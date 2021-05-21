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FIA F2 / Monaco Yarış raporu

Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Monako'da gerçekleştirilen birinci Formula 2 yarışında zafer UNI Virtuosi sürücüsü Guanyu Zhou'nun oldu.

Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı

Monako'da gerçekleştirilen yarışa Guanyu Zhou pole pozisyonundan başladı ve ilk virajı lider dönerken, Christian Lundgaard da üçüncü sıradan başladı ve ilk virajda Felipe Drugovich'i geçerek ikinci sırayı eline geçirdi.

İlk turda Prema sürücüsü Robert Shwartzman, aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak ön kanadını kırdı. Sonrasında da yarışa veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Geçişin oldukça zor olduğu pistte yarış, 30 tur üzerinden gerçekleştirildi ve neredeyse hiç atak yoktu.

İlk turlarda Zhou, Lundgaard ve Drugovich birbirlerine yakın gitseler de de atak yapacak mesafeye gelemediler.

Yarışın 14. turunda Christian Lundgaard'ın ART F2 aracından dumanlar yükselmeye başladı ve 15. turda aracının kenara çekerek iyi götürdüğü yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Bu, hafta sonu boyunca görülen bir başka motor sorunu oldu. Perşembe günkü antrenman seanslarında da motor patlatan isimler vardı.

Bu olayın ardından Zhou, ön tarafta yalnız başına kaldı ve takım arkadaşı Drugovich'le arasını 5.5 saniyenin üzerine çıkardı. Zhou ilerleyen turlarda hata yapmazken, farkı istikrarlı şekilde açmaya devam etti.

Fakat bitime beş tur kala Gianluca Petecoff, kerblere çıkarak aracını bariyerlere çarptı ve güvenlik aracına sebep oldu.

Yarış bitime üç tur kala tekrar başlarken, Zhou yine iyi bir tempo yakalayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve hanesine 15 puan daha yazdırdı.

Drugovich ikinci başladığı yarışta ikinci sırada finiş görüp UNI Virtuosi'ye dubleyi getirirken, Roy Nissany sürpriz bir üçüncülük alarak ilk Formula 2 podyumunu elde etti.

Ralph Boschung uzun süre Nissany'i kovalamasına rağmen dördüncü olurken, Juri Vips güvenlik aracı sonrası Dan Ticktum'un baskısı altında kaldı ve beşinci sırada finiş gördü.

Ticktum altıncı, feature yarışı için pole pozisyonunun sahibi olan Theo Pourchaire yedinci, Oscar Piastri sekizinci ve Liam Lawson dokuzuncu oldu.

Marcus Armstrong, son viraj öncesinde Jehna Daruvala'ya harika bir atak yaparak damalı bayrağı 10. sırada gördü ve ikinci yarış için pole pozisyonunu kazandı.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Fark Puan
1 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi   15
2 4 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 2.300 12
3 16 Israel Roy Nissany France DAMS 5.900 10
4 21 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 7.400 8
5 8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 11.000 6
6 5 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 11.400 4
7 10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 13.200 2
8 2 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 15.200 1
9 7 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 17.500  
10 17 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 18.900  
11 6 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 19.200  
12 14 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 19.500  
13 11 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 19.900  
14 24 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 20.200  
15 12 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 20.700  
16 22 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 21.100  
17 15 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 21.800  
18 23 Italy Alessio Deledda HWA Racelab    
  25 Japan Marino Sato Italy Trident    
  20 Brazil Gianluca Petecof Spain Campos Racing    
  9 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix    
  1 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam    
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Monaco
Editör Tom Howard

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