Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Yarış:
20 Saat
:
58 Dakika
:
23 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Warm Up:
15 Saat
:
08 Dakika
:
23 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
5 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
5 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Mugello / Yarış raporu

Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!

paylaşım
yorumlar
Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!
Ekleyen:
, Editör

Formula 2’nin Mugello ayağındaki ilk yarışı Nikita Mazepin kazanırken, 5. olan Mick Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Christian Lundgaard, iyi bir startla liderliği korumayı başardı.

Şampiyona lideri olarak yarışa başlayan Callum Ilott ise kötü bir startla 7. sıraya kadar geriledi.

Lundgaard pitlere kadar liderliğini sürdürürken, pite gelen lider grup daha sonra pite gelmeyen sürücülerin arkasında zaman kaybetmeye başladı.

Yarışın ortalarında, henüz pite gelmeyen grupta olan ve 2. sırada yer alan Robert Shwartzman, teknik arıza yaşayarak yarışı bırakmak zorunda kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Birkaç tur sonra da Guliano Alesi, motorundan yükselen dumanlar sebebiyle kenara çekti. Ancak aracın kenara çekilememesi sebebiyle güvenlik aracı devreye girdi.

Devamı geliyor...

 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 33 59'22.869     25
2 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 33 59'27.329 4.460 4.460 18
3 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 33 59'27.388 4.519 0.059 15
4 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 33 59'27.729 4.860 0.341 12
5 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 33 59'28.243 5.374 0.514 10
6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 33 59'30.694 7.825 2.451 8
7 Estonia Jüri Vips France DAMS 33 59'31.222 8.353 0.528 6
8 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 33 59'33.041 10.172 1.819 4
9 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 33 59'33.303 10.434 0.262 2
10 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 33 59'33.532 10.663 0.229 1
11 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 33 59'33.969 11.100 0.437  
12 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 33 59'34.616 11.747 0.647  
13 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 33 59'34.626 11.757 0.010  
14 Japan Marino Sato Italy Trident 33 59'35.297 12.428 0.671  
15 Israel Roy Nissany Italy Trident 33 59'36.457 13.588 1.160  
16 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 33 59'36.981 14.112 0.524  
17 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 33 59'38.828 15.959 1.847  
18 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 33 1:00'15.065 52.196 36.237  
  United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 26 7 laps      
  China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 26 7 laps      
  France Giuliano Alesi Germany HWA AG 21 12 laps      
  Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 16 17 laps      
Tüm sonuçları görüntüle
2021'de F2 ve F3 formatlarında ciddi değişiklik olacak

Önceki haber

2021'de F2 ve F3 formatlarında ciddi değişiklik olacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Mugello
Alt-etkinlik Yarış 1
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Verstappen: "Mercedes ile mücadele etmeyi beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes ile mücadele etmeyi beklemiyordum"

Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!
FIA F2 FIA F2 / Yarış raporu

Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!

Vettel: "Ferrari SF1000'i istediğim gibi süremiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Ferrari SF1000'i istediğim gibi süremiyorum"

F1'e giren her yeni takım 200 milyon dolar ödeyecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1'e giren her yeni takım 200 milyon dolar ödeyecek!

Son Haberler

Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!
F2 FIA F2 / Yarış raporu

Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!

2021'de F2 ve F3 formatlarında ciddi değişiklik olacak
F2 FIA F2 / Son dakika

2021'de F2 ve F3 formatlarında ciddi değişiklik olacak

Mugello F2: Lundgaard ilk kez pole pozisyonunda, Prema’lar geride kaldı
F2 FIA F2 / Sıralama turları raporu

Mugello F2: Lundgaard ilk kez pole pozisyonunda, Prema’lar geride kaldı

Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips
F2 FIA F2 / Antrenman raporu

Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

2s
2
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

3
Formula 1

Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"

1s
4
Formula 1

Vettel: "Ferrari SF1000'i istediğim gibi süremiyorum"

1s
5
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Son Haberler

Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!
F2

Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!

2021'de F2 ve F3 formatlarında ciddi değişiklik olacak
F2

2021'de F2 ve F3 formatlarında ciddi değişiklik olacak

Mugello F2: Lundgaard ilk kez pole pozisyonunda, Prema’lar geride kaldı
F2

Mugello F2: Lundgaard ilk kez pole pozisyonunda, Prema’lar geride kaldı

Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips
F2

Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips

Resmi: Ticktum diskalifiye oldu, Ilott yarışın yeni galibi!
F2

Resmi: Ticktum diskalifiye oldu, Ilott yarışın yeni galibi!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.