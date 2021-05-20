Monako F2: Kırmızı bayrakla durdurulan antrenman seansının en hızlısı Shwartzman

Monako'da gerçekleştirilen 45 dakikalık antrenman seansı nispeten olaylı geçti.

Sürücüler, güven kazanmak amacıyla Monako antrenmanlarında mümkün olduğunca çok tur atmaya çalıştılar.

Bununla beraber seans başladıktan kısa bir süre sonra Marino Sato ilk virajın çıkışında yolda kaldı ve kırmızı bayrağa neden oldu. Aracın pistten kaldırılmasıyla beraber seans yeniden başladı ve herkes piste çıktı.

Sürücüler temiz bir tur atmakta zorlandılar ve ardından liderliği Ralph Boschung aldı. Bundan dakikalar sonra bu kez Gianluca Peteceof, ilk virajın ardından tepeye doğru çıkan bölümde motor patlattı ve ilk sektör dumanla kaplandı.

Bundan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu. Yaklaşık 10 dakikalık bekleme sürecinin ardından seans tekrar başladı ve Felipe Drugovich 1:24.675'lik turuyla liderliği eline geçirdi.

Dakikalar sonra Bent Viscaal, aracının kontrolünü kaybederek pit yolundan hemen önceki virajda bariyerlere çarptı. Bundan ötürü seans sanal güvenlik aracı nedeniyle sekteye uğradı.

Kısa bir temizlik süreci sonrası seans tekrar başlarken, Juri Vips 1:24.244'le liderliği eline geçirdi. Daha sonra bu turu 1:22.628'e çekti.

Son bölümde Prema sürücüleri oldukça hızlıydı ve bitime kısa bir süre kala Robert Shwartzman önce 1:22.423 sonra da 1:22.041 yaparak seansı rahat şekilde ilk sırada tamamladı.

Dan Ticktum 0.523 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Vips 0.587 saniye geride kaldı ve üçüncü oldu.

Son bölümde derecesini pek fazla geliştiremeyen Drugovich 0.622 saniye geride dördüncü, Oscar Piastri 0.939 saniye geride beşinci ve Boschung 0.978 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Liam Lawson, Marcus Armstrong, Guanyu Zhou ve Roy Nissany tamamladı.

Bu hafta sonu F2'ye geri dönen Jack Aitken ilk seansı 13. sırada bitirdi.

Seans sonucu: