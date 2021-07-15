Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti
FIA F2 / Silverstone Haberler

Nannini, Silverstone'da Campos adına yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Matteo Nannini, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Silverstone Formula 2 yarışında Campos'la piste çıkacak.

Nannini, Silverstone'da Campos adına yarışacak

Nannini bu sezon Formula 2 ve Formula 3'te HWA Racelab ile iki ayrı programda yer alacaktı ve böylece kendisini daha fazla geliştirme fırsatı bulacaktı.

Fakat HWA ile yaptığı F2 anlaşmasını, Bahreyn'deki açılış yarışının ardından sona erdirdi ve Monako yarışına katılmadı. Fakat Campos, Gianluca Petecoff'un ayrılmasının ardından bu koltuğa Bakü için Nannini'yi getirdi.

Şimdi, Nannini'nin bu hafta sonu Silverstone'da yapılacak F2 yarışında Campos'la piste çıkacağı açıklandı ve sezonun geri kalanında takımla devam edeceği düşünülse de henüz resmi bir anlaşma yapılmadı.

Nannini, "Bana bir kez daha F2'de yarışabilme fırsatı verdiği için Campos'a müteşekkirim ve mutluyum."

"Geçen yıl F3'te iki ayrı yarışa katıldığım Silverstone'da yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım bu sefer daha fazla fırsata sahip oluruz ve takım için iyi bir sonuç elde ederiz." dedi.

Nannini şu anda F2 şampiyonasında 19. sırada yer alıyor.

HWA ile F2 macerası kısa ömürlü olsa da, Alman takımla F3'te yarışmaya devam ediyor ve hem Barselona hem de Spielberg'de galibiyete çok yakındı.

Aitken yeniden HWA koltuğunda

Williams gelişim pilotu Jack Aitken, Silverstone'da HWA ile F2'de yarışmaya devam edecek.

Aitken'in HWA ile olan orijinal anlaşması sadece Monako ve Bakü yarışlarını kapsıyordu ancak Silverstone'daki yarışı da kapsayacak şekilde uzatıldı.

Geçen yıl Williams ile ilk Formula 1 yarışına katılan İngiliz sürücü, bu yıl Emil Frey Racing ile GT World Challenge Europe'da mücadele ediyor.

paylaşım
yorumlar
Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti

Önceki haber

Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

18 s
2
Formula 1

Leclerc: "Ferrari, 2022 şampiyonluk mücadelesi için üçüncülüğü feda etmeli"

3 s
3
Formula 1

Zak Brown'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!

1 s
4
Formula 1

Lawrence Stroll: “Vettel, en pahalı çalışanımız ama iyi bir iş çıkarıyor”

2 s
5
Formula 1

Verstappen: "Mercedes'le olan mücadele, puan tablosunun gösterdiğinden daha yakın"

2 s
Son Haberler
Nannini, Silverstone'da Campos adına yarışacak
FIA F2

Nannini, Silverstone'da Campos adına yarışacak

1 s
Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti
FIA F2

Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti

7 Tem 2021
Pourchaire, Silverstone'da yarışabileceğinden emin değil
FIA F2

Pourchaire, Silverstone'da yarışabileceğinden emin değil

9 Haz 2021
F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı
FIA F2

F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı

6 Haz 2021
Bakü F2: Vips, olaylı yarışı Beckmann'ın önünde kazandı
FIA F2

Bakü F2: Vips, olaylı yarışı Beckmann'ın önünde kazandı

5 Haz 2021
Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
DTM sürücüleri, serinin hâlâ “adını hak ettiğini” düşünüyor
DTM

DTM sürücüleri, serinin hâlâ “adını hak ettiğini” düşünüyor

DTM'e odaklanmak isteyen Muller, sezonun geri kalanında FE yarışlarına katılmayacak
Formula E

DTM'e odaklanmak isteyen Muller, sezonun geri kalanında FE yarışlarına katılmayacak

NIO 333, 2021'deki büyük gelişimlerine rağmen sonuncu olmalarından mutlu değil
Formula E

NIO 333, 2021'deki büyük gelişimlerine rağmen sonuncu olmalarından mutlu değil

Campos Racing Daha fazlası
Campos Racing
Campos Racing, Adrian Campos anısına özel bir renk düzeniyle yarışacak
FIA F2

Campos Racing, Adrian Campos anısına özel bir renk düzeniyle yarışacak

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı Sochi
FIA F2

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı

Floersch, Campos ile FIA F3'te yarışacak
FIA F3

Floersch, Campos ile FIA F3'te yarışacak

Çok Okunanlar Bugün

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Leclerc: "Ferrari, 2022 şampiyonluk mücadelesi için üçüncülüğü feda etmeli"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Ferrari, 2022 şampiyonluk mücadelesi için üçüncülüğü feda etmeli"

Zak Brown'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!
Formula 1 Formula 1

Zak Brown'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!

Lawrence Stroll: “Vettel, en pahalı çalışanımız ama iyi bir iş çıkarıyor”
Formula 1 Formula 1

Lawrence Stroll: “Vettel, en pahalı çalışanımız ama iyi bir iş çıkarıyor”

Verstappen: "Mercedes'le olan mücadele, puan tablosunun gösterdiğinden daha yakın"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Mercedes'le olan mücadele, puan tablosunun gösterdiğinden daha yakın"

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor
Formula 1 Formula 1

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?

Son Haberler

Nannini, Silverstone'da Campos adına yarışacak
FIA F2 FIA F2

Nannini, Silverstone'da Campos adına yarışacak

Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti
FIA F2 FIA F2

Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti

Pourchaire, Silverstone'da yarışabileceğinden emin değil
FIA F2 FIA F2

Pourchaire, Silverstone'da yarışabileceğinden emin değil

F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı
FIA F2 FIA F2

F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.