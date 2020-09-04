Monza F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider!

Aralık ayında gerçekleştirilecek Formula 1 çaylak testinde AlphaTauri ile sürüş yapacak olan Carlin sürücüsü Tsunoda, 45 dakikalık antrenman seansında 1:32.169 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı.

Bu derece, son yarışlarda gerilerde kalan Renault'nun genç yeteneği Christian Lundgaard'ın zaman turundan 0.058 saniye daha iyiydi.

ART Grand Prix pilotu Lundgaard, seansın başlangıcında hızlı bir tur atamasa da, son 10 dakikada zaman turunu geliştiren tek sürücüydü.

Spa'da gerçekleştirilen ilk yarışta Tsunoda ile galibiyet savaşı veren 21 yaşındaki Nikita Mazepin, seansı üçüncü sırada tamamladı.

Geçtiğimiz cuma günü antrenman seanslarını COVID-19 testi nedeniyle kaçıran DAMS sürücüsü Dan Ticktum dördüncü oldu. Onu Marcus Armstrong takip etti.

Armstrong'u Ferrari'nin diğer genç yetenekleri Callum Ilott ve Mick Schumacher takip etti.

İlk onu da Pedro Piquet, Luca Ghiotto ve Jack Aitken tamamladı.

Ferrari'nin genç yeteneği Giuliano Alesi, seansı 11. sırada tamamladı.

Yeni şampiyona lideri Robert Shwartzman, Tsunoda'nın zamanının 0.7 saniye yavaş kaldı 12. oldu.

DAMS ile ikinci F2 hafta sonuna katılan Red Bull'un genç yeteneği Juri Vips 15. oldu.

Monza F2 - Practice results: