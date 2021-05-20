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FIA F2 / Monaco Sıralama turları raporu

Monako F2: Pourchaire, Shwartzman'ın önünde pole pozisyonunu kazandı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 2'de Feature yarışının pole pozisyonu ART Grand Prix pilotu Theo Pourchaire'nin oldu.

Monako F2: Pourchaire, Shwartzman'ın önünde pole pozisyonunu kazandı

Monako'da sıralama turları perşembe günü gerçekleştirildi ve Monako'nun dar caddelerinde, trafik sorunu yaşamaması için iki ayrı gruba bölündüler.

Her iki grupta da 11 pilot yer aldı ve tur zamanlarını kaydetmeleri için kendilerine toplam 16'şar dakika verildi.

İlk grubun son anları epey heyecanlıydı çünkü sürücüler oldukça hızlı turlar attılar. Theo Pourchaire, 1:20.985'lik zaman turuyla bu bölümü ilk sırada tamamlayan isim olurken, Oscar Piastri 0.458 saniye geride ikinci ve Juri Vips 0.538 saniye geride üçüncü oldu.

İkinci grupta ise Robert Shwartzman 1:21.403 yaparken, Daniel Ticktum 0.185 saniye geride ikinci ve Ralf Boschung 0.451 saniye geride üçüncü oldu.

Derecelerin kombine edilmesiyle beraber pole pozisyonu Pourchaire'ye giderken, Shwartzman ikinci ve Piastri üçüncü oldu.

Ticktum dördüncü, Vips beşinci ve Ralf Boschung altıncı sırada yer aldı. İlk onu Roy Nissany, Christian Lundgaard, Felipe Drugovich ve şampiyona lideri Guanyu Zhou tamamladı.

Fakat Zhou, ilk on tersine çevrildiği için cuma günkü ilk sprint yarışına pole pozisyonundan başlayacak.

A Grubu sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 11 1'20.985     148.338
2 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 11 1'21.443 0.458 0.458 147.504
3 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 9 1'21.523 0.538 0.080 147.359
4 Israel Roy Nissany France DAMS 11 1'22.102 1.117 0.579 146.320
5 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 10 1'22.131 1.146 0.029 146.268
6 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 11 1'22.244 1.259 0.113 146.067
7 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 11 1'22.585 1.600 0.341 145.464
8 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 11 1'22.827 1.842 0.242 145.039
9 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 10 1'22.933 1.948 0.106 144.854
10 Brazil Gianluca Petecof Spain Campos Racing 10 1'23.344 2.359 0.411 144.139
11 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 10 1'23.353 2.368 0.009 144.124
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B Grubu sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 11 1'21.403  
2 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 11 1'21.589 0.186
3 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 11 1'21.854 0.451
4 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 11 1'21.877 0.474
5 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 11 1'21.912 0.509
6 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 10 1'21.941 0.538
7 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 11 1'22.168 0.765
8 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 11 1'22.758 1.355
9 Japan Marino Sato Italy Trident 11 1'24.091 2.688
10 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 11 1'24.302 2.899
11 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 10 1'27.744 6.341
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Ticktum: ''Bu sezon, F1'de yarışabilmek için son şansım''

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Monaco
Alt-etkinlik Sıralama
Pilotlar Théo Pourchaire
Editör Tom Howard

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