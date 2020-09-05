Monza F2: Schumacher kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
Formula 2’nin Monza ayağındaki ilk yarışı kazanan isim Mick Schumacher oldu.
Yarışa 7. sıradan başlayan Prema sürücüsü Schumacher harika bir startla 2. sıraya kadar yükseldi.
Pole pozisyonunun sahibi Callum Ilott ise yerini korumayı başardı.
Pitlere kadar yerini koruyan Ilott, pitte sorun yaşayıp aracı stop ettirince büyük zaman kaybetti ve gerilere düştü.
Böylelikle liderliğe yükselen Schumacher, yarış sonuna kadar rahat şekilde yerini korudu ve bu sezonki ilk galibiyetini almayı başardı.
Hitech sürücüsü Luca Ghiotto üçüncü başladığı yarışı ikinci bitirirken, podyumu Christian Lundgaard tamamladı.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Yuki Tsunoda dördüncülükle yetinirken, Guanyu Zhou beşinci, gerilerden yükselmek durumunda kalan Ilott altıncı, Dan Ticktum yedinci, Louis Deletraz sekizinci sırada yer aldı.
Yarışa 17. sıradan başlayan ve erken pite gelen şampiyona lideri Robert Shwartzman dokuzuncu, Jehan Daruvala onuncu oldu.
Bu sonuçların ardından Shwartzman ile Ilott 134, Schumacher 131, Tsunoda 123 puana yükselmiş oldu.
Hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 12:10'da başlayacak.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Mick Schumacher
|Prema Powerteam
|30
|48'24.641
|25
|2
|Luca Ghiotto
|Hitech Racing
|30
|48'27.826
|3.185
|3.185
|18
|3
|Christian Lundgaard
|ART Grand Prix
|30
|48'31.962
|7.321
|4.136
|15
|4
|Yuki Tsunoda
|Carlin
|30
|48'33.920
|9.279
|1.958
|12
|5
|Guan Yu Zhou
|RUSSIAN TIME
|30
|48'37.194
|12.553
|3.274
|10
|6
|Callum Ilott
|RUSSIAN TIME
|30
|48'39.786
|15.145
|2.592
|8
|7
|Dan Ticktum
|DAMS
|30
|48'39.932
|15.291
|0.146
|6
|8
|Louis Deletraz
|Charouz Racing System
|30
|48'42.202
|17.561
|2.270
|4
|9
|Robert Shwartzman
|Prema Powerteam
|30
|48'42.879
|18.238
|0.677
|2
|10
|Jehan Daruvala
|Carlin
|30
|48'45.795
|21.154
|2.916
|1
|11
|Jüri Vips
|DAMS
|30
|48'48.588
|23.947
|2.793
|12
|Pedro Piquet
|Charouz Racing System
|30
|48'49.645
|25.004
|1.057
|13
|Jack Aitken
|Campos Racing
|30
|48'52.500
|27.859
|2.855
|14
|Marcus Armstrong
|ART Grand Prix
|30
|48'53.020
|28.379
|0.520
|15
|Nobuharu Matsushita
|MP Motorsport
|30
|48'53.307
|28.666
|0.287
|16
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|30
|48'53.898
|29.257
|0.591
|17
|Artem Markelov
|HWA AG
|30
|48'54.568
|29.927
|0.670
|18
|Giuliano Alesi
|HWA AG
|30
|48'54.984
|30.343
|0.416
|19
|Roy Nissany
|Trident
|30
|48'57.722
|33.081
|2.738
|20
|Marino Sato
|Trident
|30
|49'16.049
|51.408
|18.327
|21
|Guilherme Samaia
|Campos Racing
|30
|49'17.047
|52.406
|0.998
|Nikita Mazepin
|Hitech Racing
|24
|6 laps
|Tüm sonuçları görüntüle