunda veya bu yılın başında, aldığım sonuçların beni F1 yarış koltuğuna götürebileceğini düşündüğümü söyledim, açıkçası böyle olmadı."

"Doğrudan F1'e geçemeyeceğim için tabii ki hayal kırıklığı yaşıyorum ve 2023'te gridde olmayı umuyorum."

Oscar Piastri, Prema Racing, Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Oscar Piastri, Prema Racing, Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"2023'te gridde olamazsam bu beni gerçekten çok rahatsız eder çünkü kendimi kanıtlayabileceğim başka hiçbir şey kalmadı."

"Sanırım gelecek yıl Alpine ile F1 dünyasına geçiş yapmak için çok iyi bir fırsatım olacak, fakat sürüş yapamayacağım."

"Tüm yarışlara katılacağım ve F1 dünyasının yoğunu takvimini yaşayıp, simülatör üzerinde çok çalışacağım, bu yüzden koltukta çok fazla zamanım olmayacak."

"Yoğun bir yıl olacak ve bu harika bir fırsat fakat gelecek yıl için nihai hedef bu değil."

"Yarış kariyerim boyunca kontrol edebileceğim şeyleri kontrol etme konusunda hep başarılı oldum ve bu kontrol edebileceğim bir şey değil."

"Alpine'e neden gridde olmam gerektiğini kanıtlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve umarım bir koltuğa ulaşabilirim." dedi.

Oscar Piastri, Prema Racing

Oscar Piastri, Prema Racing

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Arka arkaya F3 ve F2 şampiyonalarını kazanan Russell ve Leclerc'e katılmasıyla alakalı da Piastri şöyle konuştu: "Çaylak yılımda onlarla birlikte o listede yer almak benim için büyük bir onur."

"Daha önce de söylemiştim: Yılın başında F3 ve F2'ye arka arkaya katılmayı ve bir önceki yıl da Eurocup'ı kazanmayı hiç beklemiyordum, tüm beklentilerimi aştığını düşünüyorum."

Piastri, gelecek yıl Alpine ile kapsamlı bir F1 test programına sahip olacak ve 2023'te unutulmaması ve gözden kaçırılmaması için padokta aktif olacak.

"Yarışmasam bile yine de yeterli miktarda sürüş yapacağım. İnsanların beni unutmaması için yüzümün padokta olduğundan emin olmaya çalışacağım."

"Bence bir F1 aracı sürmenin yerini hiçbir şey tutamaz, sizi F1'e hazırlamasını bekleyerek başka bir şeyle yarışamazsınız."

"F1 diğer her şeye kıyasla çok büyük bir adım, hatta F2'ye kıyasla bile büyük bir adım, bu yüzden gridde olmasam dahi dikkatimi F1'den uzaklaştırmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"F1 benim nihai hedefim ve durama  gerçekçi bakarsak bu [artık] bir hayal değil, bir hedef."

paylaşım
yorumlar
F2 Abu Dhabi: İlk yarışı Daruvala kazandı, Piastri 2021 F2 şampiyonu oldu!
Önceki haber

F2 Abu Dhabi: İlk yarışı Daruvala kazandı, Piastri 2021 F2 şampiyonu oldu!
Yorumları görüntüle
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
F2 Abu Dhabi: Piastri, Doohan'ı yenerek arka arkaya beşinci pole pozisyonu aldı Abu Dhabi
FIA F2

F2 Abu Dhabi: Piastri, Doohan'ı yenerek arka arkaya beşinci pole pozisyonu aldı

F2 Abu Dhabi: Sezonun son antrenman seansında Piastri lider Abu Dhabi
FIA F2

F2 Abu Dhabi: Sezonun son antrenman seansında Piastri lider

F2'den ayrılan Shwartzman, F1 fırsatları konusunda umutlu
Formula 1

F2'den ayrılan Shwartzman, F1 fırsatları konusunda umutlu

Oscar Piastri Daha fazlası
Oscar Piastri
Piastri, Alpine ile Abu Dhabi F1 çaylak testine katılacak
Formula 1

Piastri, Alpine ile Abu Dhabi F1 çaylak testine katılacak

F2 Suudi Arabistan: Olaylı yarışı Piastri kazandı, Prema takımlar şampiyonu oldu Jeddah
FIA F2

F2 Suudi Arabistan: Olaylı yarışı Piastri kazandı, Prema takımlar şampiyonu oldu

Alpine: "Alonso ve Piastri, 2023 koltuğu için 'doğrudan bir karşılaştırmaya' girmeyecek" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Alpine: "Alonso ve Piastri, 2023 koltuğu için 'doğrudan bir karşılaştırmaya' girmeyecek"

Alpine Daha fazlası
Alpine
Ocon: "Alpine, F1'in en iyi takımları için çok tehlikeli bir rakip olacak"
Formula 1

Ocon: "Alpine, F1'in en iyi takımları için çok tehlikeli bir rakip olacak"

Alonso: "Mercedes'e karşı mücadele ederken hep kaybedersiniz" Brezilya GP
Formula 1

Alonso: "Mercedes'e karşı mücadele ederken hep kaybedersiniz"

Alonso: "Yarış boyunca doğru hamleleri yaptık" Katar GP
Formula 1

Alonso: "Yarış boyunca doğru hamleleri yaptık"

Son Haberler

Piastri, arka arkaya üç şampiyonluğun ardından 2023'te F1'de yarışamazsa "rahatsız" hissedecek
FIA F2 FIA F2

Piastri, arka arkaya üç şampiyonluğun ardından 2023'te F1'de yarışamazsa "rahatsız" hissedecek

F2 Abu Dhabi: İlk yarışı Daruvala kazandı, Piastri 2021 F2 şampiyonu oldu!
FIA F2 FIA F2

F2 Abu Dhabi: İlk yarışı Daruvala kazandı, Piastri 2021 F2 şampiyonu oldu!

F2 Abu Dhabi: Piastri, Doohan'ı yenerek arka arkaya beşinci pole pozisyonu aldı
FIA F2 FIA F2

F2 Abu Dhabi: Piastri, Doohan'ı yenerek arka arkaya beşinci pole pozisyonu aldı

F2 Abu Dhabi: Sezonun son antrenman seansında Piastri lider
FIA F2 FIA F2

F2 Abu Dhabi: Sezonun son antrenman seansında Piastri lider

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.