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FIA F2 / Monza / Yarış raporu

Monza F2: Schumacher kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

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Monza F2: Schumacher kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
Ekleyen:
, Editör

Formula 2’nin Monza ayağındaki ilk yarışı kazanan isim Mick Schumacher oldu.

Yarışa 7. sıradan başlayan Prema sürücüsü Schumacher harika bir startla 2. sıraya kadar yükseldi.

Pole pozisyonunun sahibi Callum Ilott ise yerini korumayı başardı.

Pitlere kadar yerini koruyan Ilott, pitte sorun yaşayıp aracı stop ettirince büyük zaman kaybetti ve gerilere düştü.

Böylelikle liderliğe yükselen Schumacher, yarış sonuna kadar rahat şekilde yerini korudu ve bu sezonki ilk galibiyetini almayı başardı.

Hitech sürücüsü Luca Ghiotto üçüncü başladığı yarışı ikinci bitirirken, podyumu Christian Lundgaard tamamladı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Yuki Tsunoda dördüncülükle yetinirken, Guanyu Zhou beşinci, gerilerden yükselmek durumunda kalan Ilott altıncı, Dan Ticktum yedinci, Louis Deletraz sekizinci sırada yer aldı.

Yarışa 17. sıradan başlayan ve erken pite gelen şampiyona lideri Robert Shwartzman dokuzuncu, Jehan Daruvala onuncu oldu.

Bu sonuçların ardından Shwartzman ile Ilott 134, Schumacher 131, Tsunoda 123 puana yükselmiş oldu.

Hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 12:10'da başlayacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 30 48'24.641     25
2 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 30 48'27.826 3.185 3.185 18
3 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 30 48'31.962 7.321 4.136 15
4 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 30 48'33.920 9.279 1.958 12
5 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 30 48'37.194 12.553 3.274 10
6 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 30 48'39.786 15.145 2.592 8
7 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 30 48'39.932 15.291 0.146 6
8 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 30 48'42.202 17.561 2.270 4
9 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 30 48'42.879 18.238 0.677 2
10 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 30 48'45.795 21.154 2.916 1
11 Estonia Jüri Vips France DAMS 30 48'48.588 23.947 2.793  
12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 30 48'49.645 25.004 1.057  
13 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 30 48'52.500 27.859 2.855  
14 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 30 48'53.020 28.379 0.520  
15 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 30 48'53.307 28.666 0.287  
16 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 30 48'53.898 29.257 0.591  
17 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 30 48'54.568 29.927 0.670  
18 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 30 48'54.984 30.343 0.416  
19 Israel Roy Nissany Italy Trident 30 48'57.722 33.081 2.738  
20 Japan Marino Sato Italy Trident 30 49'16.049 51.408 18.327  
21 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 30 49'17.047 52.406 0.998  
  Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 24 6 laps      
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Monza F2: Ilott pole pozisyonunda, Schumacher kaza yaptı!

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Monza F2: Ilott pole pozisyonunda, Schumacher kaza yaptı!
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Seri FIA F2
Etkinlik Monza
Alt-etkinlik Yarış 1
Editör Cem Özel

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