PHM Racing, Charouz'un F2 ve F3'teki yerini devralacak

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Takım önümüzdeki sezon her iki şampiyonada da Charouz tarafından yönetilecek ve PHM Racing by Charouz adı altında yarışacak.

PHM, takımın F2 girişini ve varlıklarını devralacak ancak Çek şirketle çalışmayı sürdürecekler.

2021 yılında Paul H Muller tarafından kurulan PHM, 2022 yılında BAE Formula 4 Şampiyonası, ADAC F4 ve İtalya F4 Şampiyonası'nda yer aldı.

Takım Formula 2 ve Formula 3'te ilk kez, 14-16 Şubat tarihlerinde Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak sezon öncesi testiyle piste çıkacak.

Muller şunları söyledi: "Formula 3 ve Formula 2'ye katılmak, genç yetenekler için hazırladığımız kapsamlı programın gelişimi açısından bir sonraki adımı işaret ediyor."

"Sürücülere, onları kartingden Formula 1'in kapısına kadar götürebilecek bir takım sunmaktan heyecan duyuyoruz."

PHM, Mucke Motorsport'un 2021'de tek koltuklu yarışlardan çekilmesinin ardından kuruldu ve bu yıl ADAC F4'te ikinci, İtalya ve BAE F4'te ise üçüncü oldu.

Taylor Barnard ve Nikita Bedrin, ADAC ve BAE şampiyonalarında takım adına dokuz galibiyet aldı.

Charouz Racing System'in sahibi Toni Charouz şunları ekledi: "Paul ve ekibiyle kurduğumuz bu ortaklığı duyurmaktan gerçekten çok memnunum.

"PHM Racing, motor sporları dünyası için oldukça yeni bir isim ancak Formula 4'te ne kadar profesyonel ve rekabetçi olabileceklerini gösterdiler. Eminim ki tüm bilgi ve desteğimizle FIA Formula 2 ve FIA Formula 3 şampiyonalarında da aynı başarıyı gösterebilirler."

Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System Photo by: Motorsport Images