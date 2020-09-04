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FIA F2 / Monza / Antrenman raporu

Monza F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider!

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Monza F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider!
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull ve Honda sürücüsü Yuki Tsunoda, Monza'daki Formula 2 antrenman turlarını zirvede tamamladı.

Aralık ayında gerçekleştirilecek Formula 1 çaylak testinde AlphaTauri ile sürüş yapacak olan Carlin sürücüsü Tsunoda, 45 dakikalık antrenman seansında 1:32.169 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı.

Bu derece, son yarışlarda gerilerde kalan Renault'nun genç yeteneği Christian Lundgaard'ın zaman turundan 0.058 saniye daha iyiydi.

ART Grand Prix pilotu Lundgaard, seansın başlangıcında hızlı bir tur atamasa da, son 10 dakikada zaman turunu geliştiren tek sürücüydü.

Spa'da gerçekleştirilen ilk yarışta Tsunoda ile galibiyet savaşı veren 21 yaşındaki Nikita Mazepin, seansı üçüncü sırada tamamladı.

Geçtiğimiz cuma günü antrenman seanslarını COVID-19 testi nedeniyle kaçıran DAMS sürücüsü Dan Ticktum dördüncü oldu. Onu Marcus Armstrong takip etti.

Armstrong'u Ferrari'nin diğer genç yetenekleri Callum Ilott ve Mick Schumacher takip etti.

İlk onu da Pedro Piquet, Luca Ghiotto ve Jack Aitken tamamladı.

Ferrari'nin genç yeteneği Giuliano Alesi, seansı 11. sırada tamamladı.

Yeni şampiyona lideri Robert Shwartzman, Tsunoda'nın zamanının 0.7 saniye yavaş kaldı 12. oldu.

DAMS ile ikinci F2 hafta sonuna katılan Red Bull'un genç yeteneği Juri Vips 15. oldu.

Monza F2 - Practice results:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 7 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1'32.169  
2 6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'32.227 0.058
3 24 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 1'32.232 0.063
4 2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1'32.444 0.275
5 5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1'32.522 0.353
6 4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 1'32.632 0.463
7 20 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'32.637 0.468
8 12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'32.652 0.483
9 25 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 1'32.695 0.526
10 9 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1'32.726 0.557
11 17 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 1'32.852 0.683
12 21 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'32.917 0.748
13 11 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'32.929 0.760
14 14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 1'32.946 0.777
15 1 Estonia Jüri Vips France DAMS 1'33.016 0.847
16 8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'33.030 0.861
17 16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1'33.194 1.025
18 22 Israel Roy Nissany Italy Trident 1'33.230 1.061
19 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1'33.249 1.080
20 15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'33.465 1.296
21 23 Japan Marino Sato Italy Trident 1'33.485 1.316
22 10 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1'34.090 1.921
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Monza
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar Carlin
Editör Josh Suttill

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