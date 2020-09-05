Monza F2: Schumacher kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

Yarışa 7. sıradan başlayan Prema sürücüsü Schumacher harika bir startla 2. sıraya kadar yükseldi.

Pole pozisyonunun sahibi Callum Ilott ise yerini korumayı başardı.

Pitlere kadar yerini koruyan Ilott, pitte sorun yaşayıp aracı stop ettirince büyük zaman kaybetti ve gerilere düştü.

Böylelikle liderliğe yükselen Schumacher, yarış sonuna kadar rahat şekilde yerini korudu ve bu sezonki ilk galibiyetini almayı başardı.

Hitech sürücüsü Luca Ghiotto üçüncü başladığı yarışı ikinci bitirirken, podyumu Christian Lundgaard tamamladı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Yuki Tsunoda dördüncülükle yetinirken, Guanyu Zhou beşinci, gerilerden yükselmek durumunda kalan Ilott altıncı, Dan Ticktum yedinci, Louis Deletraz sekizinci sırada yer aldı.

Yarışa 17. sıradan başlayan ve erken pite gelen şampiyona lideri Robert Shwartzman dokuzuncu, Jehan Daruvala onuncu oldu.

Bu sonuçların ardından Shwartzman ile Ilott 134, Schumacher 131, Tsunoda 123 puana yükselmiş oldu.

Hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 12:10'da başlayacak.

Yarış sonucu: