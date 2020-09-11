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FIA F2 / Mugello / Sıralama turları raporu

Mugello F2: Lundgaard ilk kez pole pozisyonunda, Prema’lar geride kaldı

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Mugello F2: Lundgaard ilk kez pole pozisyonunda, Prema’lar geride kaldı
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Cem Özel, Editör

Renault akademisi sürücüsü Christian Lundgaard, Formula 2’nin Mugello’daki ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunu elde etti.

ART sürücüsü Lundgaard, 30 dakikalık seansın büyük bölümünde ilk sırada yer aldı ve kendisinin ilk F2 pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Daha önce sıralama turlarında dördüncü sıradan öteye gidemeyen Williams F1 gelişim sürücüsü Dan Ticktum, sadece 0.005 saniye geride kalarak ikinci oldu.

Şampiyona lideri Callum Ilott ilk denemelerde zorlansa da son bölümde iyi bir turla üçüncü sırada kendisine buldu.

Ilott gibi Ferrari akademisinde yer alan Marcus Armstrong, uzun süre sonra güçlü gözüktü ve dördüncü olarak ikinci ART aracına da iyi bir sonuç getirdi.

Felipe Drugovich kendisine beşinci sırada yer bulurken, Jehan Daruvala altıncı, Jüri Vips yedinci, Luca Ghiotto sekizinci oldu.

Şampiyonluk adaylarından Robert Shwartzman dokuzuncu sırada yer alırken, ilk 10’u Jack Aitken tamamladı.

Yuki Tsunoda ancak 11. olabilirken, ilk denemelerde pist dışına çıkıp aracına hasar veren Mick Schumacher ancak 15. sırada kendisine yer bulabildi.

İlk 14 sürücünün 0.459 saniye içerisinde yer alması dikkat çekti.

Hafta sonunun ilk yarışı cumartesi günü 17:45’te başlayacak ve F1TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Mugello F2 - Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 10 1'30.133    
2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 12 1'30.138 0.005 0.005
3 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 11 1'30.204 0.071 0.066
4 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 10 1'30.317 0.184 0.113
5 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 12 1'30.339 0.206 0.022
6 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 11 1'30.437 0.304 0.098
7 Estonia Jüri Vips France DAMS 12 1'30.486 0.353 0.049
8 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 11 1'30.508 0.375 0.022
9 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 11 1'30.527 0.394 0.019
10 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 12 1'30.533 0.400 0.006
11 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 12 1'30.542 0.409 0.009
12 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 12 1'30.552 0.419 0.010
13 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 12 1'30.586 0.453 0.034
14 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 10 1'30.592 0.459 0.006
15 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 10 1'30.924 0.791 0.332
16 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 11 1'30.974 0.841 0.050
17 Japan Marino Sato Italy Trident 9 1'31.131 0.998 0.157
18 Israel Roy Nissany Italy Trident 11 1'31.159 1.026 0.028
19 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 10 1'31.331 1.198 0.172
20 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 11 1'31.345 1.212 0.014
21 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 8 1'31.961 1.828 0.616
22 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 11 1'32.359 2.226 0.398
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Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips

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Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Mugello
Alt-etkinlik Sıralama turları
Pilotlar Christian Lundgaard
Takımlar ART Grand Prix
Editör Josh Suttill

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