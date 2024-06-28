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Sıralama turları raporu
FIA F2 Spielberg

F2 Avusturya Sıralama: Hauger ikinci kez pole'de, Duerksen ikinci, Bortoleto üçüncü!

Formula 2’nin 7. ayağı olan Avusturya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, MP Motorsport'tan Dennis Hauger ikinci kez pole pozisyonun sahibi oldu.

Rümeysa Öztürk
Dennis Hauger, MP Motorsport

Dennis Hauger, MP Motorsport

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İlk dakikalarda başı çeken isim Campos Racing'den Isack Hadjar'dı.

Hadjar'ın 1:15.828'lik açılış turu, onu ikinci sırada olan Hitech Pulse-Eight'ten Paul Aron'u onda ikinin üzerinde bir farkla geride bıraktı.

Çoğu F2 sürücüsü lastiklerini soğutmak için tur atarken, diğerleri de lastiklerini zorlamaya devam etti. Ancak hiç kimse ilk iki sırayı zorlayamadı. MP Motorsport'tan Hauger, üçüncü sırada en yakın konumda olan sürücüydü.

Pit alanına dönen Hadjar'ın arabasının arkasından duman geliyordu ve bu sorun nedeniyle seansın dışında kaldı. 

F2 gridinin geri kalanı, son turlarını atmak için hazırlık amacıyla ikinci bir aşırı yumuşak lastik seti takmak için pit alanına kadar Hadjar'ı takip etti.

Sıralama turlarının bitimine 5 dakika kala, sürücüler en hızlı turlarını atmaya başladıktan sonra Hauger, 1:15.487'lik derecesiyle sıralamada zirveye yerleşti ve Duerksen de ikinciliğe düştü. 

Paraguaylı sürücü Duerksen, bir sonraki hızlı turunda daha da ilerleme kaydederek zirveye çıkmayı denedi. Ancak sonunda Hauger pole pozisyonunda kalmayı başardı. Duerksen ikinci olurken, Bortoleto üçüncü sıraya yerleşti. 

Franco Colapinto, MP Motorsport için güçlü bir günü tamamladı ve beşinci bitirmek için son hızlı turunu yaparak , dönüşten sağ çıkan Aron'un önünde dördüncü oldu. Taylor Barnard, AIX adına altıncı, Campos'taki Hadjar yedinci, Josep María Martí sekizinci, Oliver Bearman dokuzuncu ve Kush Maini onuncu sırada sıralama turunu tamamladılar. 

Sıralama turlarının sonucu: 

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 16

1'15.487

   205.926
2
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 16

+0.008

1'15.495

 0.008 205.905
3
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 16

+0.114

1'15.601

 0.106 205.616
4 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 16

+0.161

1'15.648

 0.047 205.488
5
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 13

+0.234

1'15.721

 0.073 205.290
6
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 15

+0.320

1'15.807

 0.086 205.057
7 France I. Hadjar Campos Racing 20 7

+0.341

1'15.828

 0.021 205.000
8
P. Martí Campos Racing
 21 16

+0.406

1'15.893

 0.065 204.825
9 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 14

+0.413

1'15.900

 0.007 204.806
10 India K. Maini Invicta Racing 9 14

+0.424

1'15.911

 0.011 204.776
11 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 14

+0.433

1'15.920

 0.009 204.752
12 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 14

+0.482

1'15.969

 0.049 204.620
13 France V. Martins ART Grand Prix 1 14

+0.508

1'15.995

 0.026 204.550
14 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 16

+0.520

1'16.007

 0.012 204.518
15 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 16

+0.560

1'16.047

 0.040 204.410
16 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 14

+0.671

1'16.158

 0.111 204.112
17 Netherlands R. Verschoor Trident 22 16

+0.730

1'16.217

 0.059 203.954
18 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 16

+0.783

1'16.270

 0.053 203.812
19 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 15

+0.803

1'16.290

 0.020 203.759
20 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 15

+0.805

1'16.292

 0.002 203.753
21 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 16

+0.861

1'16.348

 0.056 203.604
22 Czech Republic R. Staněk Trident 23 16

+0.975

1'16.462

 0.114 203.300
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