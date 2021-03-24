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Önceki / F2 sürücüleri yeni hafta sonu formatının ‘’stresli’’ olacağını tahmin ediyor
FIA F2 / Son dakika

MP Motorsport, Verschoor’un Bahreyn’de yarışacağını onayladı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker

MP Motorsport, Richard Verschoor’un, FIA Formula 2 Şampiyonası’ndaki ilk yarışına bu hafta sonu Bahreyn’de çıkacağını onayladı.

MP Motorsport, Verschoor’un Bahreyn’de yarışacağını onayladı

Sezon öncesi testlerinde MP Motorsport’ta yer alan Verschoor’un ismi, Hollandalı ekibin F2 programıyla anılıyordu.

MP Motorsport bugün Verschoor’un, F2 sezon açılışına katılacağını sosyal medyada duyurdu. Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bu, sadece Bahreyn yarışında olacak.

Testlerde en hızlı 14. isim olan Verschoor, geçen sezon F3’te yarışan Lirim Zendeli’yle takım arkadaşı olacak.

20 yaşındaki sürücünün ismi, daha önce MP Motorsport’la katılıp kazandığı 2016 İspanya F4 ve SMP F4 şampiyonalarından beri takımla ilişkilendiriliyor. Hollandalı sürücü aynı zamanda, ekiple katıldığı 2019 Macau Grand Prix’sini de kazandı.

Verschoor geçen sezon MP Motorsport’la FIA Formula 3 şampiyonasında yarıştı. Toplam 13 kez ilk 10'a giren genç sürücü, Red Bull Ring’de podyuma çıktığı ikinci F3 sezonunu dokuzuncu bitirdi.

MP Motorsport’un, Cuma günü aksiyon başlamadan önce, iki aracında yeni tasarımının örtüsünü kaldırması bekleniyor.

Verschoor, griddeki bir yarışlık anlaşmaya sahip tek sürücü değil. Trident, Bent Viscaal’in açılış yarışına katılacağını açıklamıştı, ancak Viscaal tam sezon gridde olmak için anlaşma imzalayacak gibi duruyor.

F2 sezonu resmî olarak 45 dakikalık antrenman turuyla başlayacak. Yeni spor kurallarıyla birlikte de, sıralama turlarının sonuçları hem Cumartesi günkü ilk sprint yarışının -sıralama turu sonucunda gridin ilk onu tersine döndürülecek-, hem de Pazar gününün gridini belirleyecek.

FIA Formula 2 Şampiyonası 2021 sürücü kadroları:
Prema Racing: Robert Shwartzman, Oscar Piastri
UNI-Virtuosi: Felipe Drugovich, Guanyu Zhou
Carlin: Jehan Daruvala, Dan Ticktum
Hitech Grand Prix: Juri Vips, Liam Lawson
ART Grand Prix: Theo Pourchaire, Christian Lundgaard
MP Motorsport: Lirim Zendeli, Richard Verschoor
Charouz Racing System: David Beckmann, Guilherme Samaia
DAMS: Marcus Armstrong, Roy Nissany
Campos Racing: Ralph Boschung, Gianluca Petecof
HWA Racelab: Matteo Nannini, Alessio Deledda
Trident: Bent Viscaal, Marino Sato
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F2 sürücüleri yeni hafta sonu formatının ‘’stresli’’ olacağını tahmin ediyor

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Richard Verschoor
Takımlar MP Motorsport
Editör Tom Howard

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