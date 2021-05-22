Monaco F2: Islak zeminde zaferl Lawson'ın!

Gece yağan yağmur Monte Carlo caddelerini ıslatırken, sürücüler yarışa yağmur lastikleriyle başlamak zorunda kaldılar. Yarışa dünkü ilk yarışı 10. bitiren Marcus Armstrong ilk sıradan başlayacaktı ancak yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Bu yüzden birinci sıra boş kalırken, bir nevi Liam Lawson birinci, Oscar Piastri ise ikinci sıradan başlamış oldu. Piastri harika bir startla beraber ilk virajda liderliği eline geçirmeyi başardı ve arka tarafta Gianluca Petecof aracının kontrolünü kaybederek ilk virajda bariyerlere çarptı.

İlk turun ardından Piastri birinci, Lawson ikinci ve Dan Ticktum üçüncü sıradaydı. Ancak Lawson'ın Piastri'ye göre daha fazla tempoya sahip olduğu görülebiliyordu.

Beşinci tura gelindiğinde Lawson, Prema sürücüsünü iyice sıkıştırdı ve tünelin çıkışında kendisine atak yaptı ancak Piastri yerini korudu. Son viraja gelirken Lawson bir başka atak daha yaptı ve bu kez liderliği almayı başardı.

Lawson liderliği alır almaz arayı açmaya başlarken, Piastri'nin ardına bu kez Ticktum geldi.

Yaklaşık 10 tur boyunca rakibini zorlayan Ticktum tünelin çıkışında temiz bir atak yaparak ikinciliği eline geçirdi ve Lawson'la arayı kapatmaya başladı.

Rakibini yakalayan Britanyalı pilot, sonrasında bir hata yaptı ve Lawson farkı yeniden açmaya başladı.

Son bölümde David Beckmann ve Ben Viscaal arasında temas yaşandı ve Beckmann pistte kaldığı için piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracından sonra yarış yeniden başladı ancak ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Lawson galibiyete ulaşan isim oldu ve bu yılki ikinci galibiyetini alarak güçlü performansını sürdürdü.

Ticktum son bölümde lastiklerinde yaşadığı düşüşün ardından ikinci sırada finiş görürken, son bölümde Juri Vips'in baskısı altına giren Piastri üçüncü oldu.

Vips, son bölümün en hızlı isimlerinden biriydi ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayacak Theo Pourchaire beşinci olurken, uzun süre arkasındaki isimlere direnen Ralph Boschung altıncı ve Richard Verschoor yedinci oldu.

İlk onu Lirim Zendeli, Jehan Daruvala ve Jack Aitken tamamladı.

Robert Shwartzman, son dakikalarda kuru zemin lastiğine geçerek kumar oynadı ancak fark yaratmak için yeterli zamanı yoktu ve yarışı 11. sırada bitirdi.

UNI Virtuosi sürücüleri Felipe Drugovich ve Guanyu Zhou da yarış ortasında kuru zemin lastiklerine geçerek kumar oynadılar. Ancak pist o noktada çok ıslaktı ve çok fazla vakit kaybettiler. Sonrasında bir pit daha yaparak tekrar yağmur lastiklerine geçtiler. Bu yüzden de yarışı son iki sırada tamamladılar.

Ayrıca Christian Lundgaard da aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve sonrasında yarışı bıraktı.

Yarış sonucu: