FIA F2
Norris’in takımı LN4 Fusion, F2 gridine nasıl bu kadar hızlı kabul edildi?
McLaren yıldızı Lando Norris'in takımı LN4 Fusion, 2 ay gibi rekor bir sürede F2 gridine kabul edildi ve önümüzdeki sezon mücadeleye başlayacak.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 29 Eki 2026 11:55
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Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Formula 2 yönetimi, 2027-2029 yıllarını kapsayacak üç yıllık yeni döngü için LN4 Fusion ekibinin katılımını onayladı. Norris'in yarış kazanan AIX Racing takımının varlıklarını satın almasıyla kurulan yapı, griddeki tek yeni takım olacak. Böylece F2 gridi, Formula 1’de olduğu gibi 11 takım ve 22 araca ulaşacak.
Formula 2 CEO’su Bruno Michel, dünya çapında yoğun bir ilgi gördüklerini belirterek LN4 Fusion’a özel bir ayrıcalık tanınmadığını ve başvurunun tüm standart kriterlere uygun olarak değerlendirildiğini vurguladı.
Norris’in karting ekibi Fusion Motorsport ve Dan Richards liderliğindeki bir yatırım grubuyla hayata geçirdiği projede, var olan bir takımı satın almak onay sürecini hızlandıran en kritik hamle oldu.
LN4 Fusion
Takımın başına getirilen isimlerse sürecin ne kadar profesyonel yürütüldüğünü gözler önüne serdi. Prema Racing’de Charles Leclerc, Mick Schumacher, Oscar Piastri ve Pierre Gasly gibi isimlerin şampiyonluklarında başrol oynayan Rene Rosin takım patronu, Guillaume Capietto ise yarış direktörü olarak göreve getirildi.
2027 yılında Formula 2’de güncel F1 araçlarını temel alan yeni nesil araçlara geçilecek olması, sıfırdan kurulan takımın yıllarca süren gelişim farkını kapatmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. Tüm grid yeni aracı aynı anda öğrenirken LN4 Fusion da rakipleriyle eşit şartlarda yarışa başlayacak.
Lando Norris’in bizzat finanse ettiği "Legacy Programme" bünyesinde genç yeteneklere fırsat yaratmayı hedefleyen ekip; İtalya F4, FRECA ve F3 kategorilerinde de yer alacak.
F3 kadrosunda Dion Gowda, Gabriel Gomez ve James Egozi ile anlaşan takımın, ilk F2 sezonundaki pilot kadrosu ise şimdiden merak ediliyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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