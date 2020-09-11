Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
FP2 devam ediyor . . .
Canlı takip et
MotoGP
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
FP3:
18 Saat
:
20 Dakika
:
18 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Mugello / Antrenman raporu

Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips

paylaşım
yorumlar
Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull'un genç yeteneği Juri Vips, Mugello'daki Formula 2 antrenman turlarında en hızlı isim olmayı başardı.

20 yaşındaki Vips, bu hafta sonu DAMS'la üçüncü F2 yarışına çıkıyor ve antrenman turlarında en hızlı isim olmayı başardı.

Vips, ilk dört yarışta herhangi bir puan alamamasına rağmen bu hafta sonu ilk puanını almayı hedefliyor.

Seans boyunca 1:32'nin altına inebilen altı sürücü vardı ve Vips, 1:31.474 yaparak en hızlı isim olmayı başardı. Vips'in en yakın takipçisi 0.089 saniye geride yer alan Luca Ghiotto oldu.

Felipe Drugovich, 1:31.705 ile üçüncü olurken, Yuki Tsunoda 1:31.757 ile dördüncü ve Dan Ticktum 1:31.882 ile beşinci oldu.

Marino Sato sürpriz şekilde altıncı en iyi zamanı yaptı. Jack Aitken yedinci ve Nikita Mazepin sekizinci oldu.

İlk onu Christian Lundgaard ve Roy Nissany tamamladı.

Mick Schumacher, Robert Shwartzman, Callum Ilott ve Marcus Armstrong dörtlüsü 12., 13., 14. ve 15. sıralarda yer aldılar.

Antrenman sonucu:

Poz. # Sürücü Takım Zaman Fark
1 1 EST Jüri Vips DAMS 1'31.474  
2 25 ITA Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 1'31.563 0.089
3 15 BRA Felipe Drugovich MP Motorsport 1'31.705 0.231
4 7 JPN Yuki Tsunoda Carlin 1'31.757 0.283
5 2 GBR Dan Ticktum DAMS 1'31.882 0.408
6 23 JPN Marino Sato Trident 1'31.968 0.494
7 9 GBR Jack Aitken Campos Racing 1'32.061 0.587
8 24 RUS Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 1'32.097 0.623
9 6 DEN Christian Lundgaard ART Grand Prix 1'32.101 0.627
10 22 ISR Roy Nissany Trident 1'32.217 0.743
11 11 SUI Louis Deletraz Charouz Racing System 1'32.296 0.822
12 20 GER Mick Schumacher PREMA Racing 1'32.331 0.857
13 21 RUS Robert Shwartzman PREMA Racing 1'32.408 0.934
14 4 GBR Callum Ilott UNI-Virtuosi 1'32.419 0.945
15 5 AUS Marcus Armstrong ART Grand Prix 1'32.451 0.977
16 12 BRA Pedro Piquet Charouz Racing System 1'32.608 1.134
17 3 CHN Zhou Guanyu UNI-Virtuosi 1'32.682 1.208
18 16 RUS Artem Markelov BWT HWA Racelab 1'33.010 1.536
19 8 IND Jehan Daruvala Carlin 1'33.016 1.542
20 17 FRA Giuliano Alesi BWT HWA Racelab 1'33.143 1.669
21 14 JPN Nobuharu Matsushita MP Motorsport 1'33.695 2.221
22 10 BRA Guilherme Samaia Campos Racing 1'34.021 2.547
Resmi: Ticktum diskalifiye oldu, Ilott yarışın yeni galibi!

Önceki haber

Resmi: Ticktum diskalifiye oldu, Ilott yarışın yeni galibi!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Mugello
Pilotlar Jüri Vips
Takımlar DAMS
Editör Josh Suttill

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü

Racing Point: “Perez, Vettel’le yapılan görüşmelerden haberdardı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: “Perez, Vettel’le yapılan görüşmelerden haberdardı”

McLaren, Mercedes tarzı burun test etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Mercedes tarzı burun test etti

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır, Formula 1 bileti ne zaman satışa sunulacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır, Formula 1 bileti ne zaman satışa sunulacak?

Vettel, Ferrari'de yarıştığı dönemden pişmanlık duymuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari'de yarıştığı dönemden pişmanlık duymuyor

Hamilton, Vettel'in Aston Martin'le yarışacak olmasından memnun
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Vettel'in Aston Martin'le yarışacak olmasından memnun

Son Haberler

Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips
F2 FIA F2 / Antrenman raporu

Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips

Resmi: Ticktum diskalifiye oldu, Ilott yarışın yeni galibi!
F2 FIA F2 / Son dakika

Resmi: Ticktum diskalifiye oldu, Ilott yarışın yeni galibi!

F2 Monza: İkinci yarışta zafer Ticktum'un, Tsunoda sorun yaşadı
F2 FIA F2 / Son dakika

F2 Monza: İkinci yarışta zafer Ticktum'un, Tsunoda sorun yaşadı

Monza zaferi, Schumacher'e F2 şampiyonluğu için momentum kazandırdı
F2 FIA F2 / Son dakika

Monza zaferi, Schumacher'e F2 şampiyonluğu için momentum kazandırdı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

2
Formula 1

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü

3s
3
Formula 1

Racing Point: “Perez, Vettel’le yapılan görüşmelerden haberdardı”

1s
4
Formula 1

McLaren, Mercedes tarzı burun test etti

3s
5
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Son Haberler

Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips
F2

Mugello F2: Antrenmanların lideri Vips

Resmi: Ticktum diskalifiye oldu, Ilott yarışın yeni galibi!
F2

Resmi: Ticktum diskalifiye oldu, Ilott yarışın yeni galibi!

F2 Monza: İkinci yarışta zafer Ticktum'un, Tsunoda sorun yaşadı
F2

F2 Monza: İkinci yarışta zafer Ticktum'un, Tsunoda sorun yaşadı

Monza zaferi, Schumacher'e F2 şampiyonluğu için momentum kazandırdı
F2

Monza zaferi, Schumacher'e F2 şampiyonluğu için momentum kazandırdı

Monza F2: Schumacher kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
F2

Monza F2: Schumacher kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.