Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Martins, ART ile F2 Abu Dhabi sezon sonrası testini ilk sırada tamamladı
FIA F2 Haberler

PHM Racing, Charouz'un F2 ve F3'teki yerini devralacak

PHM Racing, 2023'ten itibaren Charouz Racing System'in FIA Formula 2 ve 3'teki varlıklarını devralacak.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
PHM Racing, Charouz'un F2 ve F3'teki yerini devralacak
Haberi dinle

Takım önümüzdeki sezon her iki şampiyonada da Charouz tarafından yönetilecek ve PHM Racing by Charouz adı altında yarışacak.

PHM, takımın F2 girişini ve varlıklarını devralacak ancak Çek şirketle çalışmayı sürdürecekler.

2021 yılında Paul H Muller tarafından kurulan PHM, 2022 yılında BAE Formula 4 Şampiyonası, ADAC F4 ve İtalya F4 Şampiyonası'nda yer aldı.

Takım Formula 2 ve Formula 3'te ilk kez, 14-16 Şubat tarihlerinde Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak sezon öncesi testiyle piste çıkacak.

Muller şunları söyledi: "Formula 3 ve Formula 2'ye katılmak, genç yetenekler için hazırladığımız kapsamlı programın gelişimi açısından bir sonraki adımı işaret ediyor."

"Sürücülere, onları kartingden Formula 1'in kapısına kadar götürebilecek bir takım sunmaktan heyecan duyuyoruz."

PHM, Mucke Motorsport'un 2021'de tek koltuklu yarışlardan çekilmesinin ardından kuruldu ve bu yıl ADAC F4'te ikinci, İtalya ve BAE F4'te ise üçüncü oldu.

Taylor Barnard ve Nikita Bedrin, ADAC ve BAE şampiyonalarında takım adına dokuz galibiyet aldı.

Charouz Racing System'in sahibi Toni Charouz şunları ekledi: "Paul ve ekibiyle kurduğumuz bu ortaklığı duyurmaktan gerçekten çok memnunum.

"PHM Racing, motor sporları dünyası için oldukça yeni bir isim ancak Formula 4'te ne kadar profesyonel ve rekabetçi olabileceklerini gösterdiler. Eminim ki tüm bilgi ve desteğimizle FIA Formula 2 ve FIA Formula 3 şampiyonalarında da aynı başarıyı gösterebilirler."

Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System

Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System

Photo by: Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Martins, ART ile F2 Abu Dhabi sezon sonrası testini ilk sırada tamamladı
Önceki haber

Martins, ART ile F2 Abu Dhabi sezon sonrası testini ilk sırada tamamladı
Megan White Daha fazlası
Megan White
Martins, ART ile F2 Abu Dhabi sezon sonrası testini ilk sırada tamamladı Abu Dhabi
FIA F2

Martins, ART ile F2 Abu Dhabi sezon sonrası testini ilk sırada tamamladı

Marquez'in şubat ayında belgeseli çıkıyor
MotoGP

Marquez'in şubat ayında belgeseli çıkıyor

Leclerc, 2023'te DAMS ile Formula 2''de yarışacak Abu Dhabi
FIA F2

Leclerc, 2023'te DAMS ile Formula 2''de yarışacak

Son Haberler

Binotto'nun ayrılığı, Ferrari için ne manaya geliyor?
Formula 1 Formula 1

Binotto'nun ayrılığı, Ferrari için ne manaya geliyor?

Mattia Binotto'nun Ferrari Formula 1 takım patronu olarak görevinden istifa etmesi, gitmesini isteyen birçok kişiyi memnun etse de bu kararın sonucu takım için vahim olabilir.

Wolff: "Red Bull ve Ferrari'nin geçmişini tekrarlamamalıyız"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Red Bull ve Ferrari'nin geçmişini tekrarlamamalıyız"

Toto Wolff, Mercedes'in düşüşe geçmemesi için bir uyarı olarak önceki sezonlardan aldıkları derslerin altını çizdi.

Ferrari, lastik aşınması sorununu çözmek süspansiyon tasarımını değiştirebilir
Formula 1 Formula 1

Ferrari, lastik aşınması sorununu çözmek süspansiyon tasarımını değiştirebilir

Lastik aşınması, 2022'de de Ferrari'nin başını ağrıttı ve İtalyan markanın yarış temposunda Red Bull'un gerisinde kalmasına neden oldu. Peki Maranello'daki mühendisler, 2023'te de bu sorunu yaşamamak için ne tür çözümleri değerlendiriyorlar?

Ferrari, 2021'de Horner'a teklif mi yaptı?
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2021'de Horner'a teklif mi yaptı?

Alman basınında çıkan haberlere göre Ferrari, bugün istifa eden Mattia Binotto'nun koltuğu için arayışlara 2021 yılında başladı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.