Omurgasını kıran Gelael, Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıracak

Sean Gelael, Barcelona'daki Formula 2 yarışının son turunda kerbe sert şekilde çarparak omurgasını kırdı ve Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıracağı doğrulandı.

FIA, Endonezyalı sürücünün dün gece hastaneden taburcu edildiğini ve tamamen iyileşeceğini belirtti.

Endonezyalı sürücü, dramatik şekilde yarışın son turunda yolda kalmıştı ve araçta herhangi bir hasar görülmüyordu. Ancak araçtan kendi başına inemedi ve sonra hastaneye götürüldü.

Sonrasında 23 yaşındaki sürücünün 45g'lik bir kerb darbesine maruz kaldığını açıkladı.

Cumartesi akşamı açıklama yapan Gelael’in babası Ricardo, oğlunun omurga kırığı olduğunu ve iki hafta boyunca hareketsiz kalacağını ve rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu duyurdu.

FIA da genç sürücünün omurgasındaki kırığı doğruladı.

"Dün akşam yapılan bir MR taramasının ardından küçük bir omurga kırığı tespit edildi. Dün gece hastaneden taburcu edildi ve tamamen iyileşmesi bekleniyor."