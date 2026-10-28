FIA F2

Norris’in LN4 Fusion Takımı, 2027’de Formula 2 gridine katılıyor

Lando Norris’in karting ekibi Fusion ile kurduğu LN4 Fusion takımı, 2027-2029 yılları arasında Formula 2 Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Ewan Gale Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 11:30

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LN4 Fusion tasarımı

Geçtiğimiz eylülde kurulan ve ilk aşamada Formula 3 ile Formula 4 hedeflerini duyuran LN4 Fusion, başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak F2 kapısını araladı. Eski AIX takımının varlıklarını devralarak seriye dahil olan ekip, önümüzdeki üç yıllık döngü için gride kabul edilen tek yeni takım oldu. Griddeki diğer 10 mevcut takımla birlikte mücadele edecek olan LN4 Fusion, genç yeteneklerin Formula 1’e uzanan sürecinde etkili rol oynayacak.

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Takımın İngiltere operasyonlarını Fusion karting patronu Dan Hazlewood yürütürken, Avrupa kanadı Prema'nın eski yetkililerine emanet edildi. Prema’nın eski patronu Rene Rosin takıma danışman ve takım patronu olarak katılırken, eski teknik müdür Guillaume Capietto ise yarış direktörü görevini üstlendi.

LN4 Fusion’ın gridde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren F2 CEO’su Bruno Michel şunları söyledi: "Yeni üç yıllık döngü için dünyanın dört bir yanından yoğun bir ilgi gördük. Bu durum şampiyonamızın gücünü ve çekiciliğini bir kez daha kanıtlıyor."

“Genç pilotları Formula 1’e hazırlamak için en iyi ortamı sunan mevcut 10 takımımızı koruduk.”

“LN4 Fusion’ı da aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şampiyonaya ciddi bir uzmanlık getireceklerine ve değerli katkılar sağlayacaklarına eminim."

LN4 CEO’su Dan Richards ise şunları söyledi: "2027’de FIA Formula 2 gridine seçilmiş olmaktan inanılmaz gurur duyuyoruz. Bu durum LN4 Fusion için tarihi bir milat ve eylül ayında takımı kurarken ortaya koyduğumuz vizyona doğru atılmış çok önemli bir adım.”

LN4 Fusion livery

Photo by: Lando Norris

“En başından beri amacımız pilotlar için net bir gelişim yolu sunan, yetenekli insanların başarılı olabileceği rekabetçi ve sürdürülebilir bir organizasyon kurmaktı. Formula 2, Formula 1 öncesindeki son ve en zorlu seri olarak bu hedefin tam merkezinde yer alıyor.”

“Takımı kurduktan bu kadar kısa bir süre sonra şampiyonada yer garantilemek harika bir başarı. Ancak bu sadece başlangıç, F2’deki rekabetin seviyesinin farkındayız.”

“Artık tüm odağımızı doğru temelleri atmaya ve pilotlarımıza en üst seviyede yarışma fırsatı sunmaya yönlendiriyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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