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FIA F2 / Baku Haberler

Nannini, Petecof'un yerine Bakü'de F2'ye dönüyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Matteo Nannini, bu hafta sonu Bakü'de yapılacak olan FIA Formula 2 yarışında gride geri dönecek ve Campos Racing'de Gianluca Petecof'un yerini alacak.

Nannini, Petecof'un yerine Bakü'de F2'ye dönüyor

Petecof, İspanyol ekiple sezonun ilk iki yarışında mücadele etmişti fakat genç sürücü, bütçe konusundaki sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Son Formula Regional Avrupa şampiyonunun şimdiye kadarki en iyi sonucu 13.'lüktü.

Petecof, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Bakü F2 yarışında mücadele etmeyeceğim. Başlangıçta kendileriyle çalışma fırsatı verdiklerinden Campos Racing'e minnettarım." derken, geri dönmenin bir yolunu bulmaya çalışacağını söyledi.

Şimdi Petecof'un yerini sezona HWA Racelab'le başlayan ancak Monako öncesi takımdan ayrılan Nannini alacak.

Nannini bu yıl hem F2 hem de F3'te yarışacaktı ancak ilk yarışların ardından tamamen F3'e odaklanmayı seçerek HWA Racelab'in F2 programından ayrıldı. Sonrasında yerini F2 yarış galibi Jack Aitken aldı.

Şimdi Nannini sürpriz şekilde F2'ye dönmüş durumda ve Motorsport.com, kalan yarışlarda İspanyol ekibin bir parçası olmaya devam edeceğini öğrendi.

Nannini, "Campos'un bana verdiği fırsattan dolayı çok mutluyum. Adrian Campos ile özel bir dostluğum vardı, beni ekibinde görmek isterdi ve bu, Bakü'de gerçeğe dönüşüyor."

"Eminim çok mutlu olacaktır ve bizi yukarıdan seyredecektir. Pistte elimden gelenin en iyisini yapacağım ve tüm Campos ailesine tekrar teşekkür etmeye çalışacağım." dedi.

Nannini, Monako'da dördüncüsü olarak en iyi sonucunu alan Ralph Boschung'un takım arkadaşı olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Baku
Editör Tom Howard

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