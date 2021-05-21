Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı

Monako'da gerçekleştirilen yarışa Guanyu Zhou pole pozisyonundan başladı ve ilk virajı lider dönerken, Christian Lundgaard da üçüncü sıradan başladı ve ilk virajda Felipe Drugovich'i geçerek ikinci sırayı eline geçirdi.

İlk turda Prema sürücüsü Robert Shwartzman, aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak ön kanadını kırdı. Sonrasında da yarışa veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Geçişin oldukça zor olduğu pistte yarış, 30 tur üzerinden gerçekleştirildi ve neredeyse hiç atak yoktu.

İlk turlarda Zhou, Lundgaard ve Drugovich birbirlerine yakın gitseler de de atak yapacak mesafeye gelemediler.

Yarışın 14. turunda Christian Lundgaard'ın ART F2 aracından dumanlar yükselmeye başladı ve 15. turda aracının kenara çekerek iyi götürdüğü yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Bu, hafta sonu boyunca görülen bir başka motor sorunu oldu. Perşembe günkü antrenman seanslarında da motor patlatan isimler vardı.

Bu olayın ardından Zhou, ön tarafta yalnız başına kaldı ve takım arkadaşı Drugovich'le arasını 5.5 saniyenin üzerine çıkardı. Zhou ilerleyen turlarda hata yapmazken, farkı istikrarlı şekilde açmaya devam etti.

Fakat bitime beş tur kala Gianluca Petecoff, kerblere çıkarak aracını bariyerlere çarptı ve güvenlik aracına sebep oldu.

Yarış bitime üç tur kala tekrar başlarken, Zhou yine iyi bir tempo yakalayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve hanesine 15 puan daha yazdırdı.

Drugovich ikinci başladığı yarışta ikinci sırada finiş görüp UNI Virtuosi'ye dubleyi getirirken, Roy Nissany sürpriz bir üçüncülük alarak ilk Formula 2 podyumunu elde etti.

Ralph Boschung uzun süre Nissany'i kovalamasına rağmen dördüncü olurken, Juri Vips güvenlik aracı sonrası Dan Ticktum'un baskısı altında kaldı ve beşinci sırada finiş gördü.

Ticktum altıncı, feature yarışı için pole pozisyonunun sahibi olan Theo Pourchaire yedinci, Oscar Piastri sekizinci ve Liam Lawson dokuzuncu oldu.

Marcus Armstrong, son viraj öncesinde Jehna Daruvala'ya harika bir atak yaparak damalı bayrağı 10. sırada gördü ve ikinci yarış için pole pozisyonunu kazandı.

Yarış sonucu: