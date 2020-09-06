Monza zaferi, Schumacher'e F2 şampiyonluğu için momentum kazandırdı

İtalya'daki ilk F2 yarışına 7. sıradan başlayan Schumacher, çok iyi kalkışın ardından ilk viraja ikinci sırada girdi ve ardından yerini korumayı başardı. Pit stopta lider Callum Ilott'un motoru stop ettirerek çok zaman kaybetmesinin ardından Schumacher, 2019 Macaristan yarışından sonraki ilk zaferini, ana yarışlardaki ilk zaferini elde etti.

Bu zaferle Schumacher, şampiyonada lider durumda bulunan Robert Shwartzman ve Ilott'un 3 puan gerisine gelmiş oldu.

Schumacher, 2013'te de Avrupa F3 şampiyonasında son bölümde açılarak Prema ile şampiyon olmuştu.

Schumacher, "Daha önce farklı kategorilerde, şampiyonada çok geriden gelerek kazanmanın mümkün olduğunu kanıtladık. Sadece istikrarlı olmalısınız. Çalışmaktan mutlu olmalı ve takımla iyi iletişime sahip olmalısınız. Takım içerisinde çalışırken her zamandan daha rahat hissediyorum. Karşılıklı güven çok yüksekti ve artık bunun karşılığını görüyoruz."

"Daha önce yaptığımız sıkı çalışmalar ve geçirdiğimiz zorlu yarışlar, şu anda daha güçlü olmamızı sağlıyor. Bir momentum yakalamış durumdayız. İstikrarlı olmaya devam etmeli ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

Schumacher, Ferrari adına 5 sürücünün yarıştığı İtalya'da kazanmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Schumacher, "Açıkçası Ferrari pilot akademisinin bir parçası olarak burada sürmek ve burada kazanmak büyük bir onur. Bunu İtalyan bir takımla yapmak daha özel olmasını sağlıyor. Ekibimiz burada kazandığımız her bir puanı hak ediyorlar. Dünkü kazanın ardından aracı hazırlama konusunda harika iş başardılar, bu yüzden bu galibiyeti onlara adıyorum."

"Sıralamalarda Ascari'de sınırı aştım ve bu lastiklerle sınırı aştığınızda bunu hissetmek oldukça zor oluyor. O an araç çoktan kaymıştı."

"Sonrasında lastikler koptu ve araç yoldan çıktı. Kazanın kendisi nedeniyle değil, 7. olduğum için hayal kırıklığı yaşadım çünkü sıralamalarda ilk 5 ya da 3'te olabilecek performansımız vardı." dedi.

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