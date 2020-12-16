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FIA F2 / Son dakika

MP Motorsport, 2021 F2 sezonu için Zendeli ile anlaştı

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MP Motorsport, 2021 F2 sezonu için Zendeli ile anlaştı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

F2 takımlarından MP Motorsport, 2021 sezonu için Alman pilot Lirim Zendeli ile kontrat imzaladığını duyurdu.

Zendeli, 2018'de ADAC Formula 4'teki üçüncü yılında şampiyon olmayı başardı ve ertesi yıl Charouz ile FIA ​​Formula 3'e geçti.

Sadece altı puan topladığı ve şampiyonada 18. olduğu yılın ardından 2020'de Trident'e geçen genç sürücü, çok daha iyi bir yılı geride bıraktı ve Spa'da zafere ulaşmayı başardı.

Geçen hafta Bahreyn testinde MP Motorsport ile Formula 2 aracının tadına ilk kez bakan 21 yaşındaki pilot, son günü altıncı sırada tamamladı ve önümüzdeki yıl aynı ekiple tam zamanlı olarak seride yarışmaya başlayacak.

Zendeli, "Formula 2'deki ilk yılımda MP Motorsport için yarışmaktan çok mutluyum. 2020'de dört galibiyet almayı başararak seviyelerini gösterdiler ve 2021'de başarılarına katkıda bulunma konusunda çok hevesliyim."

"Ekip ile yapılan Bahreyn testi son derece verimli geçti, bu yüzden sezon başlar başlamaz öne çıkabileceğimize eminim." dedi.

MP Motorsport, çaylak sürücü Felipe Drugovich UNI-Virtuosi'ye geçmesi ve Giuliano Alesi'nin de geleceğinin belirsiz olmasından ötürü tamamen yeni bir kadroyla yarışacak gibi görünüyor.

Takım, geçtiğimiz hafta Bahreyn'de düzenlenen üç günlük sezon sonu testinde Zendeli ile birlikte Haas Formula 1 yedek pilotu Louis Deletraz ile çalıştı.

MP Motorsport, 2020 F2 sezonunu 11 takım arasında altıncı sırada tamamladı. Drugovich, takımın dört galibiyetinden üçünü alan isim olurken, Nobuharu Matsushita, F2'den ayrılmadan önce bir galibiyet kazandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Lirim Zendeli
Takımlar MP Motorsport
Editör Rachit Thukral

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