Özel röportaj: Dennis Hauger, merak edilenleri açıkladı

Dennis Hauger, yarıştığı her alt şampiyon olan, genç yaşta Red Bull’un akademisine girmiş sayıca pilotlardan bir tanesidir.

Bu sezona Prema Racing direksiyonunda şanssızlıklar ile başlamış olsa da geçen haftaki Monako sprint yarışını kazanarak Formula 2’deki ilk galibiyetini almayı başardı.

Bu yükselen grafiğe sahip pilotun geçmişi, yarış kariyeri ve ilerideki hedefleri hakkında özel bir röportaj yapalım istedik.

Dennis Hauger tüm merak edilen sorularımızı yanıtladı.

İşte o keyifli röportaj:

Emir: "Merhaba Dennis, Bize kendinden ve motor sporlarına başlangıç serüveninden bahseder misin?"

Hauger: "Merhaba, Babam da bir ralli pilotu olduğu için çok erken yaşta, 2 yaşında, ATV kullanarak başladım. 4 yaşından itibaren motokrosa 5 yaşından itibaren de kartinge başladım."

Emir: "Senin de bildiğin gibi bu zamana kadar Formula 1’de hiç Norveçli sürücü bulunmadı. Bu konuda ülken için bir öncü olmayı düşünüyor musun?"

Hauger: "Tabii ki benim de hedefim Formula 1 fakat Formula 1'i çok fazla düşünmeden daha çok şu anda nerede olduğuma ve önümüzdeki Formula 2 sezonunda odaklanıyorum. Eğer Formula 1’de yarışmayı başarırsam, ki daha o konumda değilim, o zaman yarışacak ilk Norveçli olacağım fakat bu benim için çok da önemli değil."

Emir: "Şuan menajerliğini yapan Harald Hyusman geçmişte Jenson Button’ın da menajerliğini yapmış, ayrıca Kimi Raikkonen’i Formula 1’e kazandırmış bir isim. Onun tecrübelerinin sana neler kattığını düşünüyorsun?"

Hauger: "Kendisiyle bugüne kadar iyi bir yolculuk geçirdik. Hyusman’ın diğerleriyle ilişkisi çok iyi bu da ona Formula 1 padoğundan insanlarla tanışma olanağı sunuyor aynı zamanda da çok bilgili bir kişi.Definitely been a good journey with him so far. Hyusman ailesi bunca yıldan sonra benim ikinci ailem oldu ve onlarla küçük yaştan beri çalıştığım için çok minnettarım."

Emir: "Kaskında yazan “I never lose either I win or I learn” cümlesi sana 2021 yılında neler öğretti?"

Hauger: "2021’de çok şey öğrendim, özellikle kendi kabiliyetlerimden asla şüphe duymamayı."

Emir: "Şu ana kadar yarıştığın serilerde seni en çok zorlayan araç ve sürmekten en çok keyif aldığın araç hangisiydi?"

Hauger: "Beni en çok zorlayan araç Formula 2 aracıydı. Şu ana kadar kullandığım en hızlı, en gelişmiş özelliklere sahip araç. Aynı zamanda karting günlerimden de güzel anılarım olduğunu söylemeliyim, savaşmak ve iyi yarışlar deneyimlemek güzeldi."

Dennis Hauger Prema Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Emir: "Peki RedBull’da akademi pilotu olmak nasıl bir his ve RedBull’a katılma serüvenini anlatır mısın?"

Hauger: "Şüphesiz Redbull’un benim evrimimde ve formasyonumda önemi büyük. Finansal desteklerini görmek de çok önemli. Formula serilerinde herhangi bir akademinin bir parçası olmadan basamakları çıkmaya çalışmak çok zor."

Emir: "İstersen biraz gelecek hakkında konuşalım, kendini 5 yıl içerisinde nerede görüyorsun?"

Hauger: "Bunu zaman gösterecek, dediğim gibi bu sene neler yapabileceğime odaklanmalıyım."

Tüm motor sporları içinde en çok sürmeyi istediğin araç hangisi?"

Hauger: "Formula 1."

Emir: "İlk Formula 3 sezonunda Hitech GP ile sezonu 17. tamamlarken sonraki sezon Prema Racing ile 1.sırada tamamladın. Prema ile bu yükselişi başarmanızın sebebi nedir?"

Hauger: "Prema ve Hitech pilotları ve araçları yarışa hazırlamakta ve çalışma şekillerinde tamamen 2 farklı felsefeye sahip. Prema ufak detaylara önem veren, çalışma ortamı güzel bir takım. Bu da 2021’de kendime ve araca olan özgüvenimi arttırdı. Prema kocaman bir aile gibi, çok çalışkan büyük bir aile."

Dennis Hauger Prema Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Emir: "Yarışmaktan en keyif aldığın pist hangisi?"

Hauger: "Birçok pist inanılmaz fakat Red Bull Ring pistinin özellikle orada yarış içinde gerçekleşen ve asla sona ermeyen çekişmeler nedeniyle havalı bir pist olduğunu söyleyebilirim. Sıralama turlarında ise Formula 3’teki Zandvoort pisti harikaydı, çok keyif almıştım."

Emir: "Formula 1’deki favori pilotun kim?"

Hauger: "Büyürken hep Vettel’in Red Bull ile şampiyonluklar kazandığına tanık oldum bu da Formula 1’e dair ilk hatıralarımdan biri oldu. Aynı zamanda Michael Schumacher de örnek alınması gereken bir isim, ben daha doğmadan önceki zamanlarda bile nasıl araba kullandığını ortaya koyan videolar da sık baktığım şeylerden."

Emir: "Kendini 3 kelime ile nasıl anlatırsın?"

Hauger: "Sakin, kararlı, mutlu"

Emir: "Podyuma çıkarak tüm seyircilere ülkenizin marşını dinletmek nasıl bir duygu?"

Hauger: "Bu tabii ki inanılmaz bir his, aynı zamanda sezon içindeki emeklerimizin ve yarışların karşılığını da aldığımızın bir göstergesi."

Emir: "Motor sporlarında sizin için idol olmuş isimler kimler?"

Hauger: "Schumacher ve Vettel."

Dennis Hauger, Prema Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Emir: "Formula 1 dışında yarışmayı en çok istediğin yarış serisi hangisi?"

Hauger: "Şu anda bunu düşünmüyorum. Fakat uzun mesafeli yarışlarda süre almak bir noktada havalı bir deneyim olabilir."

Emir: "Senin bu Formula 2 sezonundan beklentilerin neler?"

Hauger: "Özellikle bir beklentim yok, şunu biliyorum ki sıkı çalışmanın, sakin kalmanın ve her seferinde bir sonraki viraja, tur, yarışa odaklanmanın sonucunda alacağımız sonuç güzel olacak."

Emir: "Kariyerindeki galibiyetler arasından senin için en değerlisi hangisi?"

Hauger: "Birçok andan örnek verebilirim fakat geçen sezon Red Bull Ring’de P12’den gelerek kazandığım yarış benim için değerlilerin arasındaydı. Bir de FIA Formula 3'te üst üste 3 kez podyuma çıkmak."

Emir: "Kariyerin boyunca yarış haftalarında yaşadığınız ilginç veya komik bir anınız var mı?"

Hauger: "Spesifik bir anım yok."

Emir: "Kariyerin boyunca seni pist üstünde en çok zorlayan pilot kim?"

Hauger: "Hep kendi sürüş şeklime ve iş etiğime odaklanırsam, kendim gibi çalışkan ve zorlu rakiplerle karşılaşmak mümkün olabiliyor."

Emir: "Geçmiş sezonlara baktığında kariyerin boyunca en iyi anlaştığın takım arkadaşın kim?"

Hauger: "Arthur Leclerc ve Oli Caldwell geçen sezonki iyi takım arkadaşlarımdı. Ve muhtemelen karting zamanlarımdan Killian Meyer, pistte çekişmeli savaşlara girdiğim be güzel anılar biriktirdiğim bir isimdi."

Emir: "Senin başarılarınızdan sonra Norveç’te motor sporlarına karşı ilgi ne yönde oldu?"

Hauger: "Benim yarışlarıma ve Formula 1’e olan ilgi geçen sene arttı; bu ilginin gelişmesinde Netflix’in ‘Drive to Survive’ serisinin de etkisi var."

Dennis Hauger, Prema Racing Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Emir: "Peki yarış pilotu olmak istediğini ilk ne zaman fark ettin?"

Hauger: "CRG’de pilot olduğum zaman, iyi işler çıkarıyordum o zamanda kendi kendime belki de yarış pilotu olmalıyım ve bunu meslek haline getirmeliyim dedim."

Emir: "Genç yarış pilotlarına önermek istediklerin var mı?"

Hauger: "En önemlisi o an hangi konumda olduğunuza odaklanmak. Eğer Formula 4’te yarışıyorsanız Formula 3’ü hatta Formula 1’i düşünmeyin. Bunu yapmak enerjinizi olumsuz etkileyebilir. Eğer bir şeylerle ilgili hayal kurmaya başlarsanız işte o zaman bitersiniz. Her alanda çok çalışmak ve küçük detaylara dikkat etmek gerek."

Emir: "Son yıllarda senin de bildiğin gibi sponsor bulamamaktan dolayı çok fazla yetenekli Formula 2 pilotu Formula 1’e giremedi. Bunun gibi bir durum senin başına gelirse ikinci plan olarak gördüğün bir seri var mı?"

Hauger: "Öncelikle eğer gerçekten iyiyseniz, bir Formula 1 takımıyla sözleşme imzalarsınız. Günümüzde Formula 1’de hak ederek gelebileceğiniz çok az sayıda koltuk bulunuyor. Eğer bu benim için gerçekleşmezse o zaman neler yapılabileceğine bakacağım.Dediğim gibi bu sezon dışındaki planlar için enerjimi kullanmıyorum. Önümüzdeki sezon görevim Formula 2 ve ben de buna odaklanıyorum. "

Emir: "Bize zaman ayırarak merak ettiğimiz sorulara cevap veren Dennis Hauger’e ve röportaj konusunda yardımcı olan menajeri Harald Hyusman’a çok teşekkür ederiz."

Dennis Hauger, Prema Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool