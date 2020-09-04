Monza F2: Ilott pole pozisyonunda, Schumacher kaza yaptı!

UNI-Virtuosi sürücüsü Ilott, geçtiğimiz hafta sonu Spa ayağında toplam 1 puan alarak sürücüler şampiyonası liderliğini kaybetmişti.

Ancak bugünkü sıralama turlarında çok iyi bir tur atan Ferrari akademisi sürücüsü, 0.030 saniye farkla pole pozisyonunu elde etti.

Red Bull ve Honda destekli Yuki Tsunoda ikinci olurken, Hitech sürücüsü Luca Ghiotto 0.198 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

ART’tan Christian Lundgaard’ın dördüncü olduğu sıralama turlarında Roy Nissany beşinci, Nikita Mazepin altıncı, seansın son bölümünde Ascari şikanında kaza yapan Mick Schumacher yedinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Jehan Daruvala, Louis Deletraz ve Dan Ticktum oldu.

Schumacher’in kazası, seansın bitimine yaklaşık 3 dakika kala gerçekleşti ve sonrasında seans yeniden başlatılmadı. Böylelikle sürücülerin son tur denemeleri zarar gördü.

Bu kazadan etkilenen sürücülerden olan şampiyona lideri Robert Shwartzman ancak 16. olabilirken, Guanyu Zhou 17. sırada yer aldı.

Monza F2 sıralama turları sonucu: