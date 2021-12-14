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MP Motorsport, 2022 F2 sezonu için Drugovich ile anlaştı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Felipe Drugovich, 2022 FIA Formula 2 Şampiyonası sezonunda MP Motorsport'a geri dönecek. Brezilyalı sürücü, daha önce takıma katılacağı açıklanan Clement Novalak ile takım arkadaşı olacak.

MP Motorsport, 2022 F2 sezonu için Drugovich ile anlaştı

21 yaşındaki Felipe Drugovich, Formula 2'deki ilk yılı olan 2020 yılında, MP Motorsport adına yarışmıştı. Takımla üç galibiyet, dört podyum ve bir pole pozisyonu almasının ardından, geçen yıl Virtuosi Racing'e geçti.

 Bu yıl ise 4 podyum ve 105 puan almasının ardından şampiyonayı sekizinci sırada tamamladı. Gelecek yıl da eski takımına geri dönecek.

Drugovich, "Üçüncü F2 sezonumda, yeniden MP ile yarışacağım için çok mutluyum."

"2020'de MP ile katıldığım ilk F2 yılıyla ilgili harika anılarım var. İlk F2 hafta sonum hemen bir zaferle başladı ve ondan sonra iki galibiyet daha aldık."

"Takım ve ben bu formu 2022'de tekrar göstermek için sabırsızlanıyoruz. Hatta daha fazlası olursa daha da harika olur!" dedi.

MP Motorsport, bu yıl sadece bir galibiyet almasının ardandan takımlar şampiyonasını altıncı sırada tamamlamıştı. Takım yıl içerisinde Lirim Zendeli, Richard Verschoor, Jack Doohan ve Clement Novalak gibi dört farklı isimle yarıştı.

Takım yöneticisi Sander Dorsman şunları ekledi: "Felipe'nin eski ekibine dönmesi harika bir haber, onu MP olarak pozitif şekilde karşılıyoruz."

"2020'de birbirimize çok iyi uyum sağladık. Felipe'nin şimdi kazandığı ekstra deneyim sayesinde, geçmişteki başarıları tekrarlayabileceğimize ve hatta geliştirebileceğimize inanıyorum."

"Ayrıca sürücü kadromuzun bu kadar çok belli olmasından memnunum. Hem Drugo hem de Clement'in takıma bu kadar erken katılmasıyla, tamamen gelecek sezona odaklanabilir ve en iyi şekilde hazırlanabiliriz."

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