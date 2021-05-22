Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı
FIA F2 / Monaco Yarış raporu

Monaco F2: Islak zeminde zaferl Lawson'ın!

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Monako'da gerçekleştirilen ikinci Formula 2 yarışında zafer Red Bull'un genç sürücüsü Liam Lawson'ın oldu.

Monaco F2: Islak zeminde zaferl Lawson'ın!

Gece yağan yağmur Monte Carlo caddelerini ıslatırken, sürücüler yarışa yağmur lastikleriyle başlamak zorunda kaldılar. Yarışa dünkü ilk yarışı 10. bitiren Marcus Armstrong ilk sıradan başlayacaktı ancak yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Bu yüzden birinci sıra boş kalırken, bir nevi Liam Lawson birinci, Oscar Piastri ise ikinci sıradan başlamış oldu. Piastri harika bir startla beraber ilk virajda liderliği eline geçirmeyi başardı ve arka tarafta Gianluca Petecof aracının kontrolünü kaybederek ilk virajda bariyerlere çarptı.

İlk turun ardından Piastri birinci, Lawson ikinci ve Dan Ticktum üçüncü sıradaydı. Ancak Lawson'ın Piastri'ye göre daha fazla tempoya sahip olduğu görülebiliyordu.

Beşinci tura gelindiğinde Lawson, Prema sürücüsünü iyice sıkıştırdı ve tünelin çıkışında kendisine atak yaptı ancak Piastri yerini korudu. Son viraja gelirken Lawson bir başka atak daha yaptı ve bu kez liderliği almayı başardı.

 

Lawson liderliği alır almaz arayı açmaya başlarken, Piastri'nin ardına bu kez Ticktum geldi.

Yaklaşık 10 tur boyunca rakibini zorlayan Ticktum tünelin çıkışında temiz bir atak yaparak ikinciliği eline geçirdi ve Lawson'la arayı kapatmaya başladı.

Rakibini yakalayan Britanyalı pilot, sonrasında bir hata yaptı ve Lawson farkı yeniden açmaya başladı.

Son bölümde David Beckmann ve Ben Viscaal arasında temas yaşandı ve Beckmann pistte kaldığı için piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracından sonra yarış yeniden başladı ancak ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Lawson galibiyete ulaşan isim oldu ve bu yılki ikinci galibiyetini alarak güçlü performansını sürdürdü.

Ticktum son bölümde lastiklerinde yaşadığı düşüşün ardından ikinci sırada finiş görürken, son bölümde Juri Vips'in baskısı altına giren Piastri üçüncü oldu.

Vips, son bölümün en hızlı isimlerinden biriydi ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayacak Theo Pourchaire beşinci olurken, uzun süre arkasındaki isimlere direnen Ralph Boschung altıncı ve Richard Verschoor yedinci oldu.

İlk onu Lirim Zendeli, Jehan Daruvala ve Jack Aitken tamamladı.

Robert Shwartzman, son dakikalarda kuru zemin lastiğine geçerek kumar oynadı ancak fark yaratmak için yeterli zamanı yoktu ve yarışı 11. sırada bitirdi.

UNI Virtuosi sürücüleri Felipe Drugovich ve Guanyu Zhou da yarış ortasında kuru zemin lastiklerine geçerek kumar oynadılar. Ancak pist o noktada çok ıslaktı ve çok fazla vakit kaybettiler. Sonrasında bir pit daha yaparak tekrar yağmur lastiklerine geçtiler. Bu yüzden de yarışı son iki sırada tamamladılar.

Ayrıca Christian Lundgaard da aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve sonrasında yarışı bıraktı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 28 47'45.758    
2 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 28 47'53.826 8.068 8.068
3 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 28 47'54.591 8.833 0.765
4 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 28 47'54.998 9.240 0.407
5 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 28 47'55.927 10.169 0.929
6 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 28 48'00.094 14.336 4.167
7 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 28 48'02.207 16.449 2.113
8 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 28 48'07.210 21.452 5.003
9 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 28 48'09.720 23.962 2.510
10 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 28 48'10.136 24.378 0.416
11 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 28 48'33.051 47.293 22.915
12 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 28 48'57.715 1'11.957 24.664
13 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 27 48'02.293 1 Lap 1 Lap
14 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 27 49'15.621 1 Lap 1'13.328
15 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 26 48'03.300 2 Laps 1 Lap
16 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 26 48'17.618 2 Laps 14.318
  Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 23 5 laps    
  Israel Roy Nissany France DAMS 22 6 laps    
  Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 16 12 laps    
  Japan Marino Sato Italy Trident 9 19 laps    
  New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 2 26 laps    
  Brazil Gianluca Petecof Spain Campos Racing 0      
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı

Önceki haber

Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Monaco
Alt-etkinlik Yarış 2
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1'deki esnek kanatlar nedir ve takımlar neden onları kullanırlar?

57 dk
2
Formula 1

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''

14s
3
Formula 1

Mercedes: "Red Bull lastikleri daha çabuk ısıtıyor"

32 dk
4
Formula 1

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

1g
5
Formula 1

2022 Formula 1 hayalleri ve gerçekleri - HAYALLER (1. BÖLÜM)

11s
Son Haberler
Monaco F2: Islak zeminde zaferl Lawson'ın!
FIA F2

Monaco F2: Islak zeminde zaferl Lawson'ın!

1s
Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı
F1

Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı

2s
Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş
FIA F2

Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş

21s
Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı
FIA F2

Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı

22s
Monako F2: Pourchaire, Shwartzman'ın önünde pole pozisyonunu kazandı
FIA F2

Monako F2: Pourchaire, Shwartzman'ın önünde pole pozisyonunu kazandı

20 May 2021
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş
FIA F2

Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş

Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı Monaco
FIA F2

Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı

Monako F2: Pourchaire, Shwartzman'ın önünde pole pozisyonunu kazandı Monaco
FIA F2

Monako F2: Pourchaire, Shwartzman'ın önünde pole pozisyonunu kazandı

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1'deki esnek kanatlar nedir ve takımlar neden onları kullanırlar?
Formula 1 Formula 1

Formula 1'deki esnek kanatlar nedir ve takımlar neden onları kullanırlar?

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''
Formula 1 Formula 1

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''

Mercedes: "Red Bull lastikleri daha çabuk ısıtıyor"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Red Bull lastikleri daha çabuk ısıtıyor"

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti
Formula 1 Formula 1

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

2022 Formula 1 hayalleri ve gerçekleri - HAYALLER (1. BÖLÜM)
Formula 1 Formula 1

2022 Formula 1 hayalleri ve gerçekleri - HAYALLER (1. BÖLÜM)

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?
Formula 1 Formula 1

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?

20-23 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

20-23 Mayıs Yarış Programı

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?

Son Haberler

Monaco F2: Islak zeminde zaferl Lawson'ın!
FIA F2 FIA F2

Monaco F2: Islak zeminde zaferl Lawson'ın!

Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı
Formula 1 Formula 1

Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı

Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş
FIA F2 FIA F2

Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş

Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı
FIA F2 FIA F2

Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.