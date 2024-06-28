F2 Avusturya Sıralama: Hauger ikinci kez pole'de, Duerksen ikinci, Bortoleto üçüncü!
Formula 2’nin 7. ayağı olan Avusturya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, MP Motorsport'tan Dennis Hauger ikinci kez pole pozisyonun sahibi oldu.
Dennis Hauger, MP Motorsport
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
İlk dakikalarda başı çeken isim Campos Racing'den Isack Hadjar'dı.
Hadjar'ın 1:15.828'lik açılış turu, onu ikinci sırada olan Hitech Pulse-Eight'ten Paul Aron'u onda ikinin üzerinde bir farkla geride bıraktı.
Çoğu F2 sürücüsü lastiklerini soğutmak için tur atarken, diğerleri de lastiklerini zorlamaya devam etti. Ancak hiç kimse ilk iki sırayı zorlayamadı. MP Motorsport'tan Hauger, üçüncü sırada en yakın konumda olan sürücüydü.
Pit alanına dönen Hadjar'ın arabasının arkasından duman geliyordu ve bu sorun nedeniyle seansın dışında kaldı.
F2 gridinin geri kalanı, son turlarını atmak için hazırlık amacıyla ikinci bir aşırı yumuşak lastik seti takmak için pit alanına kadar Hadjar'ı takip etti.
Sıralama turlarının bitimine 5 dakika kala, sürücüler en hızlı turlarını atmaya başladıktan sonra Hauger, 1:15.487'lik derecesiyle sıralamada zirveye yerleşti ve Duerksen de ikinciliğe düştü.
Paraguaylı sürücü Duerksen, bir sonraki hızlı turunda daha da ilerleme kaydederek zirveye çıkmayı denedi. Ancak sonunda Hauger pole pozisyonunda kalmayı başardı. Duerksen ikinci olurken, Bortoleto üçüncü sıraya yerleşti.
Franco Colapinto, MP Motorsport için güçlü bir günü tamamladı ve beşinci bitirmek için son hızlı turunu yaparak , dönüşten sağ çıkan Aron'un önünde dördüncü oldu. Taylor Barnard, AIX adına altıncı, Campos'taki Hadjar yedinci, Josep María Martí sekizinci, Oliver Bearman dokuzuncu ve Kush Maini onuncu sırada sıralama turunu tamamladılar.
Sıralama turlarının sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|16
|
1'15.487
|205.926
|2
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|16
|
+0.008
1'15.495
|0.008
|205.905
|3
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|16
|
+0.114
1'15.601
|0.106
|205.616
|4
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|16
|
+0.161
1'15.648
|0.047
|205.488
|5
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|13
|
+0.234
1'15.721
|0.073
|205.290
|6
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|15
|
+0.320
1'15.807
|0.086
|205.057
|7
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|7
|
+0.341
1'15.828
|0.021
|205.000
|8
|
P. Martí Campos Racing
|21
|16
|
+0.406
1'15.893
|0.065
|204.825
|9
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|14
|
+0.413
1'15.900
|0.007
|204.806
|10
|K. Maini Invicta Racing
|9
|14
|
+0.424
1'15.911
|0.011
|204.776
|11
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|14
|
+0.433
1'15.920
|0.009
|204.752
|12
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|14
|
+0.482
1'15.969
|0.049
|204.620
|13
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|14
|
+0.508
1'15.995
|0.026
|204.550
|14
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|16
|
+0.520
1'16.007
|0.012
|204.518
|15
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|16
|
+0.560
1'16.047
|0.040
|204.410
|16
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|14
|
+0.671
1'16.158
|0.111
|204.112
|17
|R. Verschoor Trident
|22
|16
|
+0.730
1'16.217
|0.059
|203.954
|18
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|16
|
+0.783
1'16.270
|0.053
|203.812
|19
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|15
|
+0.803
1'16.290
|0.020
|203.759
|20
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|15
|
+0.805
1'16.292
|0.002
|203.753
|21
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|16
|
+0.861
1'16.348
|0.056
|203.604
|22
|R. Staněk Trident
|23
|16
|
+0.975
1'16.462
|0.114
|203.300
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