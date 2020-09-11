Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips

20 yaşındaki Vips, bu hafta sonu DAMS'la üçüncü F2 yarışına çıkıyor ve antrenman turlarında en hızlı isim olmayı başardı.

Vips, ilk dört yarışta herhangi bir puan alamamasına rağmen bu hafta sonu ilk puanını almayı hedefliyor.

Seans boyunca 1:32'nin altına inebilen altı sürücü vardı ve Vips, 1:31.474 yaparak en hızlı isim olmayı başardı. Vips'in en yakın takipçisi 0.089 saniye geride yer alan Luca Ghiotto oldu.

Felipe Drugovich, 1:31.705 ile üçüncü olurken, Yuki Tsunoda 1:31.757 ile dördüncü ve Dan Ticktum 1:31.882 ile beşinci oldu.

Marino Sato sürpriz şekilde altıncı en iyi zamanı yaptı. Jack Aitken yedinci ve Nikita Mazepin sekizinci oldu.

İlk onu Christian Lundgaard ve Roy Nissany tamamladı.

Mick Schumacher, Robert Shwartzman, Callum Ilott ve Marcus Armstrong dörtlüsü 12., 13., 14. ve 15. sıralarda yer aldılar.

Antrenman sonucu: