MP Motorsport, Verschoor’un Bahreyn’de yarışacağını onayladı

Sezon öncesi testlerinde MP Motorsport’ta yer alan Verschoor’un ismi, Hollandalı ekibin F2 programıyla anılıyordu.

MP Motorsport bugün Verschoor’un, F2 sezon açılışına katılacağını sosyal medyada duyurdu. Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bu, sadece Bahreyn yarışında olacak.

Testlerde en hızlı 14. isim olan Verschoor, geçen sezon F3’te yarışan Lirim Zendeli’yle takım arkadaşı olacak.

20 yaşındaki sürücünün ismi, daha önce MP Motorsport’la katılıp kazandığı 2016 İspanya F4 ve SMP F4 şampiyonalarından beri takımla ilişkilendiriliyor. Hollandalı sürücü aynı zamanda, ekiple katıldığı 2019 Macau Grand Prix’sini de kazandı.

Verschoor geçen sezon MP Motorsport’la FIA Formula 3 şampiyonasında yarıştı. Toplam 13 kez ilk 10'a giren genç sürücü, Red Bull Ring’de podyuma çıktığı ikinci F3 sezonunu dokuzuncu bitirdi.

MP Motorsport’un, Cuma günü aksiyon başlamadan önce, iki aracında yeni tasarımının örtüsünü kaldırması bekleniyor.

Verschoor, griddeki bir yarışlık anlaşmaya sahip tek sürücü değil. Trident, Bent Viscaal’in açılış yarışına katılacağını açıklamıştı, ancak Viscaal tam sezon gridde olmak için anlaşma imzalayacak gibi duruyor.

F2 sezonu resmî olarak 45 dakikalık antrenman turuyla başlayacak. Yeni spor kurallarıyla birlikte de, sıralama turlarının sonuçları hem Cumartesi günkü ilk sprint yarışının -sıralama turu sonucunda gridin ilk onu tersine döndürülecek-, hem de Pazar gününün gridini belirleyecek.

FIA Formula 2 Şampiyonası 2021 sürücü kadroları:

Prema Racing: Robert Shwartzman, Oscar Piastri

UNI-Virtuosi: Felipe Drugovich, Guanyu Zhou

Carlin: Jehan Daruvala, Dan Ticktum

Hitech Grand Prix: Juri Vips, Liam Lawson

ART Grand Prix: Theo Pourchaire, Christian Lundgaard

MP Motorsport: Lirim Zendeli, Richard Verschoor

Charouz Racing System: David Beckmann, Guilherme Samaia

DAMS: Marcus Armstrong, Roy Nissany

Campos Racing: Ralph Boschung, Gianluca Petecof

HWA Racelab: Matteo Nannini, Alessio Deledda

Trident: Bent Viscaal, Marino Sato