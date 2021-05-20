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FIA F2 / Monaco Haberler

Monako F2: Kırmızı bayrakla durdurulan antrenman seansının en hızlısı Shwartzman

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 2'de perşembe günü gerçekleştirilen tek antrenman seansını Prema'dan Robert Shwartzman ilk sırada tamamladı.

Monako F2: Kırmızı bayrakla durdurulan antrenman seansının en hızlısı Shwartzman

Monako'da gerçekleştirilen 45 dakikalık antrenman seansı nispeten olaylı geçti.

Sürücüler, güven kazanmak amacıyla Monako antrenmanlarında mümkün olduğunca çok tur atmaya çalıştılar.

Bununla beraber seans başladıktan kısa bir süre sonra Marino Sato ilk virajın çıkışında yolda kaldı ve kırmızı bayrağa neden oldu. Aracın pistten kaldırılmasıyla beraber seans yeniden başladı ve herkes piste çıktı.

Sürücüler temiz bir tur atmakta zorlandılar ve ardından liderliği Ralph Boschung aldı. Bundan dakikalar sonra bu kez Gianluca Peteceof, ilk virajın ardından tepeye doğru çıkan bölümde motor patlattı ve ilk sektör dumanla kaplandı.

Bundan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu. Yaklaşık 10 dakikalık bekleme sürecinin ardından seans tekrar başladı ve Felipe Drugovich 1:24.675'lik turuyla liderliği eline geçirdi.

Dakikalar sonra Bent Viscaal, aracının kontrolünü kaybederek pit yolundan hemen önceki virajda bariyerlere çarptı. Bundan ötürü seans sanal güvenlik aracı nedeniyle sekteye uğradı.

Kısa bir temizlik süreci sonrası seans tekrar başlarken, Juri Vips 1:24.244'le liderliği eline geçirdi. Daha sonra bu turu 1:22.628'e çekti.

Son bölümde Prema sürücüleri oldukça hızlıydı ve bitime kısa bir süre kala Robert Shwartzman önce 1:22.423 sonra da 1:22.041 yaparak seansı rahat şekilde ilk sırada tamamladı.

Dan Ticktum 0.523 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Vips 0.587 saniye geride kaldı ve üçüncü oldu.

Son bölümde derecesini pek fazla geliştiremeyen Drugovich 0.622 saniye geride dördüncü, Oscar Piastri 0.939 saniye geride beşinci ve Boschung 0.978 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Liam Lawson, Marcus Armstrong, Guanyu Zhou ve Roy Nissany tamamladı.

Bu hafta sonu F2'ye geri dönen Jack Aitken ilk seansı 13. sırada bitirdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'22.041  
2 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 1'22.564 0.523
3 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 1'22.628 0.587
4 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 1'22.663 0.622
5 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 1'22.980 0.939
6 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 1'23.019 0.978
7 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 1'23.253 1.212
8 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 1'23.364 1.323
9 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 1'23.444 1.403
10 Israel Roy Nissany France DAMS 1'23.523 1.482
11 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 1'23.555 1.514
12 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 1'23.585 1.544
13 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 1'23.599 1.558
14 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'23.679 1.638
15 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'23.829 1.788
16 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 1'24.014 1.973
17 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 1'24.748 2.707
18 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'25.418 3.377
19 Brazil Gianluca Petecof Spain Campos Racing 1'25.993 3.952
20 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 1'28.896 6.855
21 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 1'29.355 7.314
22 Japan Marino Sato Italy Trident    
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Aitken, Monako ve Bakü'de HWA ile F2'ye dönüyor

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Seri FIA F2
Etkinlik Monaco
Editör Tom Howard

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