Nannini, Silverstone'da Campos adına yarışacak

Nannini bu sezon Formula 2 ve Formula 3'te HWA Racelab ile iki ayrı programda yer alacaktı ve böylece kendisini daha fazla geliştirme fırsatı bulacaktı.

Fakat HWA ile yaptığı F2 anlaşmasını, Bahreyn'deki açılış yarışının ardından sona erdirdi ve Monako yarışına katılmadı. Fakat Campos, Gianluca Petecoff'un ayrılmasının ardından bu koltuğa Bakü için Nannini'yi getirdi.

Şimdi, Nannini'nin bu hafta sonu Silverstone'da yapılacak F2 yarışında Campos'la piste çıkacağı açıklandı ve sezonun geri kalanında takımla devam edeceği düşünülse de henüz resmi bir anlaşma yapılmadı.

Nannini, "Bana bir kez daha F2'de yarışabilme fırsatı verdiği için Campos'a müteşekkirim ve mutluyum."

"Geçen yıl F3'te iki ayrı yarışa katıldığım Silverstone'da yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım bu sefer daha fazla fırsata sahip oluruz ve takım için iyi bir sonuç elde ederiz." dedi.

Nannini şu anda F2 şampiyonasında 19. sırada yer alıyor.

HWA ile F2 macerası kısa ömürlü olsa da, Alman takımla F3'te yarışmaya devam ediyor ve hem Barselona hem de Spielberg'de galibiyete çok yakındı.

Aitken yeniden HWA koltuğunda

Williams gelişim pilotu Jack Aitken, Silverstone'da HWA ile F2'de yarışmaya devam edecek.

Aitken'in HWA ile olan orijinal anlaşması sadece Monako ve Bakü yarışlarını kapsıyordu ancak Silverstone'daki yarışı da kapsayacak şekilde uzatıldı.

Geçen yıl Williams ile ilk Formula 1 yarışına katılan İngiliz sürücü, bu yıl Emil Frey Racing ile GT World Challenge Europe'da mücadele ediyor.