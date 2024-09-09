Mini, Bakü'de Bearman'ın yerini alarak ilk F2 yarışına çıkacak
Gabriele Mini, F3 şampiyonluğunu kıl payı kaçırdıktan sonra ilk F2 yarışına çıkacak
Oliver Bearman’ın, Haas tarafından yarış yasağı bulunan Kevin Magnussen'in yerine çağrılmasıyla Gabriele Mini, bu hafta sonu Formula 2'nin Azerbaycan ayağında Prema adına Andrea Kimi Antonelli’nin partneri olarak F2'deki ilk yarışına çıkacak.
Yasak, Danimarkalı pilotun FIA süper lisansında 12 aylık bir dönem için 12 ceza puanı toplamasının ardından geldi ve 2012'de Romain Grosjean'dan bu yana pistteki davranışları nedeniyle yarış dışı bırakılan ilk pilot oldu.
Mini, bu sezon Prema için Formula 3'te yarıştı ancak Monza'da Christian Mansell'i (ART) son virajda geçen Leonardo Fornaroli (Trident) sayesinde şampiyonluğu kaybetti. 19 yaşındaki pilot, ardından tüm lastiklerinin minimum basınç seviyesinin altında olması nedeniyle ana yarıştan diskalifiye edildi.
İtalyan pilotun gelecek sezon F2 koltuğuna geçmesi bekleniyor ki Antonelli ve Bearman'ın F1 koltuklarının 2025 için onaylanmış olması nedeniyle Prema'da böyle bir fırsat bulması muhtemel.
Alpine genç sürücüsü Mini, beklenmedik bir şekilde şampiyonaya erken başlamasıyla ilgili olarak, "Prema Racing ile FIA Formula 2'de Bakü'de yarışacağım için çok mutluyum. 2024'te güçlü bir sezon geçirdik ve son viraja kadar şampiyonluk için savaştık."
“Formula 2 2025 için ana seçenek, dolayısıyla Bakü'ye erken katılmak da çok önemli. Bu benim için yeni aracı ve seriyi öğrenmek için iyi bir fırsat.” dedi.
Mini ilk olarak 2020 yılında İtalyan F4 ve ADAC F4 şampiyonalarında Prema için yarıştı, ardından Formula Bölgesel yarışmalarında yarışırken Hitech ve ART ile bağlantı kurdu.
İlk F3 sezonunu 2023'te Hitech ile geçiren Mini, o yıl Macau Grand Prix'si için Prema'ya geri döndü ve bu ilişki son F3 sezonunda da devam etti.
Oliver Bearman, Prema Racing
Photo by: Shameem Fahath
Oliver Bearman’ın, Haas tarafından yarış yasağı bulunan Kevin Magnussen'in yerine çağrılmasıyla Gabriele Mini, bu hafta sonu Formula 2'nin Azerbaycan ayağında Prema adına Andrea Kimi Antonelli’nin partneri olarak F2'deki ilk yarışına çıkacak.
Yasak, Danimarkalı pilotun FIA süper lisansında 12 aylık bir dönem için 12 ceza puanı toplamasının ardından geldi ve 2012'de Romain Grosjean'dan bu yana pistteki davranışları nedeniyle yarış dışı bırakılan ilk pilot oldu.
Mini, bu sezon Prema için Formula 3'te yarıştı ancak Monza'da Christian Mansell'i (ART) son virajda geçen Leonardo Fornaroli (Trident) sayesinde şampiyonluğu kaybetti. 19 yaşındaki pilot, ardından tüm lastiklerinin minimum basınç seviyesinin altında olması nedeniyle ana yarıştan diskalifiye edildi.
İtalyan pilotun gelecek sezon F2 koltuğuna geçmesi bekleniyor ki Antonelli ve Bearman'ın F1 koltuklarının 2025 için onaylanmış olması nedeniyle Prema'da böyle bir fırsat bulması muhtemel.
Alpine genç sürücüsü Mini, beklenmedik bir şekilde şampiyonaya erken başlamasıyla ilgili olarak, "Prema Racing ile FIA Formula 2'de Bakü'de yarışacağım için çok mutluyum. 2024'te güçlü bir sezon geçirdik ve son viraja kadar şampiyonluk için savaştık."
“Formula 2 2025 için ana seçenek, dolayısıyla Bakü'ye erken katılmak da çok önemli. Bu benim için yeni aracı ve seriyi öğrenmek için iyi bir fırsat.” dedi.
Mini ilk olarak 2020 yılında İtalyan F4 ve ADAC F4 şampiyonalarında Prema için yarıştı, ardından Formula Bölgesel yarışmalarında yarışırken Hitech ve ART ile bağlantı kurdu.
İlk F3 sezonunu 2023'te Hitech ile geçiren Mini, o yıl Macau Grand Prix'si için Prema'ya geri döndü ve bu ilişki son F3 sezonunda da devam etti.
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