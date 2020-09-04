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FIA F2 / Monza / Sıralama turları raporu

Monza F2: Ilott pole pozisyonunda, Schumacher kaza yaptı!

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Monza F2: Ilott pole pozisyonunda, Schumacher kaza yaptı!
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Cem Özel, Editör

Formula 2’nin Monza ayağında gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu Callum Ilott elde ederken, Mick Schumacher kaza yaptı.

UNI-Virtuosi sürücüsü Ilott, geçtiğimiz hafta sonu Spa ayağında toplam 1 puan alarak sürücüler şampiyonası liderliğini kaybetmişti.

Ancak bugünkü sıralama turlarında çok iyi bir tur atan Ferrari akademisi sürücüsü, 0.030 saniye farkla pole pozisyonunu elde etti.

Red Bull ve Honda destekli Yuki Tsunoda ikinci olurken, Hitech sürücüsü Luca Ghiotto 0.198 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

ART’tan Christian Lundgaard’ın dördüncü olduğu sıralama turlarında Roy Nissany beşinci, Nikita Mazepin altıncı, seansın son bölümünde Ascari şikanında kaza yapan Mick Schumacher yedinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Jehan Daruvala, Louis Deletraz ve Dan Ticktum oldu.

Schumacher’in kazası, seansın bitimine yaklaşık 3 dakika kala gerçekleşti ve sonrasında seans yeniden başlatılmadı. Böylelikle sürücülerin son tur denemeleri zarar gördü.

Bu kazadan etkilenen sürücülerden olan şampiyona lideri Robert Shwartzman ancak 16. olabilirken, Guanyu Zhou 17. sırada yer aldı.

Monza F2 sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 1'31.929  
2 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1'31.959 0.030
3 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 1'32.127 0.198
4 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'32.200 0.271
5 Israel Roy Nissany Italy Trident 1'32.226 0.297
6 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 1'32.267 0.338
7 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'32.277 0.348
8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'32.308 0.379
9 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'32.342 0.413
10 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1'32.373 0.444
11 Estonia Jüri Vips France DAMS 1'32.381 0.452
12 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'32.412 0.483
13 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 1'32.420 0.491
14 Japan Marino Sato Italy Trident 1'32.534 0.605
15 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1'32.592 0.663
16 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'32.597 0.668
17 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1'32.602 0.673
18 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'32.610 0.681
19 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1'32.623 0.694
20 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 1'32.626 0.697
21 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1'33.311 1.382
22 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1'33.501 1.572
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Monza F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider!

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Monza
Alt-etkinlik Sıralama turları
Pilotlar Callum Ilott
Takımlar RUSSIAN TIME
Editör Josh Suttill

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