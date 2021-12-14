Nissany, 2022'de DAMS ile F2'de yarışmaya devam edecek

Fransız-İsrailli sürücü, Formula 2'deki ilk yarışına 2018'de Campos Racing takımıyla katılmıştı.

Nissany, bacağındaki sakatlık nedeniyle 2019 sezonunu kaçırmak zorunda kaldı. O yılın sonunda Abu Dhabi'de Williams F1 testini katıldı ve ertesi yıl Williams'ın yedek pilotu olurken, Trident'le de F2'de yarıştı.

Hayal kırıklığıyla geçen 2020 sezonunda kendisi için en önemli olay, Williams Formula 1 takımıyla yaptığı testlerdi.

Bu yıl F2'de yarışmaya devam eden Nissany, bu kez DAMS ekibine geçti ve aynı zamanda Williams'ın test pilotu olmayı sürdürdü.

2021 F2 sezonu Nissany için daha iyi geçti ve Monako'daki sprint yarışında, serideki ilk podyumunu elde etti.

Aynı hafta sonu, ana yarışta da ilk ona girdi. Monza pistinde bu sonucu tekrarladı.

Bu sonuçların ardından 27 yaşındaki sürücünün, gelecek yıl DAMS ile Formula 2'de yarışmaya devam edeceği duyuruldu.

Nissany, "DAMS ile ortaklığımı sürdürmekten memnunum. Artık onlarla ailemde gibi hissediyorum. Bu bana tanıdık ve rahat bir his veriyor."

"Kendimizi sürekli geliştirerek, bugüne kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi sürdüreceğimize eminim. Artık yeni sezonda takımla olan gelişimimize odaklandık ve umarım gelecek yıl iyi sonuçlar alırız." dedi.

Nissany, 16-18 Aralık tarihleri ​​arasında Abu Dhabi'de yapılacak Formula 2 testinde de yer alacak.