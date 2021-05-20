Monako F2: Pourchaire, Shwartzman'ın önünde pole pozisyonunu kazandı

Monako'da sıralama turları perşembe günü gerçekleştirildi ve Monako'nun dar caddelerinde, trafik sorunu yaşamaması için iki ayrı gruba bölündüler.

Her iki grupta da 11 pilot yer aldı ve tur zamanlarını kaydetmeleri için kendilerine toplam 16'şar dakika verildi.

İlk grubun son anları epey heyecanlıydı çünkü sürücüler oldukça hızlı turlar attılar. Theo Pourchaire, 1:20.985'lik zaman turuyla bu bölümü ilk sırada tamamlayan isim olurken, Oscar Piastri 0.458 saniye geride ikinci ve Juri Vips 0.538 saniye geride üçüncü oldu.

İkinci grupta ise Robert Shwartzman 1:21.403 yaparken, Daniel Ticktum 0.185 saniye geride ikinci ve Ralf Boschung 0.451 saniye geride üçüncü oldu.

Derecelerin kombine edilmesiyle beraber pole pozisyonu Pourchaire'ye giderken, Shwartzman ikinci ve Piastri üçüncü oldu.

Ticktum dördüncü, Vips beşinci ve Ralf Boschung altıncı sırada yer aldı. İlk onu Roy Nissany, Christian Lundgaard, Felipe Drugovich ve şampiyona lideri Guanyu Zhou tamamladı.

Fakat Zhou, ilk on tersine çevrildiği için cuma günkü ilk sprint yarışına pole pozisyonundan başlayacak.

A Grubu sonucu:

B Grubu sonucu: