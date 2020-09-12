Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!
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Formula 2’nin Mugello ayağındaki ilk yarışı Nikita Mazepin kazanırken, 5. olan Mick Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Christian Lundgaard, iyi bir startla liderliği korumayı başardı.
Şampiyona lideri olarak yarışa başlayan Callum Ilott ise kötü bir startla 7. sıraya kadar geriledi.
Lundgaard pitlere kadar liderliğini sürdürürken, pite gelen lider grup daha sonra pite gelmeyen sürücülerin arkasında zaman kaybetmeye başladı.
Yarışın ortalarında, henüz pite gelmeyen grupta olan ve 2. sırada yer alan Robert Shwartzman, teknik arıza yaşayarak yarışı bırakmak zorunda kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
Birkaç tur sonra da Guliano Alesi, motorundan yükselen dumanlar sebebiyle kenara çekti. Ancak aracın kenara çekilememesi sebebiyle güvenlik aracı devreye girdi.
Devamı geliyor...
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Nikita Mazepin
|Hitech Racing
|33
|59'22.869
|25
|2
|Luca Ghiotto
|Hitech Racing
|33
|59'27.329
|4.460
|4.460
|18
|3
|Louis Deletraz
|Charouz Racing System
|33
|59'27.388
|4.519
|0.059
|15
|4
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|33
|59'27.729
|4.860
|0.341
|12
|5
|Mick Schumacher
|Prema Powerteam
|33
|59'28.243
|5.374
|0.514
|10
|6
|Christian Lundgaard
|ART Grand Prix
|33
|59'30.694
|7.825
|2.451
|8
|7
|Jüri Vips
|DAMS
|33
|59'31.222
|8.353
|0.528
|6
|8
|Artem Markelov
|HWA AG
|33
|59'33.041
|10.172
|1.819
|4
|9
|Marcus Armstrong
|ART Grand Prix
|33
|59'33.303
|10.434
|0.262
|2
|10
|Jehan Daruvala
|Carlin
|33
|59'33.532
|10.663
|0.229
|1
|11
|Nobuharu Matsushita
|MP Motorsport
|33
|59'33.969
|11.100
|0.437
|12
|Callum Ilott
|RUSSIAN TIME
|33
|59'34.616
|11.747
|0.647
|13
|Pedro Piquet
|Charouz Racing System
|33
|59'34.626
|11.757
|0.010
|14
|Marino Sato
|Trident
|33
|59'35.297
|12.428
|0.671
|15
|Roy Nissany
|Trident
|33
|59'36.457
|13.588
|1.160
|16
|Yuki Tsunoda
|Carlin
|33
|59'36.981
|14.112
|0.524
|17
|Dan Ticktum
|DAMS
|33
|59'38.828
|15.959
|1.847
|18
|Guilherme Samaia
|Campos Racing
|33
|1:00'15.065
|52.196
|36.237
|Jack Aitken
|Campos Racing
|26
|7 laps
|Guan Yu Zhou
|RUSSIAN TIME
|26
|7 laps
|Giuliano Alesi
|HWA AG
|21
|12 laps
|Robert Shwartzman
|Prema Powerteam
|16
|17 laps
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Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!
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