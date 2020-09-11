Mugello F2: Lundgaard ilk kez pole pozisyonunda, Prema’lar geride kaldı

ART sürücüsü Lundgaard, 30 dakikalık seansın büyük bölümünde ilk sırada yer aldı ve kendisinin ilk F2 pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Daha önce sıralama turlarında dördüncü sıradan öteye gidemeyen Williams F1 gelişim sürücüsü Dan Ticktum, sadece 0.005 saniye geride kalarak ikinci oldu.

Şampiyona lideri Callum Ilott ilk denemelerde zorlansa da son bölümde iyi bir turla üçüncü sırada kendisine buldu.

Ilott gibi Ferrari akademisinde yer alan Marcus Armstrong, uzun süre sonra güçlü gözüktü ve dördüncü olarak ikinci ART aracına da iyi bir sonuç getirdi.

Felipe Drugovich kendisine beşinci sırada yer bulurken, Jehan Daruvala altıncı, Jüri Vips yedinci, Luca Ghiotto sekizinci oldu.

Şampiyonluk adaylarından Robert Shwartzman dokuzuncu sırada yer alırken, ilk 10’u Jack Aitken tamamladı.

Yuki Tsunoda ancak 11. olabilirken, ilk denemelerde pist dışına çıkıp aracına hasar veren Mick Schumacher ancak 15. sırada kendisine yer bulabildi.

İlk 14 sürücünün 0.459 saniye içerisinde yer alması dikkat çekti.

Hafta sonunun ilk yarışı cumartesi günü 17:45’te başlayacak ve F1TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Mugello F2 - Sıralama turları sonucu: